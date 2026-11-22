Prietenia dintre Lorenzo și Prințul Marco pare să se fi răcit după experiența de la „Insula Iubirii”. Două posibile motive ar putea sta la baza rupturii: ironiile făcute de iubitul Nattashei la adresa Prințului, dar și influența partenerei sale, care – cel mai probabil – nu și-a mai dorit o astfel de prietenie între cei doi. Mai multe momente din emisiune ridică semne de întrebare și ar putea explica ce s-a întâmplat, de fapt, între concurenți.

Care ar putea fi motivul rupturii dintre Lorenzo și Prințul Marco

Unul dintre episoadele care ar fi putut contribui la răcirea relației a avut loc chiar în timpul emisiunii, când Lorenzo l-a pus pe Marco într-o situație incomodă. După întoarcerea de la bonfire, unde Gabriella se întâlnise cu Bianca Ghiurcă, Lorenzo a profitat de ocazie pentru a-l întreba pe Prinț dacă mai are sentimente pentru soția lui, în ciuda apropierii intime de ispită.

„Eu nu mai înțeleg nimic din toată ecuația asta, dacă întrebați părerea mea. Dar te întreb pe tine, Marco, tu o mai iubești pe Bianca?”, l-a întrebat Lorenzo.

Concurentul a răspuns afirmativ, însă Lorenzo nu a fost pe deplin mulțumit și a continuat să îl provoace, întrebându-l cum poate să iubească două femei în același timp.

Nici Gabriella nu a rămas indiferentă și a intervenit în discuție: „Asta vreau și eu să înțeleg”. Astfel, Lorenzo a încercat să obțină un răspuns clar, însă Marco nu a reușit să ofere o explicație.

„Hai, dă-mi și răspunsul, să nu rămân așa…”, a continuat iubitul Nattashei, în timp ce Gabriella a intervenit: „Nu știe răspunsul”.

În cele din urmă, Prințul a recunoscut și a susținut că nu știe.

Lorenzo a râs de situația în care se afla Prințul Marco

Dacă discuția din vilă a fost deja una incomodă pentru Marco, comentariul făcut ulterior de Lorenzo la testimonial ar putea să fi pus paie pe foc. Iubitul Nattashei nu s-a ferit să ironizeze situația în care se afla concurentul și a izbucnit în râs.

„Eh, se bucură și el acum de moment, la insulă, că nu mai prinde el moment d-ăsta”, a spus Lorenzo la testimonial.

Este posibil ca Marco să nu fi gustat deloc gluma colegului său, mai ales dacă a aflat ce a declarat acesta în fața camerelor. După ce a fost pus în dificultate cu întrebările despre Bianca și Gabriella, Prințul ar fi putut considera că Lorenzo a mers prea departe cu ironiile la adresa lui. Astfel, remarca de la testimonial ar putea fi unul dintre motivele pentru care cei doi s-au îndepărtat.

Nattasha, motivul distanțării lui Lorenzo de Marco?

O altă posibilă explicație pentru ruptura dintre cei doi ar putea avea legătură chiar cu Nattasha. După ce a văzut comportamentul lui Marco față de Bianca și infidelitatea acestuia, concurenta ar putea să nu își mai dorească o astfel de persoană în cercul apropiat al iubitului său. Este posibil ca bruneta să îi fi transmis lui Lorenzo că nu mai este de acord cu prietenia dintre ei, tocmai pentru a evita influențele pe care le-ar putea considera nepotrivite pentru relația lor.

De altfel, nu ar fi prima dată când Nattasha ar pune piciorul în prag în privința comportamentului partenerului său. Concurenta ar fi avut obiecții și în ceea ce privește ieșirile lui Lorenzo cu băieții, dar și live-urile pe TikTok, semn că există anumite limite pe care își dorește ca partenerul său să le respecte.

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