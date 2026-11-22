Scandalul dintre Bianca Ghiurcă și Nattasha Black ia amploare după întoarcerea concurentelor de la „Insula Iubirii”. Deși în timpul filmărilor cele două păreau să fi legat o prietenie strânsă, lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată în România. Soția Prințului Marco ar fi făcut mai multe comentarii jignitoare la adresa partenerei lui Lorenzo, într-o conversație privată de pe un grup de WhatsApp. Printre afirmațiile care au ajuns în mediul online se numără și apelativul „țărancă”, dar și remarci referitoare la situația materială a Nattashei. După ce mesajele au devenit publice și au stârnit numeroase reacții, Bianca a decis să rupă tăcerea și a transmis un mesaj amplu pe rețelele de socializare.

În timpul experienței din Thailanda, Nattasha a fost una dintre persoanele care i-au oferit sprijin Biancăi în momentele dificile. De fiecare dată când urmărea imaginile cu Marco și Gabriella la ceremoniile focului, Bianca izbucnea în lacrimi, iar partenera lui Lorenzo încerca să o consoleze și să îi fie alături.

Cele două au fost surprinse împreună în repetate rânduri, atât la petreceri, cât și în club, lăsând impresia că între ele s-a legat o prietenie frumoasă.

Totuși, relația dintre ele pare să se fi deteriorat după revenirea în România. Potrivit mesajelor apărute în mediul online, Bianca ar fi ironizat situația financiară a Nattashei, susținând că aceasta este săracă deoarece deține o mașină, dar nu și o locuință. Mai mult, soția lui Marco ar fi folosit și apelativul „țărancă” atunci când a vorbit despre partenera lui Lorenzo.

Bianca Ghiurcă rupe tăcerea după acuzațiile apărute în online

După valul de reacții provocat de conversațiile ajunse în spațiul public, Bianca a publicat un mesaj în care le-a mulțumit celor care au ales să o susțină, dar a ținut să precizeze că imaginile distribuite nu prezintă întreaga situație. Aceasta susține că mesajele ar fi fost scoase din context și promite că va prezenta, la momentul potrivit, toate detaliile discuției.

„În primul rând, vreau le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, care m-au susţinut şi care au ales să nu judece înainte să cunoască întreaga poveste. În ceea ce priveşte situația dintre mine şi Nattasha, am văzut toate reacțiile și toate comentariile. Înțeleg că fiecare are dreptul la părere, însă vă rog să nu trageți concluzii doar pe baza unor screenshot-uri scoase dintr-un context pe care nu îl cunoaşteţi”, a transmis Bianca Ghiurcă.

Aceasta a mai precizat că, momentan, situația este gestionată de o altă persoană și că nu poate oferi explicații suplimentare. Cu toate acestea, concurenta susține că nu intenționează să lase lucrurile nelămurite și că va face publică întreaga conversație.

„Momentan, întreaga situație este gestionată de altcineva şi nu pot oferi mai multe explicații. Dar vă asigur că, la momentul potrivit, voi vorbi despre absolut tot. Şi da, voi face publică întreaga conversație, inclusiv contextul în care au fost purtate acele discuții, grupul din care au fost scoase și persoana care a ales să le expună. Sunt foarte curioasă dacă, atunci când veți vedea întreaga poveste, veți mai avea aceeaşi părere”, a mai scris soția lui Marco.

Bianca Ghiurcă, despre mesajele de pe WhatsApp

Bianca nu s-a oprit aici și a ținut să le transmită celor care au criticat-o să nu se grăbească să o judece înainte de a afla toate detaliile. Aceasta consideră că o situație nu poate fi înțeleasă doar pe baza câtorva capturi de ecran și promite că va oferi propria versiune atunci când va putea vorbi deschis.

„Până atunci, vă rog un singur lucru: aşteptați să auziți și partea mea înainte să mă condamnați. O poveste nu poate fi judecată după câteva capturi de ecran. Adevărul nu se spune pe jumătate. Iar eu, când voi vorbi, voi spune lucrurile până la capăt. Vă mulțumesc celor care aveți răbdare și care alegeți să priviți dincolo de aparențe”, a încheiat Bianca mesajul publicat în mediul online.

„Principesa”, mesaj despre suferințele trăite după „Insula Iubirii”

Totodată, concurenta a publicat și un alt mesaj la InstaStory, în care a vorbit despre experiențele dificile prin care a trecut, despre suferință și despre felul în care a învățat să gestioneze criticile celor din jur. Bianca a lăsat să se înțeleagă că toate momentele grele din ultima perioadă au făcut-o mai puternică și că nu mai permite opiniilor celorlalți să îi influențeze imaginea despre sine.

„Am trecut prin multe, am suferit, am fost judecată și jignită, dar toate acestea m-au făcut mai puternică decât eram vreodată. Am învățat să accept, să iert, să merg mai departe și să nu mă mai las definită de părerile celor din jur. Jignirile nu mă ating, judecățile nu mă definesc și răutatea altora nu îmi schimbă valoarea. Știu cine sunt, ştiu cât am dus şi cât de puternică am devenit. Eu iubesc intens, trăiesc intens și nu mă ascund de ceea ce sunt”, a transmis Bianca Ghiurcă.

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