Mihaela Bilic a dezvăluit că, în timpul pandemiei, a ajuns să consume aproape exclusiv un sendviș neobișnuit, preparat din cartof și brânză. Medicul nutriționist spune că această combinație a ajutat-o într-o perioadă în care avea probleme digestive și tolera cu dificultate multe alimente.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram, Mihaela Bilic a povestit cum a descoperit această combinație alimentară și de ce a ales să o consume zilnic timp de aproximativ șase luni. Nutriționistul a explicat că decizia a fost luată într-un moment în care gastrita și esofagita de reflux îi provocau disconfort la aproape orice masă.

Sendvișul cu cartof și brânză care a devenit alimentul de bază

Mihaela Bilic le-a prezentat urmăritorilor preparatul pe care spune că l-a inventat într-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Potrivit acesteia, multe dintre alimentele consumate în mod obișnuit îi agravau simptomele, iar opțiunile alimentare erau limitate.

„Facem pariu că sendviș din acesta nu ați mai mâncat? Este un sendviș cu cartof și brânză. Să vă spun povestea lui. În timpul pandemiei de Covid, mie mi s-au declanșat și gastrita, și esofagita de reflux. Asta înseamnă că tot ce mănânci arde. Nu mai poți mânca nici fructe, nici legume, nici carne, nici făinoase. Totul arde. Ei bine, eu vreo șase luni am mâncat doar cartof cu brânză și a funcționat! M-am liniștit.”

Explicația oferită de nutriționist

Mihaela Bilic a explicat că alegerea celor două ingrediente nu a fost întâmplătoare. Ea susține că atât cartoful, cât și brânza au proprietăți care pot contribui la echilibrul florei intestinale.

Potrivit medicului nutriționist, cartoful fiert și răcit conține amidon rezistent, în timp ce brânza este o sursă de fermenți lactici. Tocmai de aceea, combinația dintre cele două a devenit soluția la care a apelat în perioada în care se confrunta cu probleme digestive.

„Există o explicație. Cartoful fiert și răcit conține amidon rezistent. Este un ingredient cu efect prebiotic, hrănește bacteriile benefice din intestin. Iar brânza este cunoscută, are efect probiotic, este plină de fermenți lactici. Combinația asta, prebiotic cu probiotic, funcționează!”

Recomandarea făcută de Mihaela Bilic

La finalul mesajului, nutriționistul a precizat că sendvișul poate fi o variantă pentru persoanele care se confruntă cu arsuri gastrice sau care își doresc să își controleze greutatea, însă a subliniat importanța moderației.

„Și pentru că el, cartoful, nu are gluten, să știți că ajută și la slăbit! Așa că, dacă aveți ca mine arsuri sau probleme cu silueta, vă recomand sendvișul pe care l-am inventat. Dar, atenție! Un cartof pe zi, nu toată oala!”, a spus Mihaela Bilic.

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