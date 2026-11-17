Mihaela Bilic vine cu numeroase recomandări pentru românii care țin post și atrage atenția asupra unor produse din comerț care nu sunt benefice pentru organism. De două zile a început postul, iar cei care au renunțat la carne, lactate și ouă încearcă să găsească variante care să le înlocuiască.

Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și se va încheia pe 24 decembrie, perioadă în care credincioșii renunță la produsele de origine animală și își adaptează alimentația. Astfel, mulți români caută alternative pentru carnea de porc, lactate și alte preparate pe care le consumă în mod obișnuit, orientându-se către pateuri vegetale, brânzeturi fără lactate, mezeluri din soia sau produse de patiserie de post.

Ce alimente nu ar trebui consumate în timpul postului

Mihaela Bilic a explicat în repetate rânduri că numeroase produse disponibile în supermarketuri sunt, în realitate, alimente ultraprocesate, cu o valoare nutritivă redusă. Acestea pot conține cantități importante de grăsimi vegetale procesate, zahăr, amidon și diverși aditivi, motiv pentru care consumul lor ar trebui limitat.

Printre produsele asupra cărora nutriționista a atras atenția se numără pateul vegetal, considerat o alternativă mai puțin inspirată pentru micul dejun. Deși denumirea sugerează prezența legumelor, multe dintre variantele din comerț au în compoziție mai ales apă, ulei rafinat, amidon, coloranți și potențiatori de aromă, fără să ofere un aport important de proteine.

Nici brânzeturile vegetale nu reprezintă neapărat o alegere mai bună. Acestea nu au aceeași valoare nutritivă precum brânza tradițională, fiind obținute, în numeroase cazuri, din uleiuri vegetale, amidon și arome artificiale. Margarina, foietajele, biscuiții și napolitanele de post intră, de asemenea, în categoria produselor care trebuie consumate cu moderație, din cauza combinației de grăsimi procesate, făină rafinată și zahăr.

În locul acestor înlocuitori industriali, Mihaela Bilic recomandă orientarea către alimente cât mai puțin procesate. Fasolea, lintea, năutul, ciupercile, nucile, semințele și legumele proaspete pot asigura o alimentație mai variată și un aport valoros de nutrienți pe durata postului.

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