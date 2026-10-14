Dovleacul, comoara portocalie a toamnei! Mihaela Bilic explică de ce ar trebui să ajungă mai des în farfuria românilor

Toamna aduce în bucătăriile românilor unul dintre cele mai îndrăgite alimente de sezon: dovleacul. Cu aroma sa inconfundabilă, gustul dulceag și culoarea portocalie care ne duce imediat cu gândul la zilele răcoroase, dovleacul este nelipsit din plăcinte, deserturi și preparate tradiționale. Însă, dincolo de savoare și de mirosul îmbietor care umple casa atunci când este copt, acest aliment ascunde o mulțime de substanțe importante pentru organism. Cunoscuta nutriționistă Mihaela Bilic le explică românilor de ce merită să profite de sezonul dovleacului, ce vitamine și minerale conține, cum poate fi consumat fără grija caloriilor și de ce până și semințele sale sunt valoroase pentru sănătate.

Mihaela Bilic explică de ce dovleacul este unul dintre alimentele de care merită să profităm toamna

Dovleacul nu este doar ingredientul care dă gust plăcintelor și deserturilor de sezon, ci și un aliment versatil, care poate fi inclus cu ușurință în alimentația zilnică. Poate fi preparat la cuptor, transformat în supă-cremă, folosit drept garnitură sau adăugat în diverse mâncăruri, fără să aducă un aport caloric foarte mare.

Într-o postare de pe pagina ei de socializare, Mihaela Bilic atrage atenția asupra faptului că dovleacul combină un conținut redus de calorii cu o cantitate importantă de vitamine și minerale, ceea ce îl transformă într-o alegere potrivită pentru persoanele care vor să mănânce echilibrat, dar și să se bucure de gusturile specifice toamnei.

„Sărac în calorii și bogat în vitamine și minerale, dovleacul este un aliment de sezon care poate fi folosit în mâncăruri, garnituri sau deserturi.”

Câte calorii are dovleacul. Comparația surprinzătoare cu o felie de pâine

Unul dintre cele mai mari avantaje ale dovleacului este aportul caloric relativ redus, mai ales atunci când este consumat simplu, fără adaosuri mari de zahăr, unt sau alte ingrediente bogate în calorii. Deși are un gust dulceag și o consistență plăcută, o porție generoasă de dovleac poate furniza mai puține calorii decât s-ar aștepta multe persoane.

Nutriționista explică faptul că o felie de 200 de grame are aproximativ 80 de calorii, o valoare comparabilă cu cea a unei felii de pâine. În același timp, dovleacul oferă fibre și micronutrienți, printre care provitamina A, potasiul și fierul, toate importante pentru funcționarea normală a organismului.

„O felie de dovleac de 200 de grame are aproximativ 80 de calorii, la fel ca o felie de pâine. În plus, conține aproximativ 4.000 de micrograme de provitamina A, 450 de miligrame de potasiu, 2 miligrame de fier și 3 grame de fibre. Valorile pot varia în funcție de soi și de modul de preparare.”

Ce beneficii are dovleacul pentru organism. Nutrienții care îl fac atât de valoros

Pe lângă conținutul redus de calorii, dovleacul furnizează o serie de substanțe nutritive care contribuie la menținerea sănătății. Printre acestea se numără beta-carotenul, potasiul, magneziul și antioxidanții, compuși implicați în numeroase procese fiziologice.

Potasiul este important pentru funcționarea mușchilor și pentru reglarea tensiunii arteriale, în timp ce magneziul participă la funcționarea sistemului nervos și muscular. Dovleacul conține și vitamine din grupul B, precum și folat, nutrienți care susțin metabolismul și funcționarea normală a celulelor.

Mihaela Bilic subliniază că aceste proprietăți fac din dovleac mai mult decât un simplu ingredient pentru deserturi.

„Dovleacul este o sursă de beta-caroten, potasiu și magneziu, conține antioxidanți și poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale. Prin conținutul de vitamine din grupul B și folat, susține funcționarea normală a organismului.”

Dovleacul copt poate potoli pofta de dulce. Ce spune Mihaela Bilic despre diabet și slăbit

Pentru persoanele care încearcă să reducă dulciurile concentrate sau să își controleze greutatea, dovleacul copt poate reprezenta o alternativă gustoasă la deserturile cu mult zahăr. Prin coacere, aroma sa naturală devine mai intensă, iar un strop de scorțișoară îi poate accentua gustul fără să fie nevoie de cantități mari de ingrediente suplimentare.

Nutriționista arată că dovleacul poate fi inclus inclusiv în alimentația persoanelor cu diabet, cu condiția ca porția și aportul total de carbohidrați să fie luate în considerare. Fibrele pe care le conține contribuie la senzația de sațietate și la funcționarea normală a tranzitului intestinal, ceea ce îl face util și într-un meniu destinat controlului greutății.

„Preparat la cuptor, cu un strop de scorțișoară, satisface pofta de dulce și poate fi un desert potrivit inclusiv pentru persoanele cu diabet sau pentru cele care vor să slăbească, cu atenție la porție. Fibrele contribuie la sațietate și la buna funcționare a tranzitului intestinal.”

De ce este dovleacul portocaliu. Substanța care ajută pielea, vederea și imunitatea

Culoarea intensă a dovleacului nu reprezintă doar un element care îl face atrăgător în farfurie, ci indică prezența beta-carotenului, un pigment vegetal din familia carotenoizilor. Organismul poate transforma beta-carotenul în vitamina A, în funcție de necesități, iar această vitamină are un rol important în menținerea vederii normale, a sănătății pielii și a funcționării sistemului imunitar.

Cu alte cuvinte, pigmentul care îi oferă dovleacului culoarea caracteristică este și unul dintre motivele pentru care alimentul merită inclus în meniul de toamnă.

„Culoarea portocalie vine de la beta-caroten, un pigment precursor al vitaminei A, important pentru sănătatea pielii, a vederii și a sistemului imunitar.”

Trucul simplu recomandat de Mihaela Bilic: puneți puțin ulei pe dovleac

Un detaliu mai puțin cunoscut este că modul în care combinăm alimentele poate influența absorbția anumitor nutrienți. Beta-carotenul din dovleac este liposolubil, ceea ce înseamnă că organismul îl poate absorbi mai eficient atunci când masa conține și o cantitate mică de grăsimi.

Din acest motiv, Mihaela Bilic recomandă adăugarea unui strop de ulei peste dovleac, un gest simplu care poate favoriza valorificarea beta-carotenului.

„Puneți și un strop de ulei pe dovleac! Beta-carotenul se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor.”

Nu aruncați semințele de dovleac. Ce substanțe valoroase conțin

De multe ori, atunci când dovleacul este pregătit pentru copt sau pentru alte rețete, semințele sunt îndepărtate și aruncate, deși reprezintă la rândul lor o sursă de nutrienți. Acestea conțin minerale, vitamina E și fitosteroli, compuși vegetali care pot contribui la reducerea absorbției colesterolului la nivel intestinal.

Semințele de dovleac furnizează și nutrienți precum zincul și magneziul, iar unele dintre substanțele prezente în ele sunt studiate inclusiv în legătură cu sănătatea prostatei. Totuși, beneficiile lor trebuie privite în contextul unei alimentații echilibrate, fără a le considera un tratament pentru afecțiunile prostatei.

„Semințele nu trebuie aruncate. Sunt bogate în minerale, vitamina E și fitosteroli, compuși vegetali care pot contribui la reducerea absorbției colesterolului. Semințele de dovleac conțin și nutrienți importanți pentru sănătatea prostatei.”

Mihaela Bilic îi îndeamnă pe români să profite de sezonul dovleacului

Fie că este consumat copt, cu scorțișoară, într-o supă-cremă, ca garnitură sau într-un desert pregătit acasă, dovleacul poate aduce varietate în alimentația de toamnă. Este un ingredient accesibil, ușor de preparat și bogat în substanțe nutritive, iar folosirea semințelor permite valorificarea unei părți care ajunge adesea la gunoi.

Mesajul nutriționistei este unul simplu: toamna este perioada ideală pentru a redescoperi acest aliment și pentru a-l include mai des în mesele de zi cu zi.

„Nu pierdeți ocazia să includeți dovleacul în meniul vostru de toamnă!”

CITEȘTE ȘI: Veste bună pentru pofticioși! Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație

Comoara de toamnă a românilor! Mihaela Bilic spune că are de două ori mai multă vitamina C și de până la 10 ori mai mult beta-caroten decât ardeiul verde