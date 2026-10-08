Comoara de toamnă a românilor! Mihaela Bilic spune că are de două ori mai multă vitamina C și de până la 10 ori mai mult beta-caroten decât ardeiul verde

Toamna vine cu unul dintre alimentele pe care românii le cunosc foarte bine, dar pe care poate nu le apreciază suficient. Reputata nutriționistă Mihaela Bilic vorbește despre gogoșar, varietatea de ardei gras întâlnită mai ales în țările balcanice, și îi îndeamnă pe români să nu se limiteze la clasica variantă pusă la murat. Potrivit acesteia, gogoșarul poate fi consumat proaspăt și introdus în numeroase preparate, iar avantajele sale nutriționale îl transformă într-un aliment de care ar trebui să profităm din plin cât timp este în sezon.

Mihaela Bilic, despre alimentul pe care îl găsim mai ales în Balcani

Pentru români, gogoșarul este ceva atât de obișnuit încât rareori ne gândim că nu este la fel de răspândit în restul Europei. Mihaela Bilic atrage atenția tocmai asupra acestui lucru și spune că România se numără printre țările norocoase în care această varietate de ardei gras este consumată frecvent.

Cel mai adesea, gogoșarii ajung în cămările românilor conservați în oțet, însă nutriționista spune că merită priviți și ca un aliment care poate fi consumat proaspăt.

„Suntem norocoși să avem în România gogoșari, o varietate de ardei gras puțin răspândită în Europa. Doar țările balcanice consumă gogoșari, cel mai frecvent la oțet, adică murați.”

Mihaela Bilic recomandă gogoșarul și în ciorbe, tocănițe sau salate

Nutriționista îi încurajează pe români să redescopere gogoșarul și să îl folosească mai des în bucătărie, nu doar atunci când pregătesc murăturile pentru iarnă. Poate fi consumat proaspăt, dar poate deveni și ingredient pentru ciorbe, tocănițe, salate sau ghiveciuri de legume.

Mihaela Bilic îl prezintă drept o alternativă la clasicul ardei gras și atrage atenția asupra conținutului său de vitamina C și beta-caroten.

„Eu vreau să vă prezint gogoșarul ca o super alternativă la ardeiul gras, mâncat proaspăt sau pus în ciorbe, tocănițe, salate și chivecuri de legume. Are de două ori mai multă vitamina C și de șapte până la zece ori mai mult beta-caroten decât clasicul ardei verde.”

De ce spune Mihaela Bilic că poți mușca din gogoșar ca dintr-un măr

Una dintre calitățile pe care Mihaela Bilic le scoate în evidență este textura gogoșarului. Acesta are multă pulpă, este cărnos și zemos, iar nutriționista spune că poate fi mâncat pur și simplu crud, aproape ca un fruct.

Tocmai combinația dintre coaja subțire și cantitatea mare de pulpă îl face ușor de introdus în alimentația de zi cu zi, fără să fie nevoie de rețete complicate.

„Gogoșarul este cărnos și zemos, poți să muști din el ca dintr-un măr. Are coaja subțire și multă pulpă, deci e hrănitor și plin de nutrienți.”

Cum recomandă Mihaela Bilic să pregătim gogoșarii

Coaja subțire schimbă însă modul în care gogoșarul poate fi pregătit față de alte varietăți de ardei. Mihaela Bilic spune că acesta nu poate fi copt și curățat în maniera clasică, însă propune o variantă extrem de simplă: tăiat în felii și pus direct pe grătar sau în cuptor.

Mai mult, recomandarea nutriționistei este ca gogoșarul pregătit astfel să fie consumat cu tot cu coajă.

„Coaja subțire înseamnă că nu poate fi copt și curățat, dar eu vă sfătuiesc să-l puneți pe grătar sau la cuptor, tăiat în felii și să-l mâncați cu tot cu coajă.”

Mihaela Bilic: „Gogoșarul e dulce, alcalin, plin de fibre și vitamine”Dincolo de gust și de posibilitățile numeroase de a-l folosi în bucătărie, Mihaela Bilic insistă asupra calităților nutriționale ale gogoșarului. Potrivit acesteia, alimentul este bogat în fibre și vitamine, dar are puține calorii, ceea ce îl face ușor de integrat în meniul obișnuit.

Nutriționista susține că gogoșarul este benefic pentru piele și imunitate și vorbește inclusiv despre toleranța sa digestivă. În cazul copiilor, recomandarea sa este cât se poate de simplă: să îl mănânce precum ar mânca un fruct.

„Gogoșarul e dulce, alcalin, plin de fibre și vitamine și sărac în calorii. Face bine la piele și la imunitate. E bine tolerat și de persoanele cu sensibilitate digestivă, iar copiii ar trebui să-l mănânce ca pe un fruct.”

Acum este momentul să profităm de sezonul gogoșarilor

Mesajul final al Mihaelei Bilic este și un îndemn adresat românilor să profite de perioada în care gogoșarii se găsesc proaspeți. Odată cu venirea iernii, aceștia vor rămâne în principal în varianta conservată, atât de cunoscută din cămările românești.

Așadar, înainte să ajungă în borcanul cu oțet, gogoșarul poate fi mâncat crud, pus pe grătar, pregătit la cuptor sau folosit în numeroase preparate tradiționale.

„Profitați! Acum este sezonul gogoșarilor, mai la iarnă o să-i găsiți doar în murături.”

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