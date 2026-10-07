Mihaela Bilic, lecție pentru români despre ce pun în farfurie! Roșia e fruct, conopida e floare, iar cartoful nu e dușmanul siluetei

Mihaela Bilic, lecție pentru români despre ce pun în farfurie! Roșia e fruct, conopida e floare, iar cartoful nu e dușmanul siluetei
Mihaela Bilic, lecție pentru români despre ce pun în farfurie!, sursa-colaj CANCAN.RO
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La început de toamnă, când roșiile încă își găsesc locul din belșug pe mesele românilor, Mihaela Bilic a revenit cu o explicație despre unul dintre cele mai consumate alimente de la noi. Medicul nutriționist pornește de la eterna întrebare dacă roșia este fruct sau legumă, dar discuția ajunge rapid la proprietățile nutritive ale vegetalelor, la diferența dintre clasificarea culinară și cea botanică și chiar la alimentele pe care mulți le evită atunci când vor să slăbească. Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, Mihaela Bilic explică de ce roșiile, ardeii, castraveții sau vinetele pot fi privite drept „legume-fruct” și transmite un mesaj simplu: mai important decât denumirea este să avem cât mai multe vegetale în farfurie.

Roșia este fruct sau legumă? Mihaela Bilic explică de unde vine confuzia

Roșia ajunge în salate, tocănițe, sosuri și supe, așa că pentru cei mai mulți dintre noi răspunsul pare evident: este o legumă. Din punct de vedere botanic, însă, lucrurile stau diferit, iar Mihaela Bilic pornește tocmai de la diferența dintre limbajul pe care îl folosim în bucătărie și clasificarea științifică.

Nutriționistul arată că percepția noastră asupra fructelor și legumelor este influențată puternic de gust și de modul în care le consumăm. Fructele sunt asociate în general cu gustul dulce și desertul, în timp ce vegetalele folosite în salate, garnituri sau mâncăruri sunt puse automat în categoria legumelor.

„Roșia este un fruct sau o legumă? Nu contează încadrarea, roșia rămâne tot roșie! Fructele și legumele au 2 definiții: una de natură gastronomică sau culinară și alta științifică, botanică. Altă împărțire ar putea fi făcută după sintagma fructele cresc în pomii fructiferi, iar legumele în grădină… dar atunci ne-am încurca la încadrarea căpșunilor, care nu cresc în copac.În percepția generală fructele sunt acele produse vegetale dulci, care se mănâncă la finalul mesei, pe post de desert. «Legume» sunt denumite restul vegetalelor consumate ca mâncare de bază, fie că e vorba de salată, garnitură sau tocăniță.”

De ce roșia poate fi considerată o „legumă-fruct”

Dacă trecem din bucătărie în botanică, clasificarea devine mai complicată. Mihaela Bilic explică faptul că fructul apare în urma dezvoltării pistilului florii, iar pentru a simplifica lucrurile, vegetalele pe care le numim în mod obișnuit legume pot fi împărțite și în funcție de partea plantei pe care o consumăm.

Așa apar categorii care pot suna ciudat pentru cineva obișnuit cu clasificarea din bucătărie. Conopida și broccoli sunt „legume-floare”, salata, spanacul și varza sunt „legume-frunză”, în timp ce roșiile intră în aceeași categorie cu ardeii, castraveții, dovleceii și vinetele: „legume-fruct”.

„Botanic vorbind, lucrurile se complică: fructul este rezultatul dezvoltării pistilului din floare, în timp ce legumele sunt vlăstarii rezultați din încolțirea leguminoaselor. Pentru simplificare s-a ales o soluție de compromis, care amestecă regnurile vegetale și definește legumele în funcție de segmentul plantei din care provin. Prin urmare avem: legume-floare: conopidă, brocoli, anghinare- legume-frunză: andivă, salată, spanac, tije de țelină, varză- legume-fruct: ardei, roșie, castravete, dovlecel, vânătă.”

Ce spune Mihaela Bilic despre caloriile din roșii și celelalte legume

Dincolo de dilema dacă roșia este fruct sau legumă, Mihaela Bilic atrage atenția asupra lucrului care contează mult mai mult atunci când discutăm despre alimentație: compoziția nutritivă. Potrivit explicațiilor sale, legumele din aceste categorii au un conținut redus de carbohidrați și puține calorii, fiind alcătuite în principal din apă și aducând în alimentație vitamine, minerale și fibre.

Din acest motiv, spune nutriționistul, ele își pot găsi locul inclusiv într-o dietă. Mesajul este cu atât mai important în cazul celor care ajung să elimine numeroase alimente vegetale din farfurie de teama carbohidraților.

„Din punct de vedere nutritiv toate aceste legume au un conținut foarte redus de carbohidrați, de 3-5%, deci au calorii puține și pot fi consumate în orice fel de dietă – conțin doar apă, vitamine, minerale și fibre.”

Legumele de care ne ferim pe nedrept atunci când vrem să slăbim

Mihaela Bilic aduce în discuție și o altă categorie de vegetale, cele care conțin ceva mai mult amidon și care ajung uneori să fie privite cu suspiciune în curele de slăbire. Este vorba despre leguminoase și rădăcinoase, iar nutriționistul susține că nu există motive pentru ca acestea să fie eliminate automat din alimentație.

Fasolea, mazărea, lintea, năutul și soia intră în categoria legumelor-păstaie, în timp ce cartoful, ceapa, usturoiul sau ghimbirul sunt incluse în categoria prezentată de Mihaela Bilic drept legume-bulb sau tubercul. Morcovul, ridichea, sfecla, țelina și hreanul completează tabloul în categoria legumelor-rădăcină.

„Mai există o categorie de legume cu un strop de amidon (carbohidrați sub 10%), de care ne ferim pe nedrept în curele de slăbire – sunt leguminoasele și rădăcinoasele. Și avem: legume-păstaie: fasole, mazăre, linte, năut, soia, bob- legume-bulb sau tubercul: cartof, ceapă, usturoi, gulie, sparanghel, ghimbir- legume-rădăcină: morcov, ridiche, sfeclă, țelină, hrean.”

Mihaela Bilic: „Cartoful îngrașă dacă îl prăjim în ulei!”

Nutriționistul insistă că aceste alimente pot rămâne în farfurie și atrage atenția în special asupra leguminoaselor, despre care spune că furnizează proteine vegetale și fibre. În explicația sa, acestea contribuie la controlul glicemiei și la creșterea senzației de sațietate.

Nici cartoful nu ar trebui transformat automat într-un inamic al siluetei. Mihaela Bilic mută atenția de la alimentul în sine la modul în care este pregătit și punctează problema prăjirii în ulei.

„Puteți să le considerați tot legume și să le consumați cu încredere. Leguminoasele conțin proteine vegetale și fibre care ajută la controlul glicemiei și la creșterea sațietății. Iar cartoful îngrașă dacă îl prăjim în ulei!”

Mihaela Bilic trage concluzia: roșia este un fruct

După toate clasificările, Mihaela Bilic revine la întrebarea de la care a pornit și oferă răspunsul: din perspectiva botanică prezentată în postarea sa, roșia este un fruct. Nutriționistul tratează însă întreaga dezbatere cu umor și folosește conopida pentru a arăta cât de neobișnuit pot suna aceste clasificări atunci când le scoatem din limbajul științific și le aducem în bucătărie.

„În concluzie roșia este un fruct, iar conopida este o floare… obeză, ce-i drept! Vă simțiți mai relaxați acum, când știți ce mâncați? Important e să fie legume cât mai multe, nu au decât beneficii.”

Ce recomandă Mihaela Bilic să avem mereu în farfurie

Mesajul final al nutriționistului este mai simplu decât întreaga discuție despre fructe, flori, frunze, rădăcini sau tuberculi. Indiferent de categoria botanică în care intră fiecare aliment, Mihaela Bilic îi îndeamnă pe români să consume o varietate cât mai mare de vegetale.

Până la urmă, nimeni nu este obligat să înceapă să comande o „salată de fructe de roșii” sau o „supă cremă din flori de conopidă”. Importantă, în explicația medicului nutriționist, rămâne diversitatea vegetalelor care ajung zilnic în farfurie.

„Cât despre definiție, sunteți liberi să hotărâți dacă salata voastră este din fructe de roșii, iar supa cremă din flori de conopidă. Tot ce contează este să aveți mereu în farfurie flori, fructe, frunze, rădăcini, tuberculi… într-un cuvânt, vegetale!”

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