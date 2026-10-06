Mihaela Bilic spune ce ar trebui să mâncăm toamna aceasta! Gustarea românească pe care o numește „hrană pentru creier”

Toamna vine cu o mulțime de alimente de sezon, iar nutriționista Mihaela Bilic profită de această perioadă pentru a le reaminti românilor că unele dintre cele mai sănătoase gustări se găsesc chiar în grădinile noastre. Într-o postare pe pagina sa de socializare, medicul a vorbit despre beneficiile nucilor românești, pe care le consideră o alegere excelentă datorită conținutului de fibre, minerale, proteine vegetale și grăsimi esențiale. Mai mult, nucile sunt deosebit de bogate în acizi grași Omega-3 de origine vegetală, substanțe importante pentru buna funcționare a organismului. Recomandarea nutriționistei este simplă: un pumnișor de nuci în fiecare zi.

Mihaela Bilic profită de sezonul nucilor și le recomandă românilor o gustare sănătoasă

Odată cu venirea toamnei, nucile încep să fie adunate din grădini și livezi, iar Mihaela Bilic atrage atenția asupra valorii nutritive a acestui aliment tradițional, prezent de generații întregi în alimentația românilor. Medicul nutriționist consideră că nu avem neapărat nevoie de produse exotice sau de gustări promovate drept miraculoase, câtă vreme avem la îndemână alimente locale care furnizează numeroși nutrienți esențiali.

Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, Mihaela Bilic îi îndeamnă pe români să profite de sezonul nucilor și să le includă în alimentația zilnică, explicând că acestea reprezintă o sursă valoroasă de grăsimi sănătoase, proteine și fibre.

„Dacă vreți gustări sănătoase, nu uitați că este sezonul nucilor. Nu ne trebuie chisti și vitale. Avem nucile noastre românești”, spune Mihaela Bilic.

Dincolo de gustul lor și de faptul că pot fi consumate fără o pregătire complicată, nucile au avantajul că furnizează o cantitate importantă de nutrienți într-o porție relativ mică. Ele pot fi consumate ca atare, adăugate în iaurt, salate sau preparate culinare și pot înlocui unele gustări bogate în zahăr sau grăsimi saturate.

Ce conțin nucile românești. Grăsimi sănătoase, proteine și o mulțime de minerale

Unul dintre principalele motive pentru care nucile sunt apreciate de nutriționiști este compoziția lor complexă. Acestea furnizează grăsimi nesaturate, proteine vegetale, fibre alimentare, vitamine din grupul B, minerale și compuși antioxidanți, fiind considerate un aliment cu densitate nutritivă ridicată.

Mihaela Bilic insistă asupra acestei combinații de substanțe nutritive și explică de ce nucile reprezintă o alegere potrivită pentru persoanele care vor să își îmbunătățească alimentația.

„Ce avem bun în nuci? Fibre, minerale, proteine vegetale și grăsimi esențiale”, explică nutriționista.

Potrivit valorilor nutriționale de referință, 100 de grame de miez de nucă crud conțin aproximativ 654 de calorii, 65,2 grame de grăsimi totale, dintre care 47,2 grame sunt grăsimi polinesaturate, 15,2 grame de proteine, 13,7 grame de carbohidrați, 6,7 grame de fibre și 2,6 grame de zaharuri.

În ceea ce privește mineralele, aceeași cantitate furnizează aproximativ 158 de miligrame de magneziu, 346 de miligrame de fosfor, 441 de miligrame de potasiu, 98 de miligrame de calciu, 2,9 miligrame de fier, 3,1 miligrame de zinc, 1,59 miligrame de cupru și 3,41 miligrame de mangan.

Nucile conțin și vitamine importante, printre care vitamina B6, vitamina B1, vitamina B9, cunoscută și sub denumirea de folat, și vitamina E. În plus, în compoziția lor se găsesc compuși fenolici cu proprietăți antioxidante, inclusiv elagitaninuri.

De ce sunt nucile numite „hrană pentru creier”

Unul dintre detaliile asupra cărora Mihaela Bilic atrage atenția este asemănarea dintre forma miezului de nucă și cea a creierului uman. Această particularitate a contribuit la popularitatea nucilor ca aliment asociat cu sănătatea cerebrală, fiind frecvent incluse în categoria alimentelor denumite „brain food”.

Nutriționista amintește această asociere într-o manieră accesibilă, pentru a evidenția unul dintre motivele pentru care nucile sunt atât de apreciate.

„Vedeți că au formă de creier, pentru că se și numesc brain food”, spune Mihaela Bilic.

Din punct de vedere științific, beneficiile nutriționale ale nucilor nu au legătură cu forma lor, ci cu substanțele pe care le conțin. Acizii grași Omega-3, vitamina B6 și compușii antioxidanți sunt implicați în procese importante pentru funcționarea organismului, inclusiv a sistemului nervos.

Există cercetări care analizează legătura dintre consumul de nuci și sănătatea cognitivă, însă dovezile nu permit concluzia că simplul consum al acestora îmbunătățește automat memoria sau previne apariția demenței.

Omega-3, unul dintre cele mai importante avantaje ale nucilor

Mihaela Bilic evidențiază în mod special conținutul de Omega-3, o categorie de acizi grași esențiali pe care organismul trebuie să îi primească din alimentație.

Nucile se remarcă printre fructele oleaginoase consumate frecvent prin cantitatea ridicată de acid alfa-linolenic, cunoscut sub prescurtarea ALA, o formă vegetală de Omega-3.

„Ce au nucile și nu are nicio oleaginoasă? Omega 3”, afirmă Mihaela Bilic.

Deși și alte semințe sau fructe oleaginoase pot conține Omega-3, nucile se numără printre cele mai bogate surse din categoria lor. În 100 de grame de miez se găsesc aproximativ 9,1 grame de Omega-3 de tip ALA, alături de aproximativ 38,1 grame de Omega-6.

Este important de precizat că Omega-3 din nuci nu este identic cu formele EPA și DHA întâlnite în special în peștele gras, iar organismul transformă doar o parte din ALA în acești acizi grași.

Consumul de nuci poate contribui la sănătatea cardiovasculară, în special atunci când acestea înlocuiesc alimente bogate în grăsimi saturate. Grăsimile nesaturate pot ajuta la reducerea colesterolului LDL, cunoscut popular drept colesterolul rău, în cadrul unei alimentații echilibrate.

Ce alte beneficii pot avea nucile pentru organism

Pe lângă aportul de grăsimi sănătoase, nucile contribuie și la buna funcționare a sistemului digestiv, deoarece fibrele alimentare susțin tranzitul intestinal și pot reprezenta o sursă de hrană pentru anumite bacterii benefice din intestin.

Magneziul și potasiul participă la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, în timp ce vitaminele din grupul B sunt implicate în numeroase procese metabolice, inclusiv în transformarea alimentelor în energie.

Un alt avantaj este senzația de sațietate pe care o pot oferi. Combinația dintre grăsimi, fibre și proteine face ca o cantitate relativ mică de nuci să constituie o gustare consistentă, potrivită între mesele principale.

Totuși, nucile sunt și foarte concentrate caloric, motiv pentru care porțiile trebuie adaptate necesarului energetic al fiecărei persoane. Faptul că sunt sănătoase nu înseamnă că pot fi consumate fără limită.

Câte nuci recomandă Mihaela Bilic să mâncăm zilnic

La finalul mesajului său, Mihaela Bilic propune o soluție simplă pentru cei care vor să profite de beneficiile nucilor: includerea unei cantități mici în alimentația de zi cu zi, fără diete complicate sau schimbări radicale ale obiceiurilor alimentare.

„Așa că în fiecare zi, așa, un pumnișor de nuci. Că ne fac bine”, recomandă nutriționista.

Ca reper orientativ, o porție de aproximativ 25-30 de grame de miez de nucă, echivalentul a circa 7 nuci întregi sau 14 jumătăți de miez, în funcție de dimensiune, poate reprezenta o gustare potrivită pentru mulți adulți.

O cantitate de 30 de grame furnizează aproximativ 196 de calorii, 4,6 grame de proteine, 2 grame de fibre și 2,7 grame de Omega-3 vegetal.

Prin urmare, nucile românești pot ocupa un loc important într-o alimentație echilibrată, mai ales în sezonul de toamnă, când sunt proaspăt recoltate și ușor de găsit. Iar mesajul transmis de Mihaela Bilic este că nu trebuie să căutăm întotdeauna alimente sofisticate sau produse scumpe pentru a beneficia de nutrienți valoroși, câtă vreme o parte dintre aceștia se găsesc chiar în nucile din grădinile românilor.

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