Nu e suficientă doar vitamina D! Mihaela Bilic dezvăluie combinația pentru oase rezistente

Vitamina D este una dintre vedetele sezonului rece, însă lucrurile nu se opresc la alimentele care o conțin. Mihaela Bilic atrage atenția asupra unei combinații de nutrienți care merită pusă în farfurie și explică de ce magneziul, calciul și vitamina D trebuie privite împreună. Într-o intervenție publicată pe platforma sa de socializare, cunoscuta nutriționistă vorbește despre alimentele pe care le putem combina și despre sursele de magneziu pe care le avem la îndemână.

Mihaela Bilic: „Asociați alimentele bogate în vitamina D cu cele bogate în magneziu”

Când vorbim despre vitamina D, primele alimente care ne vin în minte sunt, de obicei, peștele și ouăle. Mihaela Bilic spune însă că nu ar trebui să ne oprim aici. Nutriționista recomandă ca acestea să fie asociate în alimentație cu produse care aduc magneziu și calciu.

„Vă recomand să asociați alimentele bogate în vitamina D, adică pește, ouă, cu cele bogate în magneziu, adică semințe, nuci și produse lactate bogate în calciu. Indiferent dacă este sintetizată intern sau adusă din alimente, vitamina D se activează în prezența magneziului.”

Cu alte cuvinte, mesajul Mihaelei Bilic este să nu ne concentrăm exclusiv asupra unui singur nutrient. Organismul funcționează printr-un întreg mecanism în care vitaminele și mineralele se completează, iar magneziul participă la numeroase reacții enzimatice, inclusiv la procese implicate în metabolismul vitaminei D.

De ce pune Mihaela Bilic atât de mult accent pe magneziu

Magneziul este un mineral pe care organismul nu îl produce, astfel că trebuie să îl obținem din ceea ce mâncăm. Nutriționista amintește și de rolul său în numeroase procese din corp și în relația cu metabolismul calciului.

„Magneziul potențează peste 600 de enzime și reglează direct nivelul de calciu din organism. Corpul uman nu poate să sintetizeze magneziu, deci trebuie adus din alimentație.”

Asta înseamnă că magneziul nu trebuie căutat neapărat într-un supliment. Într-o alimentație variată există numeroase produse care îl conțin, iar unele dintre ele sunt alimente obișnuite, pe care le putem introduce fără mari bătăi de cap în meniul zilnic.

Semințe, migdale, caju, fasole și năut. Unde găsim magneziu

Mihaela Bilic trece și la partea practică și face lista alimentelor din care putem lua magneziu. Semințele și oleaginoasele ocupă un loc important, însă lista este mult mai lungă.

„Care sunt cele mai bune surse? Semințe și oleaginoase, adică migdale, caju, alune, plus leguminoase, adică fasole boabe, soia, linte, năut și quinoa.”

Avem, așadar, destule variante pentru a diversifica mesele. Semințele pot fi adăugate peste iaurt sau salate, leguminoasele pot intra în supe, salate și feluri principale, iar nucile și celelalte oleaginoase pot reprezenta o gustare simplă, cu condiția să ținem cont și de faptul că sunt alimente concentrate caloric.

Spanacul, banana și cacao intră și ele pe lista nutriționistei

Nu doar semințele și leguminoasele sunt aduse în discuție. Mihaela Bilic amintește și câteva alimente extrem de cunoscute, de la spanac până la banane și cacao.

„Printre legume merită lăudat spanacul, la fructe e campioană banana, iar bobul de cacao e chiar așa de pe tot.”

Dincolo de formularea savuroasă a nutriționistei, ideea rămâne una foarte simplă: o alimentație diversificată ne permite să aducem magneziu din mai multe surse, fără să construim întreaga dietă în jurul unui singur aliment.

Combinația pe care Mihaela Bilic o leagă de mușchi și oase

La final, Mihaela Bilic aduce împreună cei trei nutrienți despre care vorbește: calciul, magneziul și vitamina D. Este combinația asupra căreia pune accent atunci când vine vorba despre funcționarea musculară și sănătatea sistemului osos.

„Vreți să scăpați de oboseala musculară și să aveți oase rezistente? Sinergia calciu plus magneziu plus vitamina D e soluția.”

Mesajul trebuie însă citit în contextul unei alimentații echilibrate. Vitamina D, magneziul și calciul au roluri importante în organism, dar oboseala musculară poate avea numeroase cauze și nu poate fi pusă automat pe seama lipsei unuia dintre acești nutrienți. În cazul unei carențe de vitamina D sau magneziu, necesitatea și doza suplimentelor se stabilesc cel mai bine în funcție de situația fiecărei persoane.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci kiwi des, potrivit Mihaelei Bilic: „Are autorizație de sănătate”

„Capra mai cu moț” sau bătrâna vacă? Mihaela Bilic spune adevărul despre cele două tipuri de lapte