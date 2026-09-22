Prognoza meteo azi, 21 septembrie 2026. De la vară direct la iarnă! 31 de grade în sud și primele ninsori la peste 1.700 de metri

România va fi împărțită între două anotimpuri în următorul interval. Aerul rece va cuprinde vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor coborî local sub mediile perioadei, în timp ce sudul și sud-estul vor păstra încă o vreme neobișnuit de caldă pentru ultima parte a lunii septembrie. Diferențele vor fi uriașe: de la numai 14–15 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei până la 31 de grade în Muntenia. Ploile vor cuprinde o bună parte din țară, în sud-est sunt posibile vijelii și grindină, vântul va atinge 80–90 km/h pe creste, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor apărea trecător lapovița și ninsoarea.

Vremea în România

Potrivit ANM, schimbarea de vreme va fi puternică, dar nu va ajunge simultan în toate regiunile. Vestul, nordul și centrul țării vor resimți o răcire accentuată, iar temperaturile se vor situa local sub mediile multianuale. În același timp, sudul și sud-estul vor rămâne sub influența aerului cald, astfel că aici valorile termice vor continua să fie ridicate pentru această perioadă.

Temperaturile maxime vor avea o plajă impresionantă, pornind de la 14–15 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și ajungând izolat la 31 de grade în Muntenia. În timpul nopții, minimele se vor situa în general între 3 și 13 grade, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile Carpaților Orientali.

Cerul va fi variabil în sud-vest și va prezenta înnorări temporare în restul țării. Va ploua în Maramureș, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat. În general se vor acumula 1–10 l/mp, însă izolat cantitățile pot ajunge la 15–25 l/mp, cu o probabilitate mai ridicată la munte și în sud-est.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Nordul și vestul țării vor intra sub influența aerului rece, iar scăderea temperaturilor va fi accentuată. În Maramureș va ploua pe arii relativ extinse, în Crișana precipitațiile vor apărea local, iar în Banat acestea vor fi izolate.

Cele mai multe ploi sunt așteptate pe parcursul zilei și la începutul nopții, după care aria lor se va restrânge. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales după-amiaza și seara, iar senzația de răcire va fi cu atât mai evidentă după zilele calde din perioada precedentă.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării va rămâne pentru încă o zi sub influența aerului foarte cald, iar în Muntenia temperaturile maxime vor ajunge izolat la 31 de grade. Contrastul cu jumătatea nordică a țării va fi considerabil, diferența dintre cele mai scăzute și cele mai ridicate maxime putând ajunge la 16–17 grade.

În Muntenia va ploua local, în special pe parcursul zilei și la începutul nopții. În regiunile sud-estice, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată, iar ploile vor cădea și sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii, astfel că vremea foarte caldă va fi însoțită pe alocuri de fenomene specifice unei atmosfere instabile.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Sud-vestul va fi una dintre zonele în care cerul va avea mai multe perioade variabile, iar precipitațiile vor fi mai puține decât în nord, centru sau est.

În Oltenia, elementul important al zilei va fi vântul. După-amiaza și seara, acesta se va intensifica semnificativ, iar rafalele vor putea ajunge la 50–70 km/h.

Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât în jumătatea nordică a țării, însă intensificările vântului vor anunța schimbarea de circulație atmosferică ce cuprinde România.

Vremea în est și nord-est

Moldova va fi una dintre regiunile cele mai afectate de răcire. În nordul regiunii, temperaturile maxime vor coborî până la numai 14–15 grade, în contrast puternic cu cele 30–31 de grade posibile în sudul țării.

Ploile se vor semnala pe arii extinse, cu precădere în timpul zilei și la începutul nopții. În centrul și sudul Moldovei, vântul va deveni puternic, iar rafalele vor ajunge temporar la 50–70 km/h.

Noaptea va fi rece, iar apropierea de zona Carpaților Orientali va favoriza valori termice și mai coborâte.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul României va trece brusc la o vreme autentică de toamnă. În cea mai mare parte a Transilvaniei va ploua, iar în estul regiunii maximele vor coborî până la 14–15 grade.

Noaptea va deveni deosebit de rece în depresiunile Carpaților Orientali, unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi din țară, apropiate de limita inferioară de 3 grade indicată în prognoză.

La munte va ploua în cea mai mare parte a masivelor, însă odată cu pătrunderea aerului rece se va produce și prima schimbare cu adevărat spectaculoasă. În cursul nopții, la altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma trecător în lapoviță și ninsoare.

Vântul va fi foarte puternic în zona montană înaltă, unde rafalele vor ajunge la 80–90 km/h.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea se va afla în partea mai caldă a țării, însă vremea va deveni instabilă. În cea mai mare parte a regiunii sunt prognozate ploi, iar acestea vor avea frecvent caracter de aversă.

Vor fi posibile descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar sud-estul se numără printre zonele în care cantitățile de apă pot ajunge izolat la 15–25 l/mp.

Vântul se va intensifica temporar după-amiaza și seara, iar apropierea frontului atmosferic va face ca vremea să fie schimbătoare, în ciuda temperaturilor încă ridicate pentru această perioadă.

Vremea în Capitală

Bucureștiul va rămâne deocamdată în partea caldă a României. Temperatura maximă va ajunge la 28–30 de grade, valori ridicate pentru ultima parte a lunii septembrie, însă noaptea va aduce o răcire evidentă, minima urmând să se situeze în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea, când vor apărea averse slabe, cu acumulări de numai 1–3 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, dar după-amiaza și seara va avea intensificări, iar rafalele vor putea ajunge la 40–45 km/h. Capitala va avea astfel o după-amiază aproape de vară, urmată de o noapte mult mai rece.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, răcirea va fi accentuată, iar vremea va deveni închisă și ploioasă, în condițiile în care cea mai mare parte a Transilvaniei intră sub influența aerului rece. Temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele din sudul țării, iar noaptea va deveni rece.

La Timișoara, temperaturile vor scădea sensibil față de zilele precedente, însă orașul se va afla într-o zonă cu mai puține precipitații decât nordul și centrul țării. În Banat, ploile vor apărea doar izolat, iar vântul va avea intensificări temporare.

La Iași, răcirea se va simți puternic, Moldova fiind una dintre regiunile în care temperaturile scad cel mai mult. Vor fi perioade cu ploaie, iar vântul va deveni temporar puternic, în centrul și sudul Moldovei fiind prognozate rafale de 50–70 km/h.

La Craiova, vremea va rămâne mai caldă decât în nordul și centrul României, însă vântul va fi principala problemă. În Oltenia, rafalele vor putea ajunge după-amiaza și seara la 50–70 km/h.

La Constanța, vremea va deveni instabilă, cu averse și posibilitatea apariției descărcărilor electrice. În Dobrogea sunt posibile și vijelii sau căderi de grindină, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp.

La Brașov, aerul rece va domina vremea, iar temperaturile vor fi considerabil mai mici decât în sud. Sunt așteptate ploi, iar apropierea de zona montană va accentua senzația de frig, în condițiile în care la altitudini de peste 1.700 de metri vor apărea chiar lapovița și ninsoarea.

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