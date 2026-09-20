Vine frigul în România! Temperaturile scad cu până la 12 grade și apar primele ninsori

Vine frigul în România! Temperaturile scad cu până la 12 grade și apar primele ninsori
Temperaturi scăzute
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Vremea se schimbă semnificativ în următoarele zile, potrivit prognozelor emise de ANM. În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00, sunt așteptate rafale puternice, temperaturi în scădere și precipitații moderate.

Pentru ziua de luni, meteorologii au emis și un cod galben care vizează intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării.

Un val de aer rece aduce o schimbare bruscă a vremii

Mercurul din termometre va coborî considerabil, în unele regiuni diferențele ajungând chiar și la 12 grade. Luni, rafalele vor deveni mai puternice în numeroase zone ale țării, urmând ca marți fenomenul să fie resimțit în special în Oltenia, pe alocuri în Muntenia și în regiunile montane.

„Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h”, anunță specialiștii.

Un front rece va traversa România, iar temperaturile vor coborî vizibil în toate regiunile.

„Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud”, precizează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie.

În timpul zilei, termometrele vor indica valori cuprinse în principal între 14 și 21 de grade. Nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor fi mult mai reci, cu temperaturi care pot ajunge până la 2 grade, în special în zonele depresionare, unde se vor înregistra cele mai scăzute valori.

Ploi în țară, lapoviță și ninsoare la munte

Primele ploi vor apărea luni în regiunile nordice și centrale, precum și în estul și sud-estul României. În orele următoare, vremea umedă se va instala treptat și în restul teritoriului.

„Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp”, arată informarea meteorologică.

În zonele montane, temperaturile scăzute vor favoriza apariția lapoviței și a ninsorilor.

„Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, potrivit ANM.

Cod galben de vânt în mai multe zone

Pe lângă informarea privind schimbarea vremii, meteorologii au instituit și o avertizare de nivel galben pentru intensificări ale vântului. Aceasta este valabilă luni, 21 septembrie, în intervalul 12:00-21:00 și vizează mai multe zone din țară: Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, precum și partea vestică a Carpaților Meridionali.

„Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80…90 km/h”, au transmis meteorologii.

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Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile scad cu până la 15 grade

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