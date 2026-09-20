Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine

Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine
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Smiley/ sursa foto: social media
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Smiley și Gina Pistol se mândresc cu fiica lor de fiecare dată când au ocazia. Deși sunt rezervați în ceea ce privește expunerea ei în mediul online, nu o țin departe de ochii lumii. Recent, artistul a dezvăluit că i-a făcut o vizită la filmările pentru noul sezon Vocea României, iar printre cei prezenți s-au numărat câteva persoane care au supărat-o pe micuță.

Smiley și Gina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. De când s-a născut Josephine, cei doi sunt în al nouălea cer. Micuța le aduce mereu zâmbetul pe buze, însă, de curând, juratul de la Vocea României s-a confruntat cu o situație aparte.

Aflată în platoul show-ului, alături de tatăl ei, fetița s-a arătat nemulțumită de concurenții care nu îl alegeau pe Smiley. Artistul, amuzat de moment, a povestit totul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României

Artistul este unul dintre cei mai apreciați jurați din cadrul emisiunii Vocea României. El este mereu prezent la datorie, însă prioritățile sale s-au schimbat de-a lungul timpului.

Pentru că și Gina muncește pentru show-ul culinar MasterChef și are nevoie de un moment de respiro, juratul a dus-o pe Josephine la filmările concursului.

Deși a fost încântată și i-a fost cea mai mare susținătoare, acesta a dezvăluit că a avut parte de o situație neașteptată. Micuța se supăra de fiecare dată când cineva nu îl alegea pe Smiley drept mentor.

„Da, da, a fost cea mai mare susținătoare. Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent, se supăra pe el. Da, da, a fost la filmări”, a relatat Smiley pentru Unica.

Smiley și Josephine/ sursa foto: social media

Smiley și Josephine/ sursa foto: social media

Cea mai valoroasă lecție pe care a învățat-o Smiley de când este părinte

Juratul și antrenorul de la Vocea României a explicat că odată cu însușirea rolului de părinte a învățat foarte multe lucruri. Însă una dintre cele mai valoroase lecții pe care le-a înțeles este că timpul său este cel mai important.

„Am învățat să nu mai pierd vremea degeaba. E mult mai prețios timpul meu”, a mai adăugat el.

Pe de altă parte, de când Josephine este în viața lor, îi respectă opiniile și are mereu un cuvânt de spus în familie. Așadar, înainte de a lua o hotărâre se consultă de fiecare dată și cu cea mică.

„Josephine a avut tot timpul propriile ei opinii, deci nu prea s-a schimbat. S-a schimbat atmosfera din casă de când a apărut ea. Adică e o altă dinamică. Acum suntem trei. Noi o consultăm de cele mai multe ori în ceea ce privește ce facem noi ca familie. Am integrat-o în familie și face parte din tot procesul, din orice decizie”, a spus artistul pentru aceeași sursă.

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