Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine

Smiley și Gina Pistol se mândresc cu fiica lor de fiecare dată când au ocazia. Deși sunt rezervați în ceea ce privește expunerea ei în mediul online, nu o țin departe de ochii lumii. Recent, artistul a dezvăluit că i-a făcut o vizită la filmările pentru noul sezon Vocea României, iar printre cei prezenți s-au numărat câteva persoane care au supărat-o pe micuță.

Smiley și Gina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. De când s-a născut Josephine, cei doi sunt în al nouălea cer. Micuța le aduce mereu zâmbetul pe buze, însă, de curând, juratul de la Vocea României s-a confruntat cu o situație aparte.

Aflată în platoul show-ului, alături de tatăl ei, fetița s-a arătat nemulțumită de concurenții care nu îl alegeau pe Smiley. Artistul, amuzat de moment, a povestit totul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României

Artistul este unul dintre cei mai apreciați jurați din cadrul emisiunii Vocea României. El este mereu prezent la datorie, însă prioritățile sale s-au schimbat de-a lungul timpului.

Pentru că și Gina muncește pentru show-ul culinar MasterChef și are nevoie de un moment de respiro, juratul a dus-o pe Josephine la filmările concursului.

Deși a fost încântată și i-a fost cea mai mare susținătoare, acesta a dezvăluit că a avut parte de o situație neașteptată. Micuța se supăra de fiecare dată când cineva nu îl alegea pe Smiley drept mentor.

„Da, da, a fost cea mai mare susținătoare. Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent, se supăra pe el. Da, da, a fost la filmări”, a relatat Smiley pentru Unica.

Cea mai valoroasă lecție pe care a învățat-o Smiley de când este părinte

Juratul și antrenorul de la Vocea României a explicat că odată cu însușirea rolului de părinte a învățat foarte multe lucruri. Însă una dintre cele mai valoroase lecții pe care le-a înțeles este că timpul său este cel mai important.

„Am învățat să nu mai pierd vremea degeaba. E mult mai prețios timpul meu”, a mai adăugat el.

Pe de altă parte, de când Josephine este în viața lor, îi respectă opiniile și are mereu un cuvânt de spus în familie. Așadar, înainte de a lua o hotărâre se consultă de fiecare dată și cu cea mică.

„Josephine a avut tot timpul propriile ei opinii, deci nu prea s-a schimbat. S-a schimbat atmosfera din casă de când a apărut ea. Adică e o altă dinamică. Acum suntem trei. Noi o consultăm de cele mai multe ori în ceea ce privește ce facem noi ca familie. Am integrat-o în familie și face parte din tot procesul, din orice decizie”, a spus artistul pentru aceeași sursă.

VEZI ȘI: De la Asia Express la Vocea României 2026! A fost marea surpriză a noului sezon: a întors 2 scaune în același timp

Recunoști băiețelul din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai iubiți artiști din România