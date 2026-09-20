Un român a evadat dintr-o închisoare și este căutat de patru zile. Momentul în care a profitat de vulnerabilitatea penitenciarului din Italia

Un cetățean român în vârstă de 33 de ani a reușit să evadeze, joi dimineață, din penitenciarul Santa Maria Maggiore din Veneția. Bărbatul, care executa o pedeapsă pentru tâlhărie și alte fapte care vizează patrimoniul, a părăsit unitatea după ce a trecut peste zidul de protecție al închisorii.

Autoritățile italiene au demarat imediat verificări și o amplă operațiune de căutare în regiunea Veneto. În paralel, anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele care au făcut posibilă evadarea și să determine dacă au existat deficiențe în sistemul de securitate al penitenciarului.

Evadatul este căutat de autorități de patru zile

Poliția italiană desfășoară o operațiune de amploare pentru găsirea unui deținut român care a reușit să evadeze din penitenciarul Santa Maria Maggiore, din Veneția.

Bărbatul, identificat drept Baeram Florin, în vârstă de 33 de ani, ar fi profitat de o breșă în sistemul de securitate al închisorii și a trecut peste zidul de protecție al unității, după care a reușit să dispară.

Evadarea nu a fost observată imediat. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, autoritățile au fost alertate abia după aproximativ trei ore. În acest interval, fugarul a avut timp să se îndepărteze de penitenciar.

De atunci, forțele de ordine încearcă să-i dea de urmă, iar căutările continuă în mai multe zone. Cazul este relatat de publicația italiană Il Gazzettino.

Potr ivit primelor concluzii, bărbatul a reușit să treacă de zidul de împrejmuire al penitenciarului și să ajungă în exterior. După ce a sărit de la înălțime și a ajuns pe trotuar, acesta s-a ridicat imediat și a fugit. Ulterior s-a îndepărtat rapid de zona închisorii înainte ca forțele de ordine să poată interveni.

Român ul se afla în detenție în urma unor condamnări pronunțate pentru două jafuri comise pe teritoriul Italiei în ultimii cinci ani, dar și pentru alte fapte de natură patrimonială.

Românul a evadat în timpul unei dezinsecții

Polițiștii verifică în continuare modul în care deținutul a reușit să ajungă la zidul exterior al penitenciarului. Printre scenariile analizate se numără posibilitatea ca acesta să fi avut acces în curtea închisorii în timpul programului destinat plimbării.

O altă ipoteză este legată de o intervenție pentru combaterea unei infestări cu ploșnițe. Românul ar fi putut fi mutat temporar din celulă, alături de circa 50 de alți deținuți, pentru efectuarea lucrărilor de dezinsecție într-o zonă afectată.

„Nu era un moment de recreere. Mutarea deținuților pentru efectuarea dezinsecției a reprezentat un moment de mare vulnerabilitate pentru structura noastră. A fost o situație neprevăzută și delicată. Coborâse un întreg etaj de deținuți”, au declarat reprezentanți ai poliției penitenciare.

Polițiștii verifică toate pistele pentru a determina dacă evadarea a fost pregătită în prealabil și dacă deținutul a avut complici. Printre întrebările la care anchetatorii caută răspuns se află și modul în care acesta a reușit să depășească zidul penitenciarului.

Este analizată inclusiv posibilitatea folosirii unei corzi sau a sprijinului oferit de alte persoane, dar și varianta în care bărbatul ar fi escaladat singur zidul, profitând de denivelările dintre cărămizi.

În paralel, autoritățile verifică înregistrările camerelor de supraveghere pentru a reconstitui traseul deținutului și succesiunea exactă a evenimentelor. Imaginile ar putea oferi indicii importante atât despre modul în care a fost pusă în aplicare evadarea, cât și despre eventualele persoane care ar putea fi implicate.

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