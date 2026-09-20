Cheltuielile totale în primul an de viață al copilului. România se află în topul cu cele mai mici costuri

Venirea pe lume a unui copil presupune o mulțime de cheltuieli. Părinții trebuie să scoată din buzunar sume uriașe pentru cele necesare în primul an de viață. Potrivit unui studiu publicat duminică, 20 septembrie, România se află în topul țărilor cu cele mai mici costuri.

Analiza s-a bazat pe datele furnizate de Remitly, dar și pe prețurile din luna iulie a acestui an. S-au luat în calcul 14 produse importante în primul an de viață al unui copil, împărțite în mai multe categorii, precum: scutece și produse pentru schimbat copilul, biberoane, lapte praf, produse pentru dormit, transport și îmbrăcăminte.

Datele au arătat că părinții scot din buzunar aproximativ 3.385 de euro în primul an, în România. Pe de altă parte, dacă vorbim de alte țări, statisticile sunt complet diferite.

Cheltuielile totale în primul an de viață al copilului

Dacă în România părinții cheltuie în jur de 3.385 de euro, potrivit Mediafax, în Cehia costurile sunt cele mai mici, respectiv 3.211 euro. De asemenea, țara noastră este urmată de Letonia, cu 3.392 de euro, Croația, cu 3.661 de euro, Bulgaria, cu 3.804 euro, și Bosnia și Herțegovina, cu 3.844 de euro. Astfel, media pentru cele 38 de state analizate este de 4.727 de euro în primul an de viață al sugarului.

La polul opus, costurile sunt mult mai mari. De exemplu, în Spania, părinții cheltuie 6.294 de euro. Apoi urmează Olanda, cu 6.140 de euro, Finlanda, cu 6.066 de euro, Suedia, cu 6.025 de euro, și Elveția, cu 6.018 euro.Totuși, cercetătorii spun că o simplă comparație a sumelor nu reflectă în totalitate cât de accesibile sunt produsele, pentru că salariile diferă de la o țară la alta.

Dacă vorbim despre salariul mediu, în România, cheltuielile esențiale reprezintă 18,9% din salariul mediu anual, potrivit calculului. La nivelul țărilor analizate, media este de 20,9%. În plus, un aspect important de reținut este că analiza nu include costurile pentru creșe sau alte servicii de îngrijire a copilului.

Cheltuieli în funcție de categorie

Așa cum am precizat mai sus, în această analiză s-au luat în calcul și elemente esențiale în primul an de viață al bebelușului. La nivel european, hainele reprezintă, în medie, 30,3% din costurile pentru copil. Laptele praf reprezintă 25,7%, în timp ce scutecele 24,5%.

Astfel, cele trei categorii reprezintă 81% din totalul cheltuielilor analizate. Totodată, părinții din cele 38 de țări analizate cheltuie, în medie 1.465 de euro pentru îmbrăcăminte, 1.187 de euro pentru lapte praf și 1.152 de euro pentru scutece în primul an.

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