Cheltuielile totale în primul an de viață al copilului. România se află în topul cu cele mai mici costuri

Cheltuielile totale în primul an de viață al copilului. România se află în topul cu cele mai mici costuri
Femeie însărcinată
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Venirea pe lume a unui copil presupune o mulțime de cheltuieli. Părinții trebuie să scoată din buzunar sume uriașe pentru cele necesare în primul an de viață. Potrivit unui studiu publicat duminică, 20 septembrie, România se află în topul țărilor cu cele mai mici costuri.

Analiza s-a bazat pe datele furnizate de Remitly, dar și pe prețurile din luna iulie a acestui an. S-au luat în calcul 14 produse importante în primul an de viață al unui copil, împărțite în mai multe categorii, precum: scutece și produse pentru schimbat copilul, biberoane, lapte praf, produse pentru dormit, transport și îmbrăcăminte.

Datele au arătat că părinții scot din buzunar aproximativ 3.385 de euro în primul an, în România. Pe de altă parte, dacă vorbim de alte țări, statisticile sunt complet diferite.

Cheltuielile totale în primul an de viață al copilului

Dacă în România părinții cheltuie în jur de 3.385 de euro, potrivit Mediafax, în Cehia costurile sunt cele mai mici, respectiv 3.211 euro. De asemenea, țara noastră este urmată de Letonia, cu 3.392 de euro, Croația, cu 3.661 de euro, Bulgaria, cu 3.804 euro, și Bosnia și Herțegovina, cu 3.844 de euro. Astfel, media pentru cele 38 de state analizate este de 4.727 de euro în primul an de viață al sugarului.

La polul opus, costurile sunt mult mai mari. De exemplu, în Spania, părinții cheltuie 6.294 de euro. Apoi urmează Olanda, cu 6.140 de euro, Finlanda, cu 6.066 de euro, Suedia, cu 6.025 de euro, și Elveția, cu 6.018 euro.Totuși, cercetătorii spun că o simplă comparație a sumelor nu reflectă în totalitate cât de accesibile sunt produsele, pentru că salariile diferă de la o țară la alta.

Dacă vorbim despre salariul mediu, în România, cheltuielile esențiale reprezintă 18,9% din salariul mediu anual, potrivit calculului. La nivelul țărilor analizate, media este de 20,9%. În plus, un aspect important de reținut este că analiza nu include costurile pentru creșe sau alte servicii de îngrijire a copilului.

Bebeluș/ Sursa foto: Freepik

Bebeluș/ Sursa foto: Freepik

Cheltuieli în funcție de categorie

Așa cum am precizat mai sus, în această analiză s-au luat în calcul și elemente esențiale în primul an de viață al bebelușului. La nivel european, hainele reprezintă, în medie, 30,3% din costurile pentru copil. Laptele praf reprezintă 25,7%, în timp ce scutecele 24,5%.

Astfel, cele trei categorii reprezintă 81% din totalul cheltuielilor analizate. Totodată, părinții din cele 38 de țări analizate cheltuie, în medie 1.465 de euro pentru îmbrăcăminte, 1.187 de euro pentru lapte praf și 1.152 de euro pentru scutece în primul an.

VEZI ȘI: Dispozitivul pe care părinții copiilor cu astm ar trebui să-l cunoască! Mihai Craiu explică regula „semaforului”

A născut o fetiță dintr-un embrion vechi de 22 de ani! Medicii vorbesc despre un record mondial

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Părintele Nicodim Nechita, găsit mort la 63 de ani. A fost slujitor al aceleiași biserici timp de 33 de ani
Părintele Nicodim Nechita, găsit mort la 63 de ani. A fost slujitor al aceleiași biserici timp de 33 de ani
Un român a evadat dintr-o închisoare și este căutat de patru zile. Momentul în care a profitat de vulnerabilitatea penitenciarului din Italia
Un român a evadat dintr-o închisoare și este căutat de patru zile. Momentul în care a profitat de vulnerabilitatea penitenciarului din Italia
Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine
Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine
Vine frigul în România! Temperaturile scad cu până la 12 grade și apar primele ninsori
Vine frigul în România! Temperaturile scad cu până la 12 grade și apar primele ninsori
Orașul din România în care o stradă te duce direct în altă țară. Cum treci granița fără să oprești
Orașul din România în care o stradă te duce direct în altă țară. Cum treci granița fără să oprești
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Mediafax
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Alegeri în Germania: S-au deschis secțiile de vot în Mecklenburg-Pomerania și Berlin. Cu ce noutate începe scrutinul
Gandul.ro
Alegeri în Germania: S-au deschis secțiile de vot în Mecklenburg-Pomerania și Berlin. Cu ce noutate începe scrutinul
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
ULUITOR! Meteorologii anunță NINSOARE LA MUNTE! Se schimbă vremea în România
Mediafax
ULUITOR! Meteorologii anunță NINSOARE LA MUNTE! Se schimbă vremea în România
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
Click.ro
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Alegeri în Germania: S-au deschis secțiile de vot în Mecklenburg-Pomerania și Berlin. Cu ce noutate începe scrutinul
Gandul.ro
Alegeri în Germania: S-au deschis secțiile de vot în Mecklenburg-Pomerania și Berlin. Cu ce noutate începe scrutinul
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.