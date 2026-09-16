Dispozitivul pe care părinții copiilor cu astm ar trebui să-l cunoască! Mihai Craiu explică regula „semaforului”

Pentru părinții unui copil cu astm, o banală răceală poate ridica rapid o întrebare dificilă: este vorba despre o simplă infecție respiratorie sau începe o criză de astm? Într-o intervenție pe pagina sa de social media, medicul pediatru Mihai Craiu explică faptul că un dispozitiv simplu, numit peak flowmeter, poate oferi informații utile despre cât de bine circulă aerul prin căile respiratorii, măsurând debitul expirator maxim.

Folosit corect și interpretat în cadrul planului stabilit împreună cu medicul, aparatul poate ajuta pacientul sau părintele să observe o scădere a funcției respiratorii și să știe când situația necesită atenție suplimentară ori evaluare medicală.

Ce este peak flowmeterul și de ce poate fi util în astm

Peak flowmeterul este un aparat portabil care măsoară debitul expirator maxim, adică viteza maximă cu care o persoană poate elimina aerul din plămâni în timpul unei expirații forțate. Mihai Craiu le explică părinților că valorile obținute trebuie raportate la valorile de referință sau, după caz, la cea mai bună valoare personală stabilită pentru pacient, deoarece rezultatul depinde de caracteristici precum sexul, vârsta și înălțimea.

„Astăzi încă un sfat practic pentru pacienții cu astm sau pentru părinții copiilor cu astm. Știți ce este un peak flowmeter? Este un dispozitiv care măsoară cât de repede iese aerul din plămânii tăi sau al copilului tău. De ce e important pentru un pacient cu astm? Pentru că valorile maxime ale acestei viteze, peak flow, pot fi calculate și poți afla care este valoarea normală pentru tine sau pentru copilul tău. Valoarea normală, care depinde dacă vorbim despre un băiat sau o fată, care are o anumită vârstă și o anumită înălțime.”

Cum poate face diferența între o răceală și debutul unei crize de astm

În cazul unui pacient diagnosticat cu astm, simptomele unei infecții respiratorii se pot suprapune peste cele care anunță agravarea bolii. Medicul pediatru arată că măsurarea debitului expirator maxim poate oferi un reper obiectiv suplimentar, iar rezultatele pot fi încadrate, conform planului de acțiune al pacientului, în trei zone asemănătoare culorilor unui semafor: verde, galben și roșu.

„Foarte important. Acest instrument grosier face deosebirea între o răceală care este o răceală și o răceală care este începutul unei crize de astm. De ce? Pentru că atunci când suflăm în peak flowmeter putem să aflăm dacă valorile citite se încadrează în zona verde, adică perfect normal, în zona galbenă, atenție, ai avea nevoie de intervenție, sau roșu, neapărat trebuie să discuți cu medicul tău și să mergi la spital.”

Peak flowmeterul nu stabilește singur diagnosticul și nu înlocuiește evaluarea medicală, însă poate deveni un instrument de monitorizare util pentru pacienții cărora medicul le-a recomandat folosirea lui și le-a explicat cum trebuie interpretate valorile.

Cum se folosește corect peak flowmeterul

Măsurarea este relativ simplă, însă tehnica este importantă pentru obținerea unei valori relevante. Potrivit explicației lui Mihai Craiu, dispozitivul trebuie ținut orizontal, pacientul inspiră profund, apoi expiră în aparat cât poate de rapid și de puternic. Procedura se repetă de trei ori, iar dintre cele trei rezultate se păstrează valoarea cea mai mare.

„Cum facem? Instrumentul este ținut pe orizontală, tragem o gură foarte mare de aer și suflăm cu viteza maximă pe care putem să o facem. Uite așa. Și am suflat o anumită valoare. Citim acea valoare în trei încercări la rând și o notăm pe cea mai bună dintre valorile obținute.”

Această valoare poate fi apoi comparată cu reperul stabilit pentru pacient, astfel încât părintele sau persoana cu astm să poată aprecia în ce zonă se situează rezultatul.

Ce înseamnă zona verde

Mihai Craiu explică sistemul prin comparația cu un semafor. În prezentarea sa, dacă valoarea obținută reprezintă cel puțin 80% din valoarea de referință folosită pentru pacient, rezultatul se află în zona verde, ceea ce indică o situație bună din punctul de vedere al debitului expirator.

„Valoarea prezisă înseamnă 100% din ceea ce ar trebui să poți să sufli și valoarea pe care ai obținut-o reprezintă X la sută din ceea ce ai suflat. Dacă ai suflat între 80% și mai mult, oricât mai mult, ești verde. Ești ca la semafor. Ești liber să pleci acasă. Totul e bine.”

În practică, pragurile și conduita trebuie corelate cu planul individual de acțiune pentru astm stabilit de medic, mai ales în cazul copiilor, pentru care interpretarea unei singure măsurători nu trebuie făcută izolat de simptome și de istoricul bolii.

Zona galbenă înseamnă că trebuie să fii atent

Atunci când valoarea scade între aproximativ 50% și 79% din reperul folosit, Mihai Craiu o descrie drept „zona galbenă”. Asemenea semaforului, aceasta este zona în care pacientul trebuie să fie atent, deoarece scăderea poate semnala o agravare și necesitatea aplicării planului de acțiune prescris pentru astm.

„Dacă e galben, e tot ca la semafor. Atenție, că începe să fie rău: între 79% și 50% din valoarea prezisă pentru tine.”

Pentru părinți, acesta este unul dintre motivele pentru care existența unui plan scris, stabilit anterior împreună cu medicul copilului, este importantă: el precizează ce trebuie făcut atunci când valorile scad sau apar simptomele unei exacerbări.

Sub 50%, Mihai Craiu avertizează că situația poate fi serioasă

Zona roșie este cea asupra căreia medicul atrage cea mai mare atenție. O valoare sub 50% reprezintă, în schema explicată de acesta, un semnal important de alarmă, mai ales atunci când pacientul prezintă dificultăți de respirație și wheezing, acel șuierat caracteristic care poate apărea în timpul expirației.

„Și dacă e sub 50%, nu e bine deloc. De obicei atunci când e sub 50%, se aude în felul următor: adică pacientul se chinuie să expire și șuieră, fluieră, are wheezing.”

O dificultate respiratorie severă reprezintă o urgență indiferent de valoarea afișată de aparat, iar peak flowmeterul nu trebuie să întârzie solicitarea ajutorului medical atunci când copilul respiră foarte greu, se agravează rapid sau prezintă alte semne de alarmă.

Regula semaforului pe care părinții trebuie să o țină minte

La final, Mihai Craiu sintetizează utilizarea aparatului prin cele trei culori. Verde înseamnă că valorile sunt în parametrii buni, galbenul avertizează asupra unei posibile crize și presupune aplicarea planului de acțiune primit de la medic, iar roșul reprezintă situația în care pacientul trebuie să ia legătura cu medicul și poate necesita evaluare urgentă la spital.

„Țineți minte: verde e perfect, ești pe drumul cel bun, răceala e o simplă răceală, dacă e galben ar putea să înceapă o criză și ai nevoie să pui în practică planul de acțiune scris pe care l-ai primit de la medic, și dacă ai suflat în roșu, nu e bine deloc. Trebuie neapărat să te sfătuiești cu medicul tău și să mergi la spital. Să fiți sănătoși!”

Mesajul medicului este astfel unul practic: pentru pacienții cu astm cărora le-a fost recomandată monitorizarea debitului expirator, peak flowmeterul poate transforma o senzație subiectivă- „parcă respiră mai greu”- într-o informație măsurabilă, care trebuie însă interpretată împreună cu simptomele și cu planul individual stabilit de medic.

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