Prognoza meteo azi, 16 septembrie 2026. Toamna și vara se bat pe România! 30 de grade în sud-vest, dar dimineața vine cu numai 4 grade în centrul țării

Vremea se încălzește în vestul, nord-vestul și local în sudul României miercuri, 16 septembrie 2026, iar în sud-vestul Olteniei temperaturile vor urca până la 30 de grade. În restul țării, valorile termice se vor menține în limite normale pentru jumătatea lunii septembrie, însă diferențele dintre zi și noapte vor deveni spectaculoase. În timp ce unele regiuni vor avea parte de o după-amiază aproape de vară, în depresiunile din estul Transilvaniei minima va coborî până la numai 4 grade. Ploile vor fi puține și slabe, concentrate în special în zonele montane, iar Bucureștiul va avea o maximă de aproximativ 26 de grade.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vestul, nord-vestul și local sudul țării vor avea parte de o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, în timp ce în celelalte regiuni regimul termic va rămâne apropiat de normalul perioadei.

Cerul va fi variabil, cu mai mult soare dimineața și în cursul nopții. După-amiaza și seara, norii se vor înmulți temporar și vor apărea ploi slabe, cu cantități de apă de numai 1–4 l/mp, pe arii restrânse în zonele montane și izolat în Muntenia. Ploi slabe sunt posibile și în Moldova și Dobrogea.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei. Minimele vor avea însă o distribuție foarte diferită, de la numai 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 18 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, ceața se va forma pe alocuri.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru jumătatea lunii septembrie. Vestul va avea parte de una dintre cele mai plăcute zile ale intervalului, cu perioade lungi cu soare și temperaturi care vor urca în general spre 25–29 de grade.

Ploile vor fi puțin probabile, iar vântul va rămâne slab până la moderat. Nopțile vor fi considerabil mai blânde decât în centrul țării, iar în Dealurile de Vest minimele pot ajunge până la 18 grade. În zonele joase, dimineața și noaptea există condiții pentru formarea ceții.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia, temperaturile vor fi în general normale pentru această perioadă, iar local vremea poate deveni ușor mai caldă. După-amiaza sunt așteptate în general valori de 25–28 de grade, astfel că atmosfera va rămâne plăcută pentru mijlocul lunii septembrie.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor exista înnorări temporare și, izolat, pot apărea ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi reduse, iar noaptea temperaturile vor coborî în general spre 10–14 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi vedeta termică a zilei de 16 septembrie. În special în sud-vestul regiunii, temperaturile vor urca până la aproximativ 29–30 de grade, aici urmând să fie înregistrate cele mai ridicate valori din România.

Cerul va fi variabil și în mare parte favorabil, cu perioade însorite, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă. Spre zonele mai înalte pot apărea înnorări temporare, însă ploile vor fi slabe și pe suprafețe restrânse. Minimele se vor situa în general în jurul valorilor de 11–15 grade.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea se va menține normală din punct de vedere termic, fără încălzirea ceva mai pronunțată așteptată în vest și sud-vest. Temperaturile maxime vor ajunge în general la aproximativ 22–26 de grade, iar dimineața și noaptea va fi mult mai răcoare.

Cerul va fi variabil și mai mult senin în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara se pot strânge temporar norii, iar izolat nu este exclusă apariția unei ploi slabe. Minimele vor coborî în multe zone spre aproximativ 8–12 grade, iar pe alocuri se poate forma ceață.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania și depresiunile Carpaților Orientali vor avea din nou cele mai reci dimineți. Dacă după-amiaza temperaturile vor ajunge în general la 21–25 de grade, în cursul nopții valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din estul Transilvaniei termometrele pot indica numai 4 grade.

În zona montană, înnorările vor deveni mai accentuate după-amiaza și seara, când pe arii restrânse vor apărea ploi slabe, cu 1–4 l/mp. Dimineața și noaptea, ceața poate apărea în văi și depresiuni, iar diferențele dintre temperaturile diurne și cele nocturne vor fi importante.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea parte de temperaturi normale pentru această perioadă, cu maxime care se vor situa în general în jurul valorilor de 23–26 de grade. Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile ceva mai echilibrate între zi și noapte.

Cerul va fi variabil și mai mult senin dimineața, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, iar izolat nu poate fi exclusă o ploaie slabă. Pe litoral, minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 15–17 grade.

Vremea de azi în București

Bucureștiul va avea o zi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu mai mult soare dimineața și din nou în cursul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, în timp ce minima nocturnă va coborî la 10–13 grade. Va fi, așadar, o după-amiază plăcută și destul de caldă, urmată de o noapte sensibil mai răcoroasă.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , vremea va fi plăcută în timpul zilei, cu o maximă estimată la aproximativ 23–25 de grade, însă noaptea se va răci până la 8–10 grade. Cerul va fi variabil, iar apropierea de zona montană poate favoriza unele înnorări în a doua parte a zilei.

, vremea va fi plăcută în timpul zilei, cu o maximă estimată la aproximativ 23–25 de grade, însă noaptea se va răci până la 8–10 grade. Cerul va fi variabil, iar apropierea de zona montană poate favoriza unele înnorări în a doua parte a zilei. La Timișoara, încălzirea va fi mai evidentă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 27–29 de grade. Noaptea va rămâne destul de blândă pentru această perioadă, cu aproximativ 15–17 grade, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă.

încălzirea va fi mai evidentă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 27–29 de grade. Noaptea va rămâne destul de blândă pentru această perioadă, cu aproximativ 15–17 grade, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă. La Iași, temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade și o minimă de 9–11 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sau seara nu este exclusă apariția unei ploi slabe.

temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade și o minimă de 9–11 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sau seara nu este exclusă apariția unei ploi slabe. La Craiova, vremea va fi caldă, iar termometrele vor indica aproximativ 28–30 de grade în timpul după-amiezii. Noaptea, temperatura va coborî spre 12–14 grade, astfel că amplitudinea termică va fi importantă.

vremea va fi caldă, iar termometrele vor indica aproximativ 28–30 de grade în timpul după-amiezii. Noaptea, temperatura va coborî spre 12–14 grade, astfel că amplitudinea termică va fi importantă. La Constanța, maxima va ajunge la aproximativ 24–26 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 15–17 grade. Cerul va fi variabil și există posibilitatea apariției unei ploi slabe, însă precipitațiile nu vor fi importante cantitativ.

maxima va ajunge la aproximativ 24–26 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 15–17 grade. Cerul va fi variabil și există posibilitatea apariției unei ploi slabe, însă precipitațiile nu vor fi importante cantitativ. La Brașov, ziua va fi mai răcoroasă decât în vestul și sudul țării, cu o maximă de aproximativ 21–23 de grade, în timp ce noaptea termometrele vor coborî spre 6–8 grade. În zona montană din apropiere sunt așteptate înnorări și ploi slabe după-amiaza și seara, iar dimineața poate apărea ceața.

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