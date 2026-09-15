Ce a putut să găsească o văduvă într-o cutie de biscuiți veche de 50 de ani. Soțul ei ascunsese, de fapt, o comoară!

O văduvă care făcea curățenie într-o anexă din apropierea gospodăriei a rămas uimită după ce a descoperit o cutie veche de biscuiți care conținea monede de aur în valoare mii de lire sterline. Soțul ei ascunsese, de fapt, o comoară!

Comoara a fost descoperită în casa unor seniori din orașul portuar Cornwall din sud-vestul Angliei. O văduvă care făcea curățenie într-un șopron de lângă gospodărie a descoperit o cutie veche de biscuiți în care erau ascunse mai multe monede de aur. Răposatul ei soț a avut previziunea de a investi în aur în timpul recesiunii de la mijlocul anilor 1970, când prețurile erau scăzute. Cu toate acestea, se pare că nu a spus nimănui despre achiziția sa, păstrând ascunse 41 de monede de aur sud-africane „krugerrand” și 21 de monede de aur „sovereign” în valoare de 113.000 de lire sterline.

Monede în valoare de 113.000 de lire sterline

Ascunse timp de 50 de ani, monedele au fost descoperite abia în timpul unei curățenii generale în casa cuplului, după ce văduva ascunzătorului de comori s-a decis să vândă casa și să se mute într-o locuință mai mică. Monedele se aflau în pachete individuale, alături de documentele originale de achiziție și de un ghid privind banii de buzunar.

Având în vedere creșterea vertiginoasă a valorii aurului începând cu anii 1970, monedele „krugerrand” s-au vândut la licitație cu 100.000 de lire sterline, în timp ce monedele „sovereign” britanice au fost vândute pentru 13.000 de lire sterline. Bărbatul plătise inițial între 70 și 80 de lire sterline pe monedă în 1975.

„Unul dintre ultimele locuri în care m-am uitat a fost în acest atelier, iar acolo era o cutie de biscuiși care părea foarte grea. Am pus-o jos, m-am uitat înăuntru și am văzut monede de argint.”, a spus văduva, potrivit Independent.co.uk.

După ce monedele au fost arătate mai târziu expertului în numismatică David Lay, acesta a constatat că monedele de aur erau încă în ambalajele lor originale. Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia abia ieșea din recesiune, inflația era galopantă, iar oamenii erau îngrijorați de evoluția pieței bursiere.

„A fost pur și simplu uimitor. Am mai avut descoperiri și înainte, dar toată cantitatea aceea de aur a fost pur și simplu remarcabilă. Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia abia ieșea din recesiune, inflația era galopantă, iar oamenii erau îngrijorați de situația pieței bursiere”., a spus expertul David Lay.

Orașul în care frumusețea te pândește după fiecare colț! 6 experiențe pentru care Florența merită văzută măcar o dată

România are un muzeu vechi de 6,5 milioane de ani, deschis non-stop și nu te costă niciun leu să intri!