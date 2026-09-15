Ce a putut să găsească o văduvă într-o cutie de biscuiți veche de 50 de ani. Soțul ei ascunsese, de fapt, o comoară!

Ce a putut să găsească o văduvă într-o cutie de biscuiți veche de 50 de ani. Soțul ei ascunsese, de fapt, o comoară!
Cutie cu biscuiți/ sursă foto: Freepik.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O văduvă care făcea curățenie într-o anexă din apropierea  gospodăriei a rămas uimită după ce a descoperit o cutie veche de biscuiți care conținea monede de aur în valoare mii de lire sterline. Soțul ei ascunsese, de fapt, o comoară!

Comoara a fost descoperită în casa unor seniori din orașul portuar Cornwall din sud-vestul Angliei. O văduvă care făcea curățenie într-un șopron de lângă gospodărie a descoperit o cutie veche de  biscuiți în care erau ascunse mai multe monede de aur. Răposatul ei soț a avut previziunea de a investi în aur în timpul recesiunii de la mijlocul anilor 1970, când prețurile erau scăzute. Cu toate acestea, se pare că nu a spus nimănui despre achiziția sa, păstrând ascunse 41 de monede de aur sud-africane „krugerrand” și 21 de monede de aur „sovereign” în valoare de 113.000 de lire sterline.

Cutie cu biscuiți în care erau ascunde monedele/ sursă foto: independent.co.uk.

Monede în valoare de 113.000 de lire sterline

Ascunse timp de 50 de ani, monedele au fost descoperite abia în timpul unei curățenii generale în casa cuplului, după ce văduva ascunzătorului de comori s-a decis să vândă casa și să se mute într-o locuință mai mică. Monedele se aflau în pachete individuale, alături de documentele originale de achiziție și de un ghid privind banii de buzunar.

Având în vedere creșterea vertiginoasă a valorii aurului începând cu anii 1970, monedele „krugerrand” s-au vândut la licitație cu 100.000 de lire sterline, în timp ce monedele „sovereign” britanice au fost vândute pentru 13.000 de lire sterline. Bărbatul plătise inițial între 70 și 80 de lire sterline pe monedă în 1975.

„Unul dintre ultimele locuri în care m-am uitat a fost în acest atelier, iar acolo era o cutie de biscuiși care părea foarte grea. Am pus-o jos, m-am uitat înăuntru și am văzut monede de argint.”, a spus văduva, potrivit Independent.co.uk.

monedele „krugerrand” s-au vândut la licitație cu 100.000 de lire sterline/ sursă foto: independent.co.uk

După ce monedele au fost arătate mai târziu expertului în numismatică David Lay, acesta a constatat că monedele de aur erau încă în ambalajele lor originale. Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia abia ieșea din recesiune, inflația era galopantă, iar oamenii erau îngrijorați de evoluția pieței bursiere.

„A fost pur și simplu uimitor. Am mai avut descoperiri și înainte, dar toată cantitatea aceea de aur a fost pur și simplu remarcabilă. Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia abia ieșea din recesiune, inflația era galopantă, iar oamenii erau îngrijorați de situația pieței bursiere”., a spus expertul David Lay.

Orașul în care frumusețea te pândește după fiecare colț! 6 experiențe pentru care Florența merită văzută măcar o dată

România are un muzeu vechi de 6,5 milioane de ani, deschis non-stop și nu te costă niciun leu să intri!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Semnul divin pe care l-a primit familia Mogoș de la Pablito, la 4 zile de la înmormântare: ”Pe loc am început să plâng”
Semnul divin pe care l-a primit familia Mogoș de la Pablito, la 4 zile de la înmormântare: ”Pe loc am început să plâng”
Ei sunt cei doi soți care au murit după ce barca în care se aflau a fost lovită de un taxi acvatic. Erau căsătoriți de 3 luni și urmau să devină părinți
Ei sunt cei doi soți care au murit după ce barca în care se aflau a fost lovită de un taxi acvatic. Erau căsătoriți de 3 luni și urmau să devină părinți
S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Bacău: 44 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară
S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Bacău: 44 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară
Descoperirea făcută în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat. Obiectul pe care l-au găsit polițiștii în pădurea din Iași
Descoperirea făcută în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat. Obiectul pe care l-au găsit polițiștii în pădurea din Iași
Marius Tucă Show începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Marius Tucă Show începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Mediafax
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
Adevarul
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Mediafax
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Click.ro
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.