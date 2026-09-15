S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Bacău: 44 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

A fost activat Planul Roșu de intervenție în Bacău după ce 49 de copii (cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani) au ajuns la spital cu simptome specifice toxiinfecție alimentare.

Marți, 15 septembrie, a fost activat Planul Roșu de intervenție în județul Bacău, după ce 49 de copii (cu vârste între 6 și 14 ani) de la Școala Gimnazială „Răducanu-Rosetti” din Căiuți s-au plâns de simptome specifice unei toxiinfecții alimentare: greață și vărsături. Din informațiile prezentate în acest moment, prânzul consumat de minori fusese distribuit de o firmă de catering. Elevii școlii beneficiază de hrană prin programul național „Masă sănătoasă”.

Alertă de toxiinfecție alimentară în Bacău

Cele aproximativ 500 de pachete cu mâncare au fost livrate școlii în jurul orei 9:40, în pachete ambalate individual, elevii având în meniu paste. Până la încheierea cursurilor, în jurul orei 12:00, au fost semnalate primele probleme de sănătate în rândul minorilor.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție. De asemenea, Spitalul Municipal din Onești a declașat Planul Alb în interiorul unității – pentru reorganizarea personalului medical și al resurselor disponibile.

Din cei 49 de copii, 39 au fost transportați la camera de gardă a Spitalului din Onești, iar alți 10 au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În acest moment, starea de sănătate a tuturor copiilor este stabilă și se află sub supraveghere medicală. Conducerea unităţii de învăţământ a pus la dispoziţie probele alimentare păstrate conform procedurilor, în vederea verificării acestora de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a fost informat de conducerea Şcolii Gimnaziale «Răducanu-Rosetti» din Căiuţi cu privire la situaţia înregistrată în cursul zilei de astăzi, după ce mai mulţi elevi au prezentat stări de rău, greaţă şi episoade de vărsături, manifestări semnalate după încheierea cursurilor. Potrivit informaţiilor transmise Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău de către directorul unităţii de învăţământ, elevii şcolii beneficiază de Programul naţional «Masă sănătoasă». În fiecare dimineaţă, unitatea de învăţământ comunică furnizorului numărul elevilor prezenţi pentru care sunt solicitate porţiile de hrană”, se arată într-o informare remisă de Inspectoratul Şcolar Bacău la solicitarea News.ro.

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