Răzvan Valentin, dezvăluiri despre show-ul de la Antena 1. Sosia Prințului Marco: „Totul a fost strategie de marketing” + Cum a mințit-o pe Cati

Sigur vă mai amintiți de Răzvan Valentin, fostul concurent la Insula Iubirii, devenit celebru pentru replica „Sunt mai gr*s”. Odată cu noul sezon al emisiunii de la Antena 1, internetul a explodat și din pricina asemănării dintre el și concurentul Marco (Prințul), iar secvențele care l-au consacrat au redevenit virale. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, alături de fosta ispită Nicoleta Dragne, Răzvan a fost mai sincer ca niciodată. A recunoscut faptul că a jucat un rol la Insula Iubirii, o mare prte din parcursul lui a fost strategie de marketing, iar Cati (fosta lui iubită), a fost „victimă colaterală”.

Răzvan Valentin a fost unul dintre cei mai efervescenți concurenți de la Insula Iubirii. A participat în sezonul 4 cu iubita lui de la vremea aceea, Cati, iar replicile lor încă au rămas în memoria tuturor. Șase sezoane mai târziu, Răzvan a fost asemănat cu Prințul (cel puțin din punct de vedere fizic), iar acum, a venit momentul adevărului, când spune exact cum au stat lucrurile atunci când a participat la show. Și-a făcut un plan bine pus la punct de acasă, însă fără să o anunțe pe Cati de strategia lui. A fost corect sau nu, ne spune chiar el. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită integral pe canalul de YouTube CANCAN.

Răzvan de la Insula Iubirii: „Nu a fost corect față de Cati”

CANCAN.RO: Cum ar fi ca într-un sezon viitor să vii tu cu soția ta la Insula Iubirii, iar Nicoleta să fie ispită?

Răzvan: Nu, nu. Nu mai pot să vin, pentru că e foarte periculos. Nu m-aș mai duce cu persoana iubită niciodată acolo. Eu am fost acolo cu Cati, un cuplu normal. Eu nu aș mai avea curaj să merg în asemenea ipostază.

CANCAN.RO: În legătură cu experiența de la Insulă, cu tine și cu Cati, s-au spus foarte multe lucruri, și aici mă refer la acuzațiile în legătură cu consumul de substanțe interzise și episoadele de agresiune. Cât a fost real și cât a fost marketing?

Răzvan: Cam 50-50. Eu voiam să devin viral și știam că vor prinde anumite chestii.

CANCAN.RO: Putem spune că ai avut un plan făcut de acasă?

Răzvan: Da. Sunt sincer și asumat. Mi-am făcut un plan, voiam să devin viral și am zis să profit de moment și să induc publicul în eroare cu anumite chestii.

CANCAN.RO: Să înțeleg că au existat niște discuții între tine și cati, de acasă.

Răzvan: Nu, ea nu a știut nimic. Nu am anunțat-o, am pus-o în fața faptului împlinit. A fost și ea surprinsă, nu a știut ce vreau eu să fac sau ce am în cap.

CANCAN.RO: Și crezi că a fost corect față de ea?

Răzvan: Nu, sincer să fiu, nu cred că a fost corect. Dar eram și mai micuț, aveam 26 de ani. Așa am gândit atunci, fiind și mai mic am zis să fac asta.

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