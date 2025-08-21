Acasă » Exclusiv » Răzvan ”Sunt mai gros” revine și spune adevărul despre relația cu Cati, după șapte ani, doar la CANCAN pe Insulă! A bătut-o sau nu? ”Nu mai fac răni, dar pun copci”

Răzvan ”Sunt mai gros” revine și spune adevărul despre relația cu Cati, după șapte ani, doar la CANCAN pe Insulă! A bătut-o sau nu? ”Nu mai fac răni, dar pun copci”

De: Bianca Drăgan 21/08/2025 | 18:59
La mai bine de șapte ani de la participarea sa la Insula Iubirii alături de Cati, Răzvan din sezonul patru revine! Fostul concurent spune dacă și-a agresat fosta iubită, dar și dacă abuzau sau nu de substanțe interzise, așa cum s-a înțeles, la vremea respectivă. La CANCAN pe Insulă, bărbatul lămurește toate scandalurile care l-au făcut viral și își spune părerea despre cuplurile actuale.

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți și vechile ispite vin să comenteze noul sezon. Așadar, nu ratați cel mai recent episod de AICI.

Răzvan, fostul lui Cati, critică cele cinci cupluri din noul sezon, spune cu ce s-a ocupat după ce a participat în emisiunea Antenei 1, dar și cum i s-a schimbat viața amoroasă din 2018 până în prezent. La vremea respectivă, concurentul devenise viral cu o serie de declarații șocante care au isterizat România.

Bărbatul a susținut atunci că și-a agresat fosta iubită și că aceasta consuma substanțe interzise de față cu fiul ei minor. Acum, lămurește toate scandalurile care l-au făcut cunoscut și spune adevărul din spatele dezvăluirilor strigătoare la cer.

”Nu am bătut-o niciodată pe Cati. A fost o afirmație făcută, pentru că știam că la astfel de emisiuni, ca să ieși în evidență, asta se cere: scandal, prostie, bătaie, intrigi. Am încercat să par un bătăuș, deși după tot eu mi-a luat-o! Nu e bună această imagine. A fost o chestiune inventată. Nu am bătut nicio femeie în viața mea”, a lămurit Răzvan la CANCAN pe Insulă.

Care a fost adevărul din spatele consumului de stupefiante, însă?

”Acest subiect a fost înțeles greșit. Nu am avut niciodată parte de așa ceva! A fost doar la o petrecere. Nu era o obișnuință! A fost înțeles greșit doar pentru rating. Știu că situația părea serioasă, dar nu! Doamne ferește! Mai ales de față cu copilul! Știți cum e la televizor, se mai umflă subiectele”, a explicat fostul participant de la Insulă.

”Am zis și că sunt mai gros, dar asta rămâne valabil în continuare”

Pe lângă declarațiile grave pe care le-a făcut în timpul show-ului, Răzvan a oferit și mai multe momente extrem de amuzante. Supărat când a auzit că fosta sa parteneră i-ar critica prestațiile din intimitatea lor, bărbatul nu a mai ținut cont de rușine sau de camerele de filmat și s-a lăudat în fața întregii țării.

”Da, am zis și că sunt mai gros, dar asta rămâne valabil în continuare. Să vă explic contextul! Eram toată ziua la petreceri, mai ciuguleam ceva, mai beam… Alcool, da. M-au strigat să vin la testimoniale. Eram puțin ciupit. (…)

Au început să îmi spună cum Cati vorbește prost despre mine la băieții ispite, pe cealaltă insulă. Când mi-a spus producătoul, am zis că nu are cum să spună Cati așa ceva și să meargă să o întrebe ce se întâmpla când făceam noi sex. De asta nu mă dezic! Nu, nu! Asta e în continuare valabilă! Doar că acum am îmbătrânit, nu mai am 25 de ani, fac curând 34. Acum sunt însurat. Nu mai fac răni, dar pun copci”, râde concurentul de la Antena 1.

Ce spune despre ispitele și cuplurile sezonului nouă, cine este femeia cu care se iubește în prezent, dar și cum i-a schimbat viața emisiunea cu pricina, aflați doar AICI.

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!

Fostul concurent spune dacă a bătut-o sau nu pe Cati.

×