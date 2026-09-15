Generalul Dorin Ioniță avea o pasiune neștiută! Indiciul apare chiar în declarația sa de avere

Generalul Dorin Ioniță avea o pasiune neștiută! Indiciul apare chiar în declarația sa de avere
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Generalul-locotenent Dorin Ioniță a fost condus astăzi pe ultimul drum. Printre cei veniți să-i aducă un ultim omagiu s-au numărat și mai mulți motocicliști. Bijuteriile pe două roți au fost parcate în fața capelei, iar la final motoarele au răsunat în cimitir. Cine erau, de fapt, acești bărbați și ce relație îi lega de general? CANCAN.RO are toate detaliile!

Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost înmormântat marți, 15 septembrie, la Cimitirul Orășenesc Voluntari. Generalul a fost depus în uniformă, însă ceremonia nu a beneficiat de onoruri militare. Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-au remarcat mai mulți bărbați îmbrăcați în veste de motocicliști, „GRYPS MC”, iar alții, veste pe care apare numele „Indian Motorcycle”. Motocicletele au fost parcate în fața capelei.

Prezența lor ridică însă o întrebare. Avea generalul Dorin Ioniță legături cu lumea cluburilor de motocicliști? Era membru al unui club exclusivist sau pur și simplu avea prieteni printre pasionații de motoare? Răspunsul nu este atât de simplu pe cât ar putea părea la prima vedere.

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Printre cei veniți să-i aducă un ultim omagiu s-au numărat și mai mulți motocicliști.

Un indiciu important se găsește chiar în declarația de avere a lui Dorin Ioniță.

Generalul figura cu o motocicletă Indian Scout, fabricată în 2020. Acesta este un model emblematic al producătorului american Indian Motorcycle, iar motocicleta se înscrie în zona cruiserelor premium. Modele Indian Scout din anul 2020 apar și astăzi în anunțuri la valoarea de 13.000-15.000 de euro, în funcție de versiune și stare.

Surse apropiate fenomenului moto ne atrag însă atenția asupra unui detaliu important… vestele văzute la înmormântare nu trebuie confundate între ele.

Unul dintre grupurile care apar în imaginile din curtea capolei unde s-a aflat sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului, poartă veste inscripționate GRYPS MC.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, GRYPS MC este un club distinct, despre care există informații că ar fi apropiat de persoane din zona Gremium România. Sunt prieteni, simpatizanți și amici ai celor din această zonă, dar sunt un club de sine stătător.

Mai mult, în imaginile de la înmormântare apar și persoane cu veste roșii inscripționate „Indian Motorcycle”, care nu trebuie confundate cu GRYPS MC.

Indian Motorcycle este un producător de motociclete, la fel cum Harley-Davidson este un producător de motociclete. În cazul Harley-Davidson există, la nivel mondial, Harley Owners Group – HOG – o organizație pentru proprietarii și pasionații mărcii, care nu trebuie confundată cu un club MC.

În același mod, faptul că o persoană poartă o vestă cu numele „Indian Motorcycle” nu demonstrează, de unul singur, apartenența la un club MC.

Iar acest detaliu este cu atât mai interesant în cazul lui Dorin Ioniță, care avea în propria declarație de avere o motocicletă Indian Scout din 2020.

Surse care cunosc zona motocicliștilor spun că este foarte posibil ca oamenii veniți la înmormântare să fi fost, pur și simplu, prieteni și pasionați de motociclete care l-au cunoscut pe general prin intermediul acestei pasiuni.

De altfel, informațiile obținute de CANCAN.RO indică faptul că în jurul generalului existau persoane care dețineau motociclete Indian și care împărtășeau aceeași pasiune.

Prin urmare, prezența lor la înmormântare poate avea o explicație mult mai simplă… au venit să-și conducă prietenul și colegul de pasiune pe ultimul drum.

Motocicletele au fost parcate în fața capelei.

Generalul ar fi putut avea legături și cu alte grupări de motocicliști

Mai există însă un aspect interesant. În lumea motocicliștilor funcționează și organizații care nu sunt construite după modelul cluburilor MC, ci sunt asociate cu anumite profesii.

Un exemplu cunoscut este Blue Knights, organizație internațională destinată motocicliștilor care lucrează în poliție. Există și grupări asociate militarilor, precum Green Knights.

În cazul lui Dorin Ioniță, ipoteza unor legături cu astfel de grupări profesionale au sens având în vedere cariera sa militară de peste trei decenii.

VEZI ȘI: Primele imagini de la înmormântarea generalului Dorin Ioniță. Zeci de persoane i-au fost alături pe ultimul drum

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