Mădălina Măricuț pune tunurile pe soția lui Marcel! Fosta ispită vorbește despre trecutul Arminei și îi taxează comportamentul de la Insula Iubirii

Mădălina Măricuț, fosta ispită de la Insula Iubirii pune tunurile pe soția lui Marcel, Armina. După ultimele episoade din emisiunea de la Antena 1, reacțiile partenerei de viață lui Maluma au stârnit numeroase controverse. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, alături de dominatoarea Kennya, Mădălina nu a făcut rabat de replici acide la adresa Arminei.

După derapajele Arminei la Insula Iubirii, reacțiile nu au întârziat să apară. De data aceasta, soția lui Mrcel a intrat în vizorul fostei ispite Mădălina Măricuț, care nu a menajat-o deloc și și-a spus părerea fără perdea. De altfel, și dominatoarea Kennya a avut o părere similară despre Armina, însă consideră că, cel puțin din punct de vedere fizic s-ar potrivi în rolul de dominatoare. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, de la ora 21.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Mădălina Măricuț o face praf pe soția lui Marcel, Armina

Mădălina Măricuț: Mă gândeam ce le a spus Armina, că Marcel se comportă urât cu fetele ca s-o impresioneze pe ea. Dar eu cred că a făcut și înainte chestia asta, până să ajungă la Insulă, pentru că părea foarte obișnuită cu vocabularul lui și era și de acord. Era vocabularul ei (când le-a jignit pe fete).

CANCAN.RO: Da, iar acela a fost momentul în care Narcis a intervenit și le-a luat apărarea fetelor.

Mădălina Măricuț: Ei se potrivesc foarte bine.

CANCAN.RO: Tu îmi spuneai că o știai pe Armina.

Mădălina Măricuț: Ne-am văzut o dată, dar nu ne cunoaștem, ne-am întâlnit când a fost o premieră a Insulei.

CANCAN.RO: Știi ceva detalii despre ce se vehiculează, despre trecutul Arminei?

Mădălina Măricuț: Am auzit și eu respectivele bârfe, cu mult timp înainte. Nu m-a interesant, dacă ești om cu mine, sunt om cu tine, dar măcar nu minți. Fii sinceră, fii asumată. E mai mică decât mine, dar mie îmi e frică de ea.

CANCAN.RO: Poate ar fi bună în rol de dominatoare.

Kennya: Da, poate. Dar din ce am văzut eu, e frustrată, răutăcioasă, am auzit și eu cum le-a jignit pe fete, apelativele. Ar avea nevoie de cineva care să o educe. Ca dominatoare trebuie să te ducă capul.

CANCAN.RO: Armina a spus că este o fire vulcanică. Ne-a pus pe toți în temă, ca să nu existe niciun dubiu.

Mădălina Măricuț: Da, și eu sunt o fire vulcanică dacă mă calci pe coadă. Dar eu sunt o mână de om, ea e foarte înaltă și foarte nervoasă. Nu trebuie să ai gesturi de astea de Neanderthal. Că ea a fost pe la Monaco, în Tenerife, că îl cunoaște pe Philipp Plein, a stat la masă cu „Pompei” Marinarul. Păi fii puțin educată dacă tot te lauzi că ai făcut și ai dres.

Urmărește aici ediția integrală a emisiunii Cancan pe Insulă:



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