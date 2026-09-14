Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare pentru fuga de la locul accidentului. Ce scrie în motivarea instanței

Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare pentru fuga de la locul accidentului. Ce scrie în motivarea instanței
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Toto Dumitrescu a scăpat de închisoare după ce a fugit de la locul accidentului
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Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, nu va executa pedeapsa în închisoare pentru fuga de la locul unui accident rutier produs în septembrie 2025. Curtea de Apel București a confirmat, pe 10 septembrie 2026, condamnarea actorului la doi ani de închisoare cu suspendare. Recent, a apărut și motivarea deciziei, în care judecătorii explică de ce au considerat că pedeapsa poate fi executată în libertate.

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu autoturismul unei șoferițe de 23 de ani. În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital, iar mașina sa a lovit un alt autoturism.

Actorul a părăsit locul accidentului pe jos și a fost găsit de polițiști după aproximativ 48 de ore, într-un apartament. Ulterior, a fost reținut și cercetat pentru părăsirea locului accidentului, iar în perioada 16 septembrie – 8 noiembrie 2025 a trecut prin arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar.

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Sursa foto: Social media

Toto Dumitrescu a scăpat de închisoare

În motivarea instanței, judecătorii au subliniat că Toto Dumitrescu și-a recunoscut fapta și a avut o atitudine cooperantă pe parcursul anchetei și al procesului. Acesta a ales să fie judecat în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.

Instanța a apreciat că, prin supravegherea Serviciului de Probațiune și participarea la un program de reintegrare socială, actorul poate conștientiza gravitatea celor întâmplate fără să fie necesară executarea pedepsei în regim de detenție.

Pe lângă cei doi ani de închisoare cu suspendare, Toto Dumitrescu are interdicția de a conduce autovehicule timp de trei ani și trebuie să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Suspendarea pedepsei se desfășoară pe un termen de supraveghere de trei ani.

Toto Dumitrescu a recunoscut că nu avea permis și că a intrat în panică după accident. Curtea de Apel București a confirmat, pe 10 septembrie 2026, condamnarea la doi ani de închisoare cu suspendare. Tânărul scapă de închisoare cu executare, dar trebuie să respecte condițiile impuse de instanță.

„Cât priveşte conduita sa, instanța constată că inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a dat declarații în calitate de suspect și de inculpat, a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și în faza de judecată, aspecte reținute în favoarea sa. Ţinând cont că inculpatul a avut o atitudine procesuală sinceră și de regret, instanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probațiune, aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, prin obligarea acestuia să frecventeze un program de reintegrare socială.

Aşadar, aplicarea pedepsei închisorii este suficientă, fără executarea acesteia în regim de detenţie, însă este necesară supravegherea comportamentului inculpatului pentru o anumită perioadă. În ceea ce privește termenul de supraveghere, instanța apreciază că un termen de supraveghere de 3 ani va permite inculpatului să conștientizeze gravitatea faptei și să își corijeze comportamentul, timp în care se va afla sub supravegherea Serviciului de Probaţiune”, se arată în motivarea instanței.

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