Mesajul sfâșietor transmis de fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia. „Te iubesc mult”

Mesajul sfâșietor transmis de fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia. „Te iubesc mult”
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Mădălina Apostol a murit la doar 40 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar vestea a provocat o adevărată undă de șoc în rândul celor care au cunoscut-o. Nick Rădoi, omul de afaceri alături de care vedeta a avut o relație, este profund afectat de pierderea suferită. Aceasta era mamă a trei copii, iar unul dintre fiii săi a transmis un mesaj dureros după dispariția acesteia.

Mădălina Apostol s-a stins din viață la doar 40 de ani, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o. Dispariția sa fulgerătoare a venit ca un șoc pentru familie, prieteni și toți cei apropiați.

Fosta vedetă a lăsat în urmă trei copii, doi băieți, de 22 și 19 ani, și o fetiță de 10 ani. Rolul de mamă a fost unul extrem de important pentru Mădălina și mereu i-a pus pe aceștia pe primul loc. Pe rețelele de socializare, unul dintre băieți și-a exprimat public durerea și dragostea pentru mama sa, într-un mesaj scurt, dar încărcat de emoție.

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„Dumnezeu să te odihnească în pace mama mea, te iubesc mult”, a scris tânărul, după moartea Mădălinei Apostol.

Sursa foto: Instagram

Mădălina Apostol și-a dorit să se mute peste hotare

La un moment dat, aceasta și-a dorit să se mute în Statele Unite ale Americii împreună cu cei mici, însă planul nu a putut fi pus în aplicare deoarece tatăl copiilor nu și-ar fi dat acordul pentru relocarea minorilor. Astfel, Mădălina Apostol a ajuns să își împartă viața între România și America, încercând să păstreze legătura atât cu familia, cât și cu Nick Rădoi.

Omul de afaceri și-ar fi dorit ca Mădălina și copiii ei să se stabilească peste Ocean. Deși Nick Rădoi a cerut-o în căsătorie de trei ori, aceasta nu a acceptat să facă pasul cel mare. Motivul a fost legat de situația copiilor, întrucât condițiile unei eventuale mutări ar fi putut să o țină departe de aceștia.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Mădălina Apostol nu s-a căsătorit cu Nick Rădoi, deși a cerut-o de 3 ori de soție

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