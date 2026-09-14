Ce a învățat Adrian Corduneanu să facă după gratii. Soția lui, uimită de noul „talent” al interlopului

Adrian Corduneanu
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Adrian Corduneanu a povestit că perioada petrecută în detenție l‑a schimbat mai mult decât ar fi crezut. În cele șase luni în care a stat în spatele gratiilor, el a petrecut mult timp în bucătărie, unde a ajuns să prepare torturi, activitate care i‑a adus liniște și i‑a ocupat zilele.

După eliberarea din 8 iunie 2026, Corduneanu a revenit acasă și a continuat să gătească, spre surprinderea și bucuria soției sale.

Ce a învățat Adrian Corduneanu să facă după gratii

Partenera lui a glumit pe seama acestei noi preocupări, spunând că perioada de detenție a fost pentru el o „Facultate de Medicină”, deoarece acolo a învățat să facă tort. Ramona a relatat pe rețelele sociale reacția ei atunci când soțul s‑a apucat din nou de gătit acasă:

„Băi, oameni buni, soțul meu, cât a fost la Facultatea de Medicină (n.r. închisoare), a învățat să facă tort și, astăzi, ce credeți? Ne face tortulețul”.

Soția lui, uimită de noul „talent” al interlopului

După eliberare, Corduneanu s‑a concentrat și pe sport, încercând să revină la forma fizică de dinainte de incidentul care l‑a trimis în detenție. S‑a afișat cu brățara de monitorizare la picior și a transmis un mesaj celor pe care îi consideră responsabili pentru situația în care a ajuns, folosind un limbaj dur:

„Așa e când stăm pe cald. Suntem cu brățări, cu alea, din cauza unor șoareci. În fine, dăm înainte, ca rușii”

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