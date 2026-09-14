Au apărut ”dovezile” Mariei Covașă cu privire la job-ul din Monaco al Arminei Andrei. Trecutul soției lui Marcel, pus sub semnul întrebării

Scandalul din jurul Arminei, concurenta care a intrat în Insula Iubirii alături de Marcel, continuă să se amplifice pe măsură ce apar noi informații în spațiul public. Cei doi au fost criticați dur de ispite, de ceilalți concurenți și de public, din cauza comportamentului tensionat pe care l-au avut în Thailanda.

Situația a devenit și mai explozivă după ce Armina a lansat remarci acide la adresa Mariei Covașă, fosta concurentă de care Marcel se amorezase serios în sezonul 8 în care au participat împreună,

Acuzațiile Mariei Covașă s-au confirmat!

Maria nu a rămas indiferentă. Imediat după primul episod, blondina a reacționat în mediul online, iar ulterior, într-un podcast, a lansat acuzații directe la adresa Arminei.

„Știe toată lumea cu ce s-a ocupat ea înainte. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, că nu este ok. Se înțelege unde bat. Cu siguranță. Trecutul nu se șterge niciodată, acolo rămâne prezent și pe alte pagini. Nu sunt guri rele, sunt dovezi. Am, dar nu pot să le public, că nu este normal. Nu vorbesc doar așa, știu din surse sigure că s-a ocupat cu ce s-a ocupat înainte să o ia Marcel. Și repet, mă deranjează faptul că vorbește de sus, de Monaco, că ea nu-i luată de la Brăila, păi mai bine erai luată de la Brăila decât în Monaco”.

În același timp, în spațiul public a apărut un profil online sub numele „Armina”, prezentat ca fiind al unei femei de 27 de ani din Monte Carlo. Profilul este public și conține o descriere în limba engleză, în care persoana se prezintă astfel:

„Sunt Armina, o femeie plină de energie rafinată și elegantă. Îmi place stilul de viață clasic, dar și îndrăzneț. Îmi place întotdeauna să fiu senzuală, atrăgătoare, dar în același timp decentă. Mă aștept să împărtășesc momente de neuitat cu cel care mă alege.”

Trecutul ascuns al Arminei de la Insula Iubirii a ieşit la lumină

Pe aceeași pagină sunt enumerate servicii pentru adulți și sunt prezentate mai multe fotografii cu soția lui Marcel. Apariția acestui profil a amplificat discuțiile despre trecutul Arminei, mai ales în contextul în care Maria Covașă a sugerat că informațiile ar fi cunoscute de „toată lumea”. Faptul că descrierea coincide cu numele și cu localizarea despre care Armina vorbește frecvent în emisiune a alimentat și mai mult speculațiile.

Pe Insula Iubirii, tensiunile dintre Marcel și Armina au crescut constant. Cei doi au intrat în experiment pentru 21 de zile, însă șederea lor s-a scurtat dramatic. Armina a devenit geloasă după ce a văzut imagini cu Marcel alături de ispitele feminine, iar reacțiile ei au dus la un conflict direct cu producătorii. După doar zece zile, cuplul a părăsit show-ul, gest care a stârnit și mai multe discuții despre dinamica lor și despre motivele reale din spatele comportamentului Arminei.

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Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul