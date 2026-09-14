Dovada clară că Armina și Marcel au încălcat contractul cu Antena 1! Formează un cuplu și după Insula iubirii și nu se ascund

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma Baby”, se află din nou atenția fanilor „Insula Iubirii”, de această dată nu doar prin apariția sa în sezonul 10 al emisiunii, ci și prin imaginile surprinse la finalul lunii august, după întoarcerea în România. Fostul concurent care a devenit celebru pentru replicile sale savuroase pare să nu mai fie interesat să țină secretă relația cu Armina.

Cei doi au fost surprinși împreună în București, iar apariția lor în spațiul public poate ridica semne de întrebare cu privire la obligațiile pe care le-ar fi avut față de producția „Insula Iubirii”.

În condițiile în care concurenții la astfel de emisiuni sunt, de regulă, ținuți sub anumite reguli de confidențialitate până la difuzarea episoadelor, imaginile cu Marcel și Armina împreună pot fi interpretate drept un indiciu că cei doi nu mai fac eforturi să ascundă natura relației lor.

Marcel și Armina, împreună în România

„Maluma Baby” este una dintre figurile care au rămas în memoria publicului după participarea la „Insula Iubirii”. Cu un stil exuberant, numeroase tatuaje și un discurs care i-a făcut pe telespectatori să râdă, Marcel a devenit rapid unul dintre personajele recogn oscibile ale formatului.

După experiența de la emisiune, în calitate de ispită, viața lui a continuat în Tenerife, acolo unde și-a reluat activitatea profesională. Ulterior, însă, Marcel a revenit în universul „Insula Iubirii”, de această dată în sezonul 10, filmat în Thailanda, dar într-o ipostază diferită față de cea care l-a consacrat .

Dacă în trecut a fost ispită, în noul sezon Marcel a participat în postura de concurent. Iar după încheierea filmărilor, acesta a ajuns din nou în România, unde a fost surprins alături de Armina.

Imaginile care i-au dat de gol

Cei doi au fost văzuți împreună în zona Amzei, într-o apariție care a atras atenția tocmai prin naturalețea cu care s-au comportat. Marcel nu pare preocupat să evite camerele, iar Armina îl însoțește în timpul plimbării prin București.

La un moment dat, Marcel a făcut un gest neobișnuit. În timp ce se afla în apropierea unei bălți formate pe carosabil, acesta s-a apropiat și a atins apa cu mâna, după care și-a continuat drumul.

Momentul, în sine, poate părea banal, însă apariția celor doi împreună este cea care a stârnit cele mai multe reacții. Practic, Marcel și Armina se comportă ca un cuplu care nu mai are nimic de ascuns .

Îmbrăcat într-un stil care îi păstrează imaginea extravagantă, fostul „Maluma Baby” a fost surprins inclusiv în mașina sa, într-o zonă în care atmosfera urbană contrastează puternic cu peisajele din Thailanda și Tenerife.

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