Clubul care valora sub un milion de euro și acum visează la un miliard! Cesc Fabregas a schimbat totul la Como

În urmă cu mai puțin de zece ani, Como era un club care trecuse prin două falimente, juca în ligile inferioare ale Italiei, aduna în jur de 800 de spectatori la meciuri și nici măcar nu dispunea de propria bază de antrenament. Astăzi, echipa de pe malul Lacului Como se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor, are un lot evaluat la peste jumătate de miliard de euro, atrage vedete de la Hollywood în tribune și visează la o evaluare de un miliard de euro. În centrul acestei transformări spectaculoase se află proprietarii indonezieni ai Djarum Group, președintele Mirwan Suwarso și, mai ales, Cesc Fabregas, omul care a venit inițial ca jucător și acționar și care a devenit între timp figura principală a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din fotbalul european.

„Cel mai frumos fotbal în cea mai frumoasă locație”

Sloganul de pe profilul de X al celor de la Como spune: „Cel mai frumos fotbal în cea mai frumoasă locație”. Este o afirmație îndrăzneață, dar în momentul de față nici măcar nu pare o exagerare atât de mare.

Potrivit GOAL.COM, cel puțin în contextul fotbalului italian, Como este una dintre cele mai spectaculoase echipe de urmărit din Serie A. Chiar recent, campionul mondial Daniele De Rossi a recunoscut că, de când a preluat Genoa în urmă cu aproape un an, nu a întâlnit o echipă mai puternică.

Apoi există decorul. Stadionul Sinigaglia nu este nici mare și nici modern. Arena de aproximativ 13.000 de locuri se apropie de un secol de existență și, în ciuda renovărilor din ultimii ani, vârsta sa încă se vede. Ceea ce îi lipsește stadionului la capitolul modernitate este însă compensat de amplasarea spectaculoasă.

Sinigaglia se află pe malul Lacului Como, una dintre cele mai cunoscute și prestigioase destinații turistice nu doar din Italia, ci din întreaga lume. Tocmai aici, în acest decor, Como urmează să debuteze în Liga Campionilor, împotriva celor de la RB Leipzig.

Interesul pentru bilete este uriaș, iar președintele Mirwan Suwarso și alți membri ai conducerii au renunțat chiar la propriile locuri pentru ca peste 40 dintre cei mai vârstnici suporteri ai clubului să poată asista la momentul istoric. Gestul se înscrie perfect în strategia de imagine a unei conduceri care a schimbat aproape complet clubul de când Djarum Group a preluat Como, în 2019.

La acel moment, clubul valora mai puțin de un milion de euro. Acum, Suwarso vorbește despre posibilitatea ca valoarea sa să depășească, într-o bună zi, pragul de un miliard de euro.

Totul a început, paradoxal, de la ideea unui documentar

Cu câțiva ani înainte ca serialul „Welcome to Wrexham” să apară în 2022, Suwarso și câțiva dintre colegii săi de la Mola TV, una dintre companiile Djarum, se gândeau la realizarea unui documentar despre fotbalul italian.

Ideea avea logică, deoarece Serie A fusese extrem de populară în Indonezia în anii ’90. Problema era găsirea locului potrivit pentru filmări, pentru că marile orașe italiene ridicau numeroase dificultăți logistice. În timp ce explora zona Milano, Suwarso a descoperit Como, într-o întâlnire pe care avea să o descrie drept o „coincidență fericită”.

Como 1907 nu părea neapărat alegerea evidentă. Clubul nu fusese una dintre marile forțe ale perioadei de glorie a campionatului italian și, deși tocmai promovase în Serie C, infrastructura era într-o stare foarte proastă.

Suwarso a promis atunci renovarea clădirilor și readucerea lor într-o stare corespunzătoare. Era deja evident că găsise povestea de ascensiune de la ruină la succes pe care o căutase pentru proiectul său.

Numai că, în cele din urmă, povestea nu avea să fie doar filmată. Avea să fie construită chiar de el și de oamenii săi.

Dennis Wise, omul chemat să construiască un club aproape de la zero

Banii nu reprezentau principala problemă pentru Como. Djarum Group era condus de frații Hartono, Budi și Bambang, doi dintre cei mai bogați oameni din lume. Adevărata provocare era modul în care urmau să fie investiți acești bani.

Suwarso cunoștea Serie A, dar nu avea experiență în conducerea unui club de fotbal, așa că a apelat la fostul mijlocaș al lui Chelsea și al naționalei Angliei, Dennis Wise.

La momentul preluării clubului, Wise era implicat într-un program de dezvoltare a tinerilor fotbaliști din Indonezia, administrat de Djarum. A început la Como în calitate de consultant, pentru ca ulterior să devină director executiv și apoi președinte.

Wise avea să povestească faptul că a preluat practic controlul întregii structuri fotbalistice și a participat la angajarea oamenilor din club. Situația era departe de imaginea luxoasă asociată astăzi cu Como: clubul nu avea propria bază de pregătire, folosea una închiriată de la an la an, trecuse prin două falimente, iar la meciuri veneau aproximativ 800 de oameni.

Trebuiau crescută baza de suporteri, reconstruită legătura cu comunitatea, găsită o bază de antrenament și readusă academia de juniori în interiorul clubului, după ce aceasta fusese externalizată.

Nici măcar piața transferurilor nu oferea la început resurse nelimitate. Wise a explicat că, la un moment dat, Como avea nu mai puțin de 14 jucători împrumutați, deoarece trebuiau găsite soluții inteligente în condițiile unui buget restrâns pentru transferuri. Treptat însă, proiectul a început să crească.

Cesc Fabregas a venit pentru un proiect care să-l entuziasmeze

În 2021, Como revenea în Serie B pentru prima dată după cel de-al doilea faliment suferit cu patru ani înainte. Un an mai târziu avea loc mutarea care demonstra cel mai clar ambițiile proprietarilor: Cesc Fabregas venea la club atât ca jucător, cât și ca acționar.

Dennis Wise a avut un rol esențial în convingerea campionului mondial să accepte oferta. Fabregas explica la vremea respectivă că banii nu reprezentau principala sa motivație și că își dorea, înainte de toate, un proiect care să-l entuziasmeze și în care să poată vedea un viitor pe termen lung.

Fabregas, Wise și Suwarso aveau același obiectiv: readucerea lui Como în Serie A. În 2024, ținta a fost atinsă, clubul revenind în prima ligă italiană după mai bine de două decenii.

În acel moment, Fabregas conducea deja în realitate prima echipă. Oficial figura drept secundul lui Osian Roberts, deoarece fostul star al lui Arsenal nu obținuse încă toate calificările necesare pentru postul de antrenor principal, însă influența sa era deja evidentă.

Aceasta a devenit și mai clară în vara lui 2024, când Dennis Wise a plecat de la Como și a declarat că echipa decisese să urmeze direcția lui Cesc Fabregas. Wise a susținut ulterior că Suwarso dorea să preia mai mult control și să opereze într-o structură financiară diferită, motiv pentru care a considerat că este mai bine să se retragă din anumite lucruri cu care nu era de acord.

Fabregas și Suwarso au continuat însă pe aceeași linie. Spaniolul recunoștea că Como rămânea un club mic, însă unul cu ambiții foarte mari și cu obiectivul de a ajunge cât mai sus.

Como a băgat masiv mâna în buzunar pentru a ataca Serie A

Promovarea nu era suficientă. Como nu voia doar să supraviețuiască în Serie A, ci să devină competitivă imediat, iar pentru acest lucru proprietarii au început să investească sume impresionante.

Potrivit Football Benchmark, în sezonul promovării din Serie B, costurile operaționale ale clubului, de aproximativ 52 de milioane de euro, erau de peste cinci ori mai mari decât veniturile operaționale, estimate la aproximativ 10 milioane de euro.

Cheltuielile au continuat și după promovarea în Serie A. La finalul primului sezon în elită, balanța netă a transferurilor era de aproximativ minus 93,35 milioane de euro, iar în sezonul următor a ajuns la aproape minus 108,79 milioane de euro.

Strategia era simplă: clubul trebuia să investească masiv pentru a putea crește. Până acum, pariul a funcționat, pentru că Fabregas a condus echipa către un surprinzător loc patru în sezonul trecut și către calificarea în Liga Campionilor, performanță care i-a luat prin surprindere chiar și pe conducătorii clubului.

Suwarso a insistat însă că participarea în Champions League nu era obligatorie pentru echilibrarea finanțelor și că proiectul nu fusese construit pe necesitatea calificării în competițiile europene. Conducerea privește investițiile din perspectiva profitabilității pe termen lung și speră ca, printr-un buget administrat sustenabil, clubul să devină profitabil în câțiva ani.

Como pierde bani, dar își construiește un brand uriaș

Antonio Di Cianni, director în cadrul Football Benchmark, explică faptul că Como este în prezent un club care înregistrează pierderi, dar situația trebuie privită în context. Djarum nu a cumpărat o echipă deja consacrată, cu venituri uriașe, ci un club venit din ligile inferioare, care a trebuit practic reconstruit de la zero.

În ultimele trei sezoane, pierderea netă s-a apropiat de 200 de milioane de euro, însă în aceeași perioadă Como a obținut promovarea și apoi calificarea în Liga Campionilor.

Una dintre probleme rămâne stadionul, a cărui capacitate este redusă. Planurile prevăd modernizarea Sinigaglia și creșterea numărului de locuri până la aproximativ 15.000–17.000, inclusiv prin dezvoltarea zonelor de hospitality, extrem de importante pentru veniturile obținute în zilele de meci.

Însă adevărata comoară aflată la dispoziția proprietarilor nu este neapărat stadionul. Este Lacul Como.

Lacul Como, mina de aur pe care vechii proprietari n-au exploatat-o

Lacul Como este cunoscut în întreaga lume și beneficiază de un prestigiu comparabil cu destinații precum Veneția sau Cinque Terre. Actualii proprietari încearcă să transforme această notorietate într-un motor financiar pentru club, prin merchandising, licențiere și experiențe exclusiviste.

A fost creat inclusiv un club privat, „The Club On The Lake”, unde taxa anuală de membru ajunge la 4.500 de euro. Strategia urmărește construirea unei imagini exclusiviste în jurul echipei, iar faptul că numeroase vedete internaționale au început să apară în tribune contribuie din plin la această imagine.

În ultimele 18 luni, printre celebritățile văzute la Sinigaglia s-au numărat Hugh Grant, Michael Fassbender, Adrien Brody, Keira Knightley, Kate Beckinsale, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch și Hugh Jackman.

Suwarso susține că prezența acestora nu a fost rezultatul unor acțiuni de PR plătite sau organizate de club. El a dat exemplul lui James Righton, soțul Keirei Knightley, care ar fi devenit interesat de Como după ce citise despre echipa construită de Fabregas și ar fi decis să vadă personal ceea ce se întâmplă acolo. Din acel punct, interesul altor celebrități ar fi crescut în mod natural.

Cesc Fabregas, „CEO-ul fotbalului” de la Como

Este greu de exagerat importanța lui Fabregas pentru întregul proiect. Clubul are și alți acționari celebri, printre care Thierry Henry, iar Raphael Varane face parte din conducere, însă Fabregas este figura principală și imaginea proiectului, Suwarso numindu-l chiar „CEO-ul fotbalului”.

Conducerea clubului funcționează printr-o structură mai largă decât formula clasică antrenor-director sportiv. Fabregas și oamenii săi participă la procesul de luare a deciziilor alături de ceilalți responsabili ai departamentului de fotbal, directorul financiar și reprezentanții proprietarilor.

Suwarso consideră că Fabregas a fost fundamental pentru construirea „ADN-ului” actual al lui Como. Încă de la început, proprietarii i-au cerut o echipă care să joace ofensiv și curajos, iar scopul nu era exclusiv obținerea victoriilor, ci și oferirea unui spectacol atractiv.

Motivația era dublă: un fotbal spectaculos putea atrage jucători valoroși, dar și turiști.

Como vrea să transforme turiștii în suporteri

Orașul Como are puțin peste 82.000 de locuitori, ceea ce limitează în mod evident dimensiunea pieței locale. În schimb, regiunea este invadată anual de turiști, iar Suwarso și-a propus încă de la început să transforme stadionul Sinigaglia într-o atracție turistică în sine.

Când a ajuns în zonă, potrivit acestuia, numărul turiștilor era de aproximativ 1,6 milioane, iar cinci ani mai târziu ajunsese la 4,8 milioane. Modelul imaginat de Suwarso seamănă, în propria sa descriere, cu cel al Disney: clubul de fotbal și experiența din ziua meciului reprezintă echivalentul parcului tematic, în jurul căruia sunt dezvoltate alte activități comerciale.

Como are inclusiv școli și academii destinate nu doar formării propriilor juniori, ci și copiilor veniți din străinătate. Ideea este ca, de exemplu, o familie din Statele Unite să poată petrece vacanța pe Lacul Como, în timp ce copilul participă la o academie de fotbal.

Dimensiunea internațională a proiectului era vizibilă încă din Serie B, când clubul vindea bilete în 122 de țări. Într-un sezon, 20% din vânzările online proveneau din străinătate, iar ulterior Statele Unite au ajuns să reprezinte singure 12% din vânzări.

Și merchandisingul a explodat. Dacă în urmă cu trei ani clubul nu avea nici măcar un magazin propriu, acum există patru magazine în oraș și 485 de puncte de vânzare care distribuie produsele Como în întreaga provincie.

Miza este uriașă: conducerea nu vrea să se limiteze la populația orașului și la cele 4,8 milioane de persoane care vizitează anual zona, ci să transforme Como într-un brand internațional capabil să ajungă la zeci sau chiar sute de milioane de oameni.

De la mai puțin de un milion de euro la ținta de un miliard

Como este însă încă departe de evaluarea de un miliard de euro despre care vorbește conducerea. Potrivit Football Benchmark, o asemenea valoare ar plasa clubul pe locul patru în Serie A, în spatele lui Inter, evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de euro, Juventus, la 1,84 miliarde, și AC Milan, la 1,8 miliarde, dar peste Napoli, evaluată la aproximativ 967 de milioane.

În sezonul 2024-2025, Como a generat venituri de aproximativ 50 de milioane de euro, mult sub marile puteri ale fotbalului italian. Participarea în Liga Campionilor poate schimba însă semnificativ situația, Football Benchmark estimând că numai prezența în competiție ar putea aduce aproximativ 30–40 de milioane de euro, în funcție și de parcursul european.

Astfel, veniturile clubului s-ar putea apropia de 100 de milioane de euro într-un singur sezon, însă chiar și în acest scenariu evaluarea de un miliard rămâne o țintă foarte ambițioasă.

Lotul lui Fabregas și-a dublat valoarea într-un singur an

Marea necunoscută este continuitatea rezultatelor sportive. Como trebuie să demonstreze că poate rămâne constant în Serie A, că poate lupta în mod regulat pentru primele patru locuri și că participarea în cupele europene nu reprezintă doar un episod excepțional.

În același timp, stadionul modernizat, creșterea veniturilor comerciale și dezvoltarea brandului împing clubul în direcția dorită. O altă componentă care ar putea deveni esențială este tranzacționarea jucătorilor, atât pentru obținerea unor venituri suplimentare, cât și pentru respectarea cerințelor financiare impuse de UEFA.

Saltul făcut de lot este deja impresionant. Potrivit datelor citate de GOAL, valoarea cumulată a jucătorilor lui Como ajunsese la aproximativ 584,2 milioane de euro, față de 288 de milioane de euro în septembrie anul trecut. Creșterea este rezultatul atât al exploziei valorii unor fotbaliști aflați deja la club, cât și al transferurilor realizate în vară, printre care Moise Kean și Trevoh Chalobah.

Ținta de un miliard de euro nu este, prin urmare, una pe termen scurt. Dacă performanțele sportive continuă, veniturile cresc, stadionul este modernizat, iar Como reușește să exploateze la maximum prestigiul mondial al Lacului Como, specialiștii consideră că pragul ar putea deveni realizabil pe termen mediu sau lung.

În mai puțin de un deceniu, un club care valora sub un milion de euro și juca în ligile inferioare a ajuns să se pregătească pentru Liga Campionilor, cu un campion mondial pe bancă, vedete de la Hollywood în tribune și un lot de peste jumătate de miliard de euro. Iar dacă fotbalul lui Cesc Fabregas va continua să fie la fel de spectaculos precum decorul în care este jucat, prima aventură a lui Como în Champions League s-ar putea să fie doar începutul.

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