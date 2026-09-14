Unde locuiau cei trei copii ai Mădălinei Apostol? Iubita lui Nick Rădoi avea doi băieți și o fată

Unde locuiau cei trei copii ai Mădălinei Apostol? Iubita lui Nick Rădoi avea doi băieți și o fată
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Mădălina Apostol. Foto: Instagram
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Mădălina Apostol s-a retras din spațiul public în urmă cu aproape cinci ani, perioadă în care a fost nevoită să își împartă timpul între Statele Unite și România, acolo unde locuiau cei trei copii ai ei.

Cei doi băieți ai șatenei au ajuns la vârstele de 22 și 19 ani, iar fetița locuia de asemenea în România. Fosta parteneră a lui Nick Rădoi a explicat că distanța și responsabilitățile materne au făcut imposibilă o prezență constantă în showbiz.

Ce relație avea Mădălina Apostol cu tatăl copiilor ei?

În 2021, Mădălina Apostol dezvăluia că intenționa să se mute definitiv în America, însă planul nu a putut fi pus în practică. Tatăl băieților ei nu a fost de acord ca minorii să părăsească țara, motiv pentru care vedeta a continuat să facă drumuri frecvente între cele două continente. Ea a precizat că relația cu fostul partener era tensionată, iar lipsa unui acord oficial a complicat situația.

„Cu băieții am tot dus o luptă să îi pot scoate din țară și nu am reușit. Da (n.r. tatăl copiilor nu a fost de acord ca ei să iasă din țară). Eu am preferat să fac o decizie, oricât de greu mi-ar fi, să merg mai departe pentru ei. I-am crescut singură și nu pot să îi abandonez. De tatăl copiilor m-am despărțit, nu a fost de acord să îmi dea o hârtie, nu ne-am înțeles”, declara Mădălina Apostol la Xtra Night Show.

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Femeia trecerea printr-o perioadă dificilă

Vedeta a povestit că Nick Rădoi și-ar fi dorit ca ea și copiii să se stabilească în America, însă acest lucru nu era posibil în lipsa acordului legal privind relocarea minorilor. Deși a fost cerută în căsătorie de trei ori de omul de afaceri, Mădălina Apostol nu a acceptat propunerea, deoarece condițiile impuse ar fi îndepărtat-o de copiii ei.

„Condiția lui a fost că dacă ne căsătorim, eu nu mai vin în România decât foarte rar, iar eu nu am acceptat (…) Dacă ar fi fost această soluție, nu mai eram în România (n.r. să își poată lua copiii în America)”, spunea ea la acel moment.

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Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”

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