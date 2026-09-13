Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mădălina Apostol a mai trecut printr-un moment în care a dispărut complet din peisaj, cu ani înainte de tragedia care a șocat lumea mondenă. În 2022, apropiata lui Nick Rădoi nu a mai putut fi contactată, iar dispariția ei bruscă a declanșat o adevărată stare de panică în rândul celor care o cunoșteau. Printre persoanele care s-au îngrijorat cel mai tare s-a numărat și Monica Gabor, una dintre prietenele sale apropiate.

Cu mult timp înainte ca numele Mădălinei Apostol să revină în atenția publicului în urma tragediei recente, bruneta a trecut printr-o perioadă în care a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile sale publice deveniseră tot mai rare, iar în anumite momente nici persoanele apropiate nu mai reușeau să ia legătura cu ea.

Mădălina Apostol a fost dată dispărută în 2022

Un astfel de episod s-a petrecut în primăvara anului 2022. La acel moment, Monica Gabor a observat că nu mai reușea să comunice cu Mădălina Apostol și, îngrijorată de situația prietenei sale, a apelat inclusiv la comunitatea pe care o avea în mediul online.

În luna mai, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, prin care încerca să afle orice informație despre Mădălina. Situația devenise suficient de îngrijorătoare încât aceasta să ceară ajutorul celor care ar fi putut să știe ceva despre tânăra care dispăruse fără explicații.

Pentru cei care o cunoșteau, lipsa oricărui semn din partea Mădălinei a ridicat semne de întrebare. Nu era vorba doar despre o perioadă în care aceasta își dorea mai multă discreție, ci despre faptul că persoanele apropiate nu reușeau să afle unde se află și dacă este în regulă.

Mădălina Apostol

Situația a avut însă un deznodământ fericit. La doar o zi după mesajul prin care încerca să obțină informații, Monica Gabor a revenit în mediul online cu o veste care a liniștit pe toată lumea. Mădălina Apostol era bine, iar îngrijorarea care se instalase în jurul dispariției sale a luat sfârșit.

„Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit”, a transmis atunci Monica Gabor pe rețelele de socializare.

Acum, episodul de acum câțiva ani capătă o cu totul altă încărcătură, după vestea tragică a morții Mădălinei Apostol. Dispariția sa din urmă cu patru ani fusese una temporară și se încheiase cu vestea că este în siguranță. De această dată însă, situația este una dramatică.

NU RATA – Bianca Drăgușanu, în stare de șoc după ce a aflat vestea morții Mădălinei Apostol: ”Îmi e foarte greu!”

Boala autoimună de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!
Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!
Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK
Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK
Semnificația biblică a numelui ales de Pescobar și Lavinia pentru băiețelul lor: ”O minune mi-a dat Dumnezeu”
Semnificația biblică a numelui ales de Pescobar și Lavinia pentru băiețelul lor: ”O minune mi-a dat Dumnezeu”
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Gandul.ro
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
Adevarul
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Mediafax
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
Click.ro
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Digi 24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Digi24
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Gandul.ro
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.