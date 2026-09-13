Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”

Mădălina Apostol a mai trecut printr-un moment în care a dispărut complet din peisaj, cu ani înainte de tragedia care a șocat lumea mondenă. În 2022, apropiata lui Nick Rădoi nu a mai putut fi contactată, iar dispariția ei bruscă a declanșat o adevărată stare de panică în rândul celor care o cunoșteau. Printre persoanele care s-au îngrijorat cel mai tare s-a numărat și Monica Gabor, una dintre prietenele sale apropiate.

Cu mult timp înainte ca numele Mădălinei Apostol să revină în atenția publicului în urma tragediei recente, bruneta a trecut printr-o perioadă în care a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile sale publice deveniseră tot mai rare, iar în anumite momente nici persoanele apropiate nu mai reușeau să ia legătura cu ea.

Mădălina Apostol a fost dată dispărută în 2022

Un astfel de episod s-a petrecut în primăvara anului 2022. La acel moment, Monica Gabor a observat că nu mai reușea să comunice cu Mădălina Apostol și, îngrijorată de situația prietenei sale, a apelat inclusiv la comunitatea pe care o avea în mediul online.

În luna mai, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, prin care încerca să afle orice informație despre Mădălina. Situația devenise suficient de îngrijorătoare încât aceasta să ceară ajutorul celor care ar fi putut să știe ceva despre tânăra care dispăruse fără explicații.

Pentru cei care o cunoșteau, lipsa oricărui semn din partea Mădălinei a ridicat semne de întrebare. Nu era vorba doar despre o perioadă în care aceasta își dorea mai multă discreție, ci despre faptul că persoanele apropiate nu reușeau să afle unde se află și dacă este în regulă.

Situația a avut însă un deznodământ fericit. La doar o zi după mesajul prin care încerca să obțină informații, Monica Gabor a revenit în mediul online cu o veste care a liniștit pe toată lumea. Mădălina Apostol era bine, iar îngrijorarea care se instalase în jurul dispariției sale a luat sfârșit.

„Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit”, a transmis atunci Monica Gabor pe rețelele de socializare.

Acum, episodul de acum câțiva ani capătă o cu totul altă încărcătură, după vestea tragică a morții Mădălinei Apostol. Dispariția sa din urmă cu patru ani fusese una temporară și se încheiase cu vestea că este în siguranță. De această dată însă, situația este una dramatică.

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