Bianca Drăgușanu, în stare de șoc după ce a aflat vestea morții Mădălinei Apostol: ”Îmi e foarte greu!”

Vestea morții Mădălinei Apostol a picat ca un trăsnet, lăsând în urmă durere și întrebări fără răspuns! Nimic nu anunța dimineața care avea să le schimbe lumea celor care au cunoscut-o pe fosta vedetă. Familia, prietenii și oamenii care i-au fost aproape sunt în stare de șoc, iar printre ei se află și Bianca Drăgușanu, prietena Mădălinei de ani buni, care a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre femeia pe care nu și-ar fi imaginat niciodată că o va pierde atât de brusc. Vezi mai jos mesajul emoționant!

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00. Vestea a venit pe neașteptate pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o, iar în ultimele ore, mesajele de durere au început să curgă în mediul online. Printre cei profund afectați de dispariția Mădălinei se află și Bianca Drăgușanu. Cele două aveau o prietenie veche, iar Bianca a ales să vorbească pentru CANCAN.RO despre omul pe care l-a cunoscut dincolo de aparițiile publice și de lumea mondenă.

Bianca Drăgușanu: „Vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii!”

Bianca Drăgușanu și Mădălina Apostol se cunoșteau de mai bine de un deceniu, iar de-a lungul anilor au împărțit vacanțe, petreceri și momente din viața personală, într-o perioadă în care Mădălina era una dintre prezențele cunoscute ale lumii mondene.

Anii au trecut, viețile lor s-au schimbat, iar Mădălina s-a îndepărtat treptat de agitația showbizulu, însă, prietenia dintre cele două a continuat și după ce fosta vedetă a preferat să iasă din atenția publică.

Răpusă de durere, Bianca a mărturisit pentru CANCAN.RO că nu vrea să și-o amintească pe Mădălina la trecut și că nu s-ar fi gândit niciodată că s-ar putea întâmpla o asemenea tragedie.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO

Bianca a simțit nevoia să facă și un gest pentru prietena ei. După ce a aflat vestea, a mers la Biserică și a aprins o lumânare pentru Mădălina. Un gest simplu, dar care spune multe despre cât de greu îi este să accepte că omul pe care l-a avut aproape atâția ani nu mai este.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

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