Gestul emoționant făcut de Bianca Drăgușanu, după moartea Mădălinei Apostol: ”Ai fost minunată!”

Bianca Drăgușanu a făcut un gest emoționant după ce a aflat că Mădălina Apostol a murit! Blondina a lăsat deoparte orice altceva și a mers la biserică să aprindă o lumânare pentru prietena ei. Aceasta a spus că nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat.

Bianca și Mădălina au fost apropiate ani întregi, iar dispariția acesteia a lovit-o din plin. În loc să se limiteze la o simplă postare pe rețelele sociale, blondina a ales să facă un gest concret pentru cea care i-a fost prietenă. A mers la biserică și a aprins o lumânare, cu gândul la Mădălina.

Bianca Drăgușanu, gest emoționant după moartea Mădălinei Apostol!

Bianca Drăgușanu a recunoscut că moartea Mădălinei Apostol a luat-o complet prin surprindere. Blondina nu și-ar fi imaginat nicio clipă că prietena ei va dispărea atât de brusc.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Mădălina Apostol a murit în toiul nopții, în jurul orei 02:00. În ultimele luni, partenera lui Nick Rădoi dispăruse aproape complet din peisaj. Nu mai era prezentă pe rețelele sociale ca înainte, nu mai povestea ce face și nici nu-și mai punea viața personală pe tavă. După ani în care numele ei apărea constant în lumea mondenă, bruneta alesese să tragă frâna și să stea departe de toată agitația.

Nick Rădoi a confirmat că Mădălina și-a pus capăt zilelor

Ultimele imagini publice cu ea au fost din Mexic, în luna iulie. Apoi, nimic. S-a făcut liniște în jurul ei, iar nimeni nu avea să bănuiască atunci că acelea aveau să fie printre ultimele imagini publice cu Mădălina.

”Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick recent la Antena Stars.

Nick Rădoi a confirmat, pentru CANCAN.RO, că Mădălina era bolnavă și că și-a pus capăt zilelor. Milionarul a spus că este devastat de durere.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi.

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