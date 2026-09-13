Cum s-a transformat Mădălina Apostol în ultimii ani. A dus o viață discretă și a luat calea credinței

Vestea că Mădălina Apostol a murit a fost un adevărat șoc pentru Nick Rădoi. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, însă milionarul a vorbit recent despre faptul că se aflau într-o perioadă bună. Acum, pierderea femeii care i-a fost alături într-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa îl afectează profund.

Nick Rădoi a trecut printr-o perioadă cumplită atunci când a fost diagnosticat cu cancer. Medicii i-au oferit, la început, un prognostic rezervat, însă omul de afaceri a continuat să lupte și a atribuit recuperarea sa credinței și speranței. În acei ani dificili, Mădălina Apostol i-a fost aproape și l-a susținut în lupta cu boala.

Relația dintre cei doi a fost una intensă, marcată de despărțiri și împăcări. În luna august, Nick Rădoi susținea că lucrurile dintre ei mergeau bine. Partenera sa a preferat, în general, să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală. Acum, omul de afaceri este devastat după ce Mădălina Apostol a făcut un gest necugetat.

Cât de mult s-a schimbat Mădălina Apostol

În ultimii ani, Mădălina a trecut printr-o transformare radicală. Potrivit lui Nick Rădoi, femeia s-a îndepărtat de stilul de viață pe care îl avea în trecut și s-a apropiat tot mai mult de credință. A început să asculte muzică religioasă, să se roage și să acorde o importanță mai mare vieții spirituale.

Schimbarea ar fi venit în urma unei decizii personale, fără ca cineva să o fi obligat să își modifice modul de viață. Nick Rădoi a descris-o în ultima perioadă ca fiind o persoană mult diferită față de cea pe care o cunoscuse în trecut.