Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face

Nick Rădoi se simte tot mai bine după ce medicii i-au dat un tratament care se potrivește cu afecțiunea de care suferă. Omul de afaceri duce o mare luptă cu cancerul, cu care a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.

Nick Rădoi făcea o banală operație de apendicită când medicii au descoperit tumora. De atunci, viața lui s-a schimbat radical.

Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi

Nick Rădoi a trecut prin șase intervenții la colon și, în 2024, a avut certitudinea că a învins cancerul. Dar boala a revenit după câteva luni. Acum urmează un tratament amplu în Mexic și speră să lase această experiență urâtă în urmă.

„Eu fac foarte multe tratamente aici în Mexic. Aproape în fiecare zi fac infuzie cu vitamine prin perfuzie. Am decis să vi le spun pe toate pe care le fac, pentru a ajuta și pe alții care au această boală. Acest protocol trebuie urmat timp de trei luni pentru a se vedea rezultatele. Și trebuie să faceți și sport trei zile pe săptămână”, a declarat Nick Rădoi pentru Click.

Ce tratament urmează Nick Rădoi în Mexic

Transformat vizibil de boală și mult mai slab, Nick Rădoi și-a păstrat optimismul. Pe lângă ședințele de chimioterapie, el a fost îndrumat de medici și către un alt tratament care îl face să se simtă tot mai bine, iar asta îi dă încredere.

„Pe lângă tratamentul de chimioterapie, eu urmez un protocol bine pus la punct. Iau invermectină și fenbendazol, albastru de metilen (zilnic), la fiecare două săptămâni mi se administrează un gaz (Ozon), care este foarte important în acest tratament Ca și protocol intravenos, zilnic mi se administrează următoarele vitamine în doze mari și anume: vitamina C, vitamina B17 (amigdalina), magneziu, vitamina“, mai spune Nick Rădoi.

În rest, omul de afaceri mai ia bicarbonat și intră în Camera hiperbarică.

Nick Rădoi a împlinit 65 de ani

Nick Rădoi a marcat, zilele trecute, împlinirea celor 65 de ani cu o petrecere. Omul de afaceri a purtat o ținută tradițională și a avut prietenii aproape. Nick Rădoi a plecat la 19 ani din România și a reușit să își croiască o viață în țara tuturor posibilităților.

„Am dat o petrecere de ziua mea, au venit și prieteni din România. Am avut și o cântăreață, iar oamenii s-au bucurat enorm. M-am îmbrăcat tradițional cu ie, am avut mâncare tradițională românească pentru toți și întotdeauna m-am bucurat să reprezint România. Am inclus în acest meniu și micii”, a mai spus Nick Rădoi.

