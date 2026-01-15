Acasă » Știri » Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face

Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 17:22
Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi după ce a fost diagnosticat cu cancer. S-a internat tocmai în Mexic pentru a îl face
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Nick Rădoi se simte tot mai bine după ce medicii i-au dat un tratament care se potrivește cu afecțiunea de care suferă. Omul de afaceri duce o mare luptă cu cancerul, cu care a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.

Nick Rădoi făcea o banală operație de apendicită când medicii au descoperit tumora. De atunci, viața lui s-a schimbat radical.

Tratamentul care îl ajută pe Nick Rădoi

Nick Rădoi a trecut prin șase intervenții la colon și, în 2024, a avut certitudinea că a învins cancerul. Dar boala a revenit după câteva luni. Acum urmează un tratament amplu în Mexic și speră să lase această experiență urâtă în urmă.

„Eu fac foarte multe tratamente aici în Mexic. Aproape în fiecare zi fac infuzie cu vitamine prin perfuzie. Am decis să vi le spun pe toate pe care le fac, pentru a ajuta și pe alții care au această boală. Acest protocol trebuie urmat timp de trei luni pentru a se vedea rezultatele. Și trebuie să faceți și sport trei zile pe săptămână”, a declarat Nick Rădoi pentru Click.

Ce tratament urmează Nick Rădoi în Mexic

Transformat vizibil de boală și mult mai slab, Nick Rădoi și-a păstrat optimismul. Pe lângă ședințele de chimioterapie, el a fost îndrumat de medici și către un alt tratament care îl face să se simtă tot mai bine, iar asta îi dă încredere.

„Pe lângă tratamentul de chimioterapie, eu urmez un protocol bine pus la punct. Iau invermectină și fenbendazol, albastru de metilen (zilnic), la fiecare două săptămâni mi se administrează un gaz (Ozon), care este foarte important în acest tratament Ca și protocol intravenos, zilnic mi se administrează următoarele vitamine în doze mari și anume: vitamina C, vitamina B17 (amigdalina), magneziu, vitamina“, mai spune Nick Rădoi.

În rest, omul de afaceri mai ia bicarbonat și intră în Camera hiperbarică.

Nick Rădoi a împlinit 65 de ani

Nick Rădoi a marcat, zilele trecute, împlinirea celor 65 de ani cu o petrecere. Omul de afaceri a purtat o ținută tradițională și a avut prietenii aproape. Nick Rădoi a plecat la 19 ani din România și a reușit să își croiască o viață în țara tuturor posibilităților.

„Am dat o petrecere de ziua mea, au venit și prieteni din România. Am avut și o cântăreață, iar oamenii s-au bucurat enorm. M-am îmbrăcat tradițional cu ie, am avut mâncare tradițională românească pentru toți și întotdeauna m-am bucurat să reprezint România. Am inclus în acest meniu și micii”, a mai spus Nick Rădoi.

Citește și: MĂDĂLINA, IUBITA LUI NICK RĂDOI, ÎL ACUZĂ PE MILIONAR DE ZGÂRCENIE: ”CÂND I-AM CERUT BANI, MI-A ZIS CĂ NU E PROBLEMA LUI!”)

Citește și: NICK RĂDOI RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PE CARE MĂDĂLINA APOSTOL I LE ADUCE: “ÎNCHIDEREA ROBINETULUI FINANCIAR I-A PRINS BINE, ACUM VA ȘTI SĂ APRECIEZE VALOAREA BANULUI!”)

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”
Știri
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În…
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile
Știri
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În ...
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât ...
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar ...
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Pensionarii care vor primi 2.163 de lei în plus. De când se va aplica majorarea
Pensionarii care vor primi 2.163 de lei în plus. De când se va aplica majorarea
Cele două zodii care vor fi promovate la locul de muncă în 2026, potrivit experților în astrologie
Cele două zodii care vor fi promovate la locul de muncă în 2026, potrivit experților în astrologie
Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! ...
Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! „Real vorbind, lucrurile nu se termină”
Vezi toate știrile
×