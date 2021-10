Mădălina Apostol a revenit în România în urmă cu câteva luni, iar, de atunci, au tot existat speculații legate de ruptura dintre ea și Nick Rădoi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta susține că problemele s-au adunat, iar decizia lor a fost ca fiecare să meargă pe drumul său. Frumoasa brunetă mărturisește că lipsa sprijinului financiar din partea afaceristului a contribuit foarte mult în luarea acestei hotărâri.

În ultima perioadă s-a vorbit, în cazul lor, despre o nuntă făcută în secret, ulterior despre o răcire a relației, iar acum despre o nouă despărțire. Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu mai formează un cuplu!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mădălina Apostol a povestit cum a ajuns să nu și-l mai dorească pe Nick Rădoi în viața ei.

„Se așteaptă că am trei pomi din care ies bani”

Mădălina a dezvăluit că Rădoi nu e implicat în viața ei din România:”Avem vieți cu totul și cu totul separate, dacă eu sunt aici și el e acolo. El nu are treabă cu viața mea din România, adică dintotdeauna dacă stau bine să mă gândesc, nu copiii au fost problemă, că sunt departe de ei, ci nepăsarea lui că sunt în România.

Mădălina Apostol dezvăluie și faptul că în ciuda milioanelor din conturi, Rădoi nu este atât de generos așa cum i-ar sta bine unui afacerist de talia lui. Mai ales atunci când dorește să aibă o parteneră tânără și frumoasă alături. Mai mult decât atât, Mădălina face un calcul corect și nu cere bani degeaba. Aceasta consideră, și pe bună dreptate, că dacă este să își lase munca pentru a merge în America la Nick, atunci pierderile sale ar trebui compensate: Eu merg acolo la el, stau mult și bine și când vin în România se așteaptă că am trei pomi din care ies bani. Și de aici pornesc problemele, că aici sunt o grămadă pe capul meu și nu pot să las munca și să mă duc la el.

E vorba despre lucrurile pe care eu le las baltă ca să mă duc la el și el îmi zice: «Hai, vezi ce faci!» și nu e normal și tocmai de aceea consider că avem vieți separate” , ne-a dezvăluit Mădălina Apostol.

„Nu am de gând să mă întorc la el”

Cu sufletul mâhnit, bruneta mărturisește că și-ar fi dorit să primească ajutor financiar de la Nick Rădoi, dar asta nu se întâmplă nici în situațiile critice.

„Șederea mea în România nu-l afectează cu nimic pe Nick, nici măcar financiar! El nu vede asta ca pe o problemă, dar pentru mine este cea mai mare problemă, pentru că sunt lăsată baltă.

Din moment ce eu las totul baltă ca să merg la el, m-aș fi așteptat ca, atunci când mă întorc în România, să mă ajute din punct de vedere financiar.

I-am cerut bani pentru medicamente, utilități și altele până am obosit, iar el mi-a zis că nu e problema lui. Când am avut COVID-19 și a trebuit să stau în casă. El mi-a zis: «Good luck!» (n.r. – succes)

Eu când vin aici nu pot să mă implic în niște proiecte și apoi el să-mi zică să las tot și să mă duc la el. Nu pot să-mi bat joc de oameni! Drept urmare, eu mai am puțin și deschid o bucătărie, din propriile mele resurse.

Și nu am de gând să mă întorc la el! M-am băgat în proiectul asta și mă bucur că am găsit puterea să o iau, din nou, de la capăt”, a mai spus Mădălina Apostol.

„Trebuie să le cumperi cu cadouri până ajung să-ți vadă inima”

Cu doar o lună în urmă, Nick Rădoi vorbea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre generozitatea de care ar fi dat dovadă în relațiile sale.

„Trebuie să le cumperi cu cadouri până ajung să-ți vadă inima. E OK ce vor ele la început, dar dacă-ți place de o femeie trebuie să-i faci poftele ca să-i dai voie să intre în inima ta și să le dai voie să te cunoască. După ce te-au cunoscut, se schimbă placa, adică rămâne cu tine sau vrea cadouri în continuare”, a declarat Nick Rădoi.

„Nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi”

Mai mult decât atât, afaceristul ne-a dezvăluit și că mai toate femeile din viața lui și-au dorit să-l facă să se căsătorească cu ele, însă lucrurile nu se întâmplă atât de ușor.

„Orice femeie care a fost lângă mine a vrut să se căsătorească cu mine și mie nu prea-mi convine. Eu am o vârstă și am pretenții și, dacă acestea nu-mi sunt îndeplinite, eu nu am cum să mă însor doar de dragul de a mă însura. Dacă femeia nu îndeplinește niște condiții, nu merge să ne căsătorim.

Eu în relații nu am greșit și nici nu am sărit de la o femeie la alta. Eu am avut doar relații, indiferent că au fost doar de trei luni sau de șase, un an sau doi, dar acelea au fost relații. Și mereu am fost sincer cu fetele cu care am fost. Tocmai de aceea, nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi” , ne-a mai spus afaceristul, la vremea respectivă.

Sursă foto: Instagram.com