Milionarul Nick Rădoi își pierde averea? Fiscul și băncile i-ar fi sechestrat proprietățile

Milionarul Nick Rădoi a dat de necaz? Apropiați ai omului de afaceri au dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că ar avea probleme financiare serioase. Asta pentru că fiscul american i-ar fi blocat conturile și i-ar fi pus sechestru pe proprietăți. Ce spune, însă, cel care în urmă cu mulți ani a luat calea Americii, țara tuturor posibilităților?

În vârstă de 58 de ani, milionarul Nick Rădoi a anunțat că va urma să facă nuntă cu Mădălina Apostol (35 de ani), alături de care trăiește o tumultuoasă poveste de dragoste de aproximativ opt ani. Numai că fericita veste ar fi umbrită de anumite probleme financiare ale omului de afaceri stabilit în Statele Unite, dar “cantonat” deocamdată în Mexic. “Trebuie să rezolv niște lucruri acum, în America, sunt taxele anuale pe care trebuie să le plătesc, iar în 10 zile ajung în Mexic”, spunea, recent, milionarul, la televizor, în contextul preconizatei nunți.

Nick Rădoi, probleme cu fiscul înainte de căsătorie?

CANCAN.RO a aflat însă că lucrurile ar fi, de fapt, ceva mai complicate în privința situației lui Nick Rădoi. Mai precis, fiscul și băncile i-ar fi sechestrat proprietățile omului de afaceri. Să-și pierdut Nick Rădoi averea? Cel puțin așa susțin sursele noastre. Dar cel care, de când a plecat în America, a parcurs un drum doar ascendent, construindu-și chiar în scurt timp un adevărat palat pe o proprietate din Los Angeles, probabil o va scoate la capăt, mai ales că tocmai a cerut-o de soție pe femeia care-i este iubită de aproape opt ani. (NU RATA: NICK RĂDOI, CONFESIUNI SUMBRE DESPRE PERIOADA ÎN CARE A FOST BOLNAV DE COVID-19. CREDEA CĂ O SĂ MOARĂ ȘI A LĂSAT O SCRISOARE DE ADIO FAMILIEI)

Anunțul marelui eveniment a fost făcut de Nick Rădoi, iar viitoarea mireasă, Mădălina, a dat detalii. Cei doi vor locui în Mexic, acolo unde restricțiile privitoare la pandemie sunt mai relaxate decât în Statele Unite.

“Nu mă mai așteptam să se așeze lucrurile ca să pot să-l urmez pe Nick. Femeia își urmează bărbatul. M-am mutat la Nick, în Mexic. 8 ani am stat la distanță din cauza copiilor. Acum am venit și cu fetița aici. Nick m-a cerut de soție din primul an în care ne-am cunoscut. A fost o logodnă foarte frumoasă. Nunta se va întâmpla în curând. Nu o să umplem un avion cu invitați, nu vreau aroganțe de-astea. Vreau ceva simplu. Rochița, nunta și relația vor fi normale, simple”, a dezvăluit Mădălina, la Antena Stars.

Nick Rădoi a plecat de jos

Acum este unul dintre cei mai bogati români, însă, pe vremuri, Nick Rădoi trăia într-o căsuță modestă și visa să ajungă om important. A pornit de jos, a muncit din greu și a reușit să dea lovitura. Nu aici, ci în America. Provenind dintr-o familie modestă, fără posibilități materiale, Nick s-a lovit de o copilărie cu multe lipsuri. A avut, însă, o dorință imensă de a ajunge cineva, iar după mulți ani de muncă a reușit.

„Nick a început afacerea înainte de anul 1989. Și-a cumpărat o mașină de transport și a început să care orice cu ea. A reușit să facă bani, însă nu s-a apucat să îi toace. A strâns ban pe ban și și-a cumpărat primul tir. De acolo, nimeni nu l-a mai putut opri. (AFLĂ ȘI: NOUA IUBITĂ A LUI ILIE NĂSTASE ESTE DE FAPT VECHEA IUBITĂ A LUI NICK RĂDOI!)

După câțiva ani, el a înțeles că America este locul tuturor posibilităților și că acolo ar face mult mai mulți bani. Așa că s-a mutat acolo, cu tot cu tiruri. Astăzi, afacerea îi merge senzațional și a reușit să facă milioane de dolari”, dezvăluia un apropiat al lui Nick, pentru CANCAN.RO.

