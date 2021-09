La cei 58 de ani ai săi, Nick Rădoi are în „palmares” foarte multe femei frumoase. Cunoscute și mai puțin cunoscute! Afaceristul stabilit peste Ocean a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre genul de femeie care-i încântă privirea și care l-ar putea duce la altar.

De-a lungul anilor, la brațul lui Nick Rădoi au stat femei cunoscute din showbiz-ul autohton, însă niciuna nu poate susține că nu a fost tratată regește, crede milionarul. Vorbind despre generozitatea de care ar fi tot dat dovadă în relațiile sale, afaceristul ne-a mărturisit, în exclusivitate, ce stă în spatele acestor gesturi, dar și ce așteptări are de la partenerele sale.

„Trebuie să le cumperi cu cadouri până ajung să-ți vadă inima. E OK ce vor ele la început, dar dacă-ți place de o femeie trebuie să-i faci poftele ca să-i dai voie să intre în inima ta și să le dai voie să te cunoască. După ce te-au cunoscut, se schimbă placa, adică rămâne cu tine sau vrea cadouri în continuare”, a declarat Nick Rădoi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi”

Mai mult decât atât, afaceristul ne-a dezvăluit și că mai toate femeile din viața lui și-au dorit să-l facă să se căsătorească cu ele, însă lucrurile nu se întâmplă atât de ușor. Nick Rădoi știe ce vrea de la o femeie, iar dacă aceasta nu îndeplinește criteriile sale, relația se destramă și nici gând să se pună-n discuție vreun posibil mariaj: „Orice femeie care a fost lângă mine a vrut să se căsătorească cu mine și mie nu prea-mi convine. Eu am o vârstă și am pretenții și dacă acestea nu-mi sunt îndeplinite, eu nu am cum să mă însor doar de dragul de a mă însura. Dacă femeia nu îndeplinește niște condiții, nu merge să ne căsătorim.

Eu în relații nu am greșit și nici nu am sărit de la o femeie la alta. Eu am avut doar relații, indiferent că au fost doar de trei luni sau de șase, un an sau doi, dar acelea au fost relații. Și mereu am fost sincer cu fetele cu care am fost. Tocmai de aceea, nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi” , ne-a mai spus afaceristul.

Sursă foto: Facebook.com