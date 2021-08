Recent, Alina Radi a dezvăluit faptul că în urmă cu opt ani a pierdut o sarcină. Chiar dacă de-a lungul timpului a afișat zâmbete și a transmis mereu o stare de bine, puțini știu faptul că în urmă cu câțiva ani, ea și Nick Rădoi au pierdut un copil. După ce a dezvăluit această informație, fostul ei partener a avut o reacție.

Nick Rădoi și Alina Radi trebuiau să devină părinți în urmă cu opt ani, însă visul s-a destrămat, după ce artista a pierdut sarcina. Acest secret a fost ținut ”captiv” foarte mulți ani la rând și abia recent Alina Radi a vorbit despre acest lucru care îi leagă, încă, pe cei doi. Totuși, unul dintre motivele despărțirii dintre cei doi reprezintă lipsa susținerii pe care artista ar fi avut-o din partea lui Nick Rădoi în cariera sa din industria muzicală. Alina Radi dorea să își onoreze evenimentele pe care le avea în România, însă milionarul nu ar fi susținut-o până la capăt în acest sens.

Recent, Nick Rădoi a avut și prima reacție, după ce fosta parteneră a dezvăluit că a pierdut sarcina în urmă cu opt ani. Mai mult decât atât, cântăreața susține că încă îl iubește pe Nick Rădoi.

„După divorțul meu, mi-am dorit din nou sa îmi refac o familie. Alina a fost o fată sinceră cu care voiam să fiu. Eu nu știam că ea este gravidă. M-a sunat din România și mi-a spus acest lucru. Eu nu sunt de acord cu avortul, fac parte dintr-o familie creștină și voiam să ne cununăm, dar la scurt timp mi-a zis că a pierdut sarcina. Alina e o fată foarte ok, e adevărat ca am cerut-o în căsătorie, însă asta după multe teste”, a mărturisit, în direct, Nick Rădoi.

„După atâția ani am realizat că m-a iubit și încă mă iubește! Eu sunt un om foarte devotat în relații. Nu înșel! Știu că Alina regretă că nu mai suntem împreună și mă iubește și acum. A fost o relație foarte frumoasă și ne-am potrivit din toate punctele de vedere”, a mai declarat Nick Rădoi.

Motivele despărțirii dintre Alina Radi și Nick Rădoi

Alina Radi a mai mărturisit că pierderea sarcinii a fost picătura care a umplut paharul, iar în scurt timp s-a ajuns la despărțire. Se pare că Nick Rădoi nu ar fi susținut-o pe Alina în carierea muzicală, chiar dacă îi promisese acest lucru. Iar în cele din urmă mutarea în America a pus capăt la tot.

„Nici măcar nu ne-am întâlnit în ăștia 8 ani, doar am ținut legătura. eu am spus că am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui.

La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon atât de tare, nu mi-a mai dat voie să ies din casă, cum ar veni…”, spunea Alina Radi.

Sursă foto: arhivă CANCAN