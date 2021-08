Alina Radi, noi dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi! Cei doi trebuiau să aibă un copil, însă cântăreața a pierdut sarcina. „Ne-ar fi legat și mai mult”

Nu este un secret faptul că Alina Radi și Nick Rădoi au avut o poveste tumultoasă de iubire, în urmă cu opt ani. Însă, puțină lume știe că la vremea respectivă cei doi așteptau un copil, însă cântăreața a pierdut sarcina, din păcate.

Recent, Alina Radi a făcut noi dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Aceasta a mărturisit că pe vreme când era împreună cu milionarul a rămas însărcinată. Cei doi se pregăteau să devină părinți, însă soarta a avut alte planuri, iar Alina a pierdut sarcina. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA APOSTOL ȘI NICK RĂDOI S-AU CĂSĂTORIT ÎN MARE SECRET!)

„Da, am fost însărcinată cu Nick Rădoi. Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina. N-am reușit s-o țin până la capăt. Acum 8 ani s-a întâmplat.

„El a fost dispus să facem un copil, să rămân în America. Și în aeroport m-a cerut de nevastă, și în birou m-a cerut de nevastă, dar nu s-a întâmplat, nu are rost să dezgrop ….. Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”, a declarat Alina Radi, la Antena Stars.

Motivele despărțirii dintre Alina Radi și Nick Rădoi

Alina Radi a mai mărturisit că pierderea sarcinii a fost picătura care a umplut paharul, iar în scurt timp s-a ajuns la despărțire. Se pare că Nick Rădoi nu ar fi susținut-o pe Alina în carierea muzicală, chiar dacă îi promisese acest lucru. Iar în cele din urmă mutarea în America a pus capăt la tot.

„Nici măcar nu ne-am întâlnit în ăștia 8 ani, doar am ținut legătura. eu am spus că am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui.

La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon atât de tare, nu mi-a mai dat voie să ies din casă, cum ar veni…”, a mai spus Alina Radi.

