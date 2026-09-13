Mădălina Apostol, dată în judecată înainte să moară. Cu ce probleme se confrunta iubita lui Nick Rădoi

Mădălina Apostol a fost găsită moartă în toiul nopții, iar acum ies la iveală și problemele cu care s-a confruntat înainte de tragedie! Partenera lui Nick Rădoi a avut parte de mai multe bătăi de cap în instanță. Numele ei a apărut în mai multe situații complicate, iar într-unul dintre cazuri s-a ales chiar cu o amendă penală.

În timp ce în ultimii ani viața ei sentimentală a fost în centrul atenției, Mădălina Apostol a avut și alte lupte de dus, departe de camerele de filmat. Una dintre ele a pornit de la o afacere și a ajuns direct pe masa judecătorilor.

Problemele cu care se confrunta Mădălina Apostol

O societate comercială din București, care avusese legături de afaceri cu Mădălina Apostol, a reclamat că aceasta nu ar fi respectat anumite prevederi dintr-un contract. Și nu era prima dată când firma ajungea în instanță într-un litigiu în care apărea numele brunetei. Într-un proces anterior, societatea a cerut despăgubiri, însă instanța nu i-a dat dreptate.

Mai mult, Mădălina Apostol a ieșit cu bani din această poveste, după ce judecătorii au decis ca reclamanta să-i achite 5.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în garanție ca rămasă fără obiect. Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată ca neîntemeiată. Admite în parte cererea pârâtei privind cheltuielile de judecată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial”, a decis instanța, în primă fază.

Firma a făcut apel, dar nici de această dată nu a întors verdictul în favoarea sa.

„Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta (firma – n.r.) să achite intimatei suma de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

Așadar, în acel litigiu, Mădălina Apostol a ieșit câștigătoare.

Partenera lui Nick Rădoi a fost amendată!

Dar procesul cu firma nu a fost singura situație în care Mădălina Apostol a ajuns în fața judecătorilor. Bruneta a avut și un dosar penal, după un accident rutier în care a fost acuzată că se afla la volan sub influența alcoolului.

Instanța a condamnat-o la plata unei amenzi penale de 3.960 de lei, iar hotărârea a rămas definitivă după ce nu a fost atacată de Parchet.

„Condamnă pe inculpata APOSTOL MĂDĂLINA-ELENA la pedeapsa amenzii în cuantum de 3.960 lei (180 zile-amendă x 22 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Atrage atenţia inculpatei Apostol Mădălina-Elena că, în caz de neexecutare cu rea credinţă a pedepsei amenzii, aceasta se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii. Obligă pe inculpata Apostol Mădălina-Elena la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, este hotărârea care a rămas definitivă după ce nu a fost atacată de Parchet.

În timp ce aceste probleme se derulau în instanțe, Mădălina Apostol devenise tot mai discretă. Nu mai era prezentă ca înainte în mediul online și își ținea viața personală departe de ochii curioșilor. Ultimele imagini publicate de ea au apărut în luna iulie, din Mexic. După aceea, liniște.

Partenera lui Nick Rădoi a murit în jurul orei 02:00. În primele informații apărute după tragedie a fost vehiculată și varianta potrivit căreia Mădălina și-ar fi pus capăt zilelor.

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