Nick Rădoi și Mădălina Apostol au pus capăt poveștii lor de iubire! Motive au fost nenumărate! Ea îl acuza pe afaceristul de peste Ocean că nu ar susține-o din punct de vedere financiar atunci când s-ar întoarce în România, iar el nu vedea nicio problemă în asta. În plus, nici afacerea pe care Mădălina Apostol a început-o, studioul de videochat, n-ar fi pe placul afaceristului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Nick Rădoi și a aflat dacă mai există cale de împăcare.

„Să renunțe la afacerea pe care și-a deschis-o!” , asta ne-a răspuns Nick Rădoi atunci când l-am întrebat dacă s-ar putea împăca cu Mădălina Apostol. Până atunci, însă, zilele trec, iar afaceristul, deși are prieteni mulți, este tot singur. Cu toate acestea, din punct de vedere sentimental, este bine. Uneori amintirile îl răscolesc, dar e ceva normal!

CANCAN.RO: Cum mai ești din punct de vedere sentimental, având în vedere că Mădălina e în continuare în România?

NICK RĂDOI: Din punct de vedere sentimental sunt OK! E normal să existe sentimente și amintiri frumoase. De multe ori, sunt multe locuri de care-mi amintesc, pentru că am fost acolo împreună. Sunt convins că și ea simte la fel, dar viața merge înainte. Sentimentele cred că rămân o perioadă.

CANCAN.RO: Între voi doi totul s-a sfârșit sau mai e cale de împăcare?

NICK RĂDOI: Afacerea pe care a deschis-o, dacă ar renunța la ea și s-ar gândi să plece din România și să se întoarcă în țară doar în vizită, da, există șanse de împăcare.

CANCAN.RO: Îți este greu de când Mădălina s-a întors în țară? Sau ești obișnuit să fii un bărbat puternic, care nu are neapărat nevoie de o parteneră pentru a fi bine?

NICK RĂDOI: Sunt un bărbat foarte puternic și mă ajută foarte mult și momentele în care sunt singur. Acestea reprezintă un moment de relaxare. Din moment ce am fost căsătorit 29 de ani nu mă pot comporta ca un tânăr, să intru în depresie. Nu există așa ceva! Viața mea a fost trăită doar în familie. Dacă trăiești în stilul acesta și după o asemenea căsătorie, îți dai seama că nu ai cum să te simți singur.

Nick Rădoi, lecții de cucerit femeile

Nick Rădoi vorbea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu doar câteva luni, despre generozitatea de care ar fi dat dovadă în relațiile sale.

„Trebuie să le cumperi cu cadouri până ajung să-ți vadă inima. E OK ce vor ele la început, dar dacă-ți place de o femeie trebuie să-i faci poftele ca să-i dai voie să intre în inima ta și să le dai voie să te cunoască. După ce te-au cunoscut, se schimbă placa, adică rămâne cu tine sau vrea cadouri în continuare”, a declarat Nick Rădoi.

„Nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi”

Mai mult decât atât, afaceristul ne-a dezvăluit și că mai toate femeile din viața lui și-au dorit să-l facă să se căsătorească cu ele, însă lucrurile nu se întâmplă atât de ușor.

„Orice femeie care a fost lângă mine a vrut să se căsătorească cu mine și mie nu prea-mi convine. Eu am o vârstă și am pretenții și, dacă acestea nu-mi sunt îndeplinite, eu nu am cum să mă însor doar de dragul de a mă însura. Dacă femeia nu îndeplinește niște condiții, nu merge să ne căsătorim.

Eu în relații nu am greșit și nici nu am sărit de la o femeie la alta. Eu am avut doar relații, indiferent că au fost doar de trei luni sau de șase, un an sau doi, dar acelea au fost relații. Și mereu am fost sincer cu fetele cu care am fost. Tocmai de aceea, nu există vreo fată care să-l vorbească de rău pe Nick Rădoi” , ne-a mai spus afaceristul, la vremea respectivă.

