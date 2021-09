În urmă cu opt ani, Nick Rădoi și Alina Radi trăiau o poveste de iubire tumultuoasă! Acum, după ce Alina Radi a devoalat că, la momentul respectiv, ar fi fost la un pas să-i ofere un moștenitor, Nick Rădoi explică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care a fost dinamica relației lor.

Afaceristul ne-a dezvăluit cum a reacționat când a aflat că Alina Radi urma să-i dăruiască un copil, deși relația lor ar fi întâmpinat destul de multe greutăți. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nick Rădoi recunoaște că vestea l-a surprins, însă era pregătit să fie alături de partenera lui de viață, chiar dacă exista o urmă de scepticism.

„Alina a locuit cu mine, mergeam împreună la birou. I-am angajat o profesoară să vină acasă și să învețe limba engleză. Să fie ocupată și să nu intre în depresie pentru că eu munceam foarte mult, de la ora 17 până pe la 21-22. Încercam să-i fac viața frumoasă și zilnic îi dădeam câte un cadou, când veneam de la serviciu.

Mă așteptam ca, într-o zi, să apară probleme de genul că nu mai rezistă, fiind tânără și eu neavând mai mult timp să-i ofer. Așadar, a decis să se întoarcă în România. Mai mult, decizia a fost bazată și pe faptul că voia să-și continue cariera.

Eu i-am zis că dacă va lua această decizie și nu va fi serioasă în relația noastră, se va termina totul definitiv” , ne-a dezvăluit Nick Rădoi.

Nick Rădoi: „M-a sunat din nou și mi-a spus că a pierdut sarcina„

„Ulterior, a ajuns în România și în două, trei săptămâni mi-a zis că e gravidă. În acel moment i-am zis: «Alina, dacă ești gravidă, tu știi cum sunt eu. Nu sunt de acord cu avorturile sau cu chestiile de genul acesta». Am rămas fără aer când mi-a zis că a rămas gravidă. Nu înțelegeam cum.

Nu am putut să n-o cred, dar am fost surprins că după aproape trei sau patru săptămâni m-a sunat din nou și mi-a spus că a pierdut sarcina.

În acel moment am pus la îndoială și m-am gândit dacă a fost sau nu adevărat faptul că ar fi rămas însărcinată. I-am spus: «Fii atentă ce spui! Eu te cred, dar dacă se află mai târziu altceva, o să mă pierzi!»”, a mai povestit afaceristul.

Deși relația lor de iubire avea să se sfârșească definitiv, Nick Rădoi a dezvăluit că au rămas prieteni. Ba, mai mult, au lăsat orgoliul deoparte și găsesc puterea să-și împărășească problemele unul altuia.

„În ciuda faptului că ne-am despărțit, am rămas în relații OK. Tot timpul am vorbit, a preferat să-mi povestească ce se întâmplă în viața ei” , a mai adăugat afaceristul.

Sursă foto: Facebook.com