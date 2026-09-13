Amendă de 3.000 de lei pentru românii care merg la mare și fac acest lucru crezând că nu îi vede nimeni

Românii care merg la mare și fac ce-i taie capul în apă riscă să plătească scump! O nouă propunere legislativă vine cu amenzi serioase pentru turiștii care ignoră interdicțiile, trec de limitele marcate sau se încăpățânează să nu asculte de salvamari.

Dacă proiectul ajunge lege, cei care se bagă în apă unde nu au voie sau refuză să iasă atunci când salvamarul le cere asta s-ar putea trezi cu o gaură zdravănă în buzunar. Iar în anumite situații, sancțiunile ajung la câteva mii de lei. Propunerea legislativă L551/2026 vine cu reguli mai stricte pentru cei care aleg să ignore zonele în care scăldatul nu este permis.

Amenzi pentru cei care nu respectă regulile la mare

Astfel, persoanele care intră în apă într-un loc în care există o interdicție de îmbăiere sau într-o zonă în care scăldatul este permanent interzis ar putea fi amendate cu până la 1.500 de lei. Nici limitele marcate cu geamanduri nu ar mai putea fi tratate ca simple decorațiuni. Cei care depășesc zona stabilită pentru îmbăiere ar putea intra și ei în vizorul autorităților.

Cea mai usturătoare sancțiune îi vizează pe cei care aleg să ignore avertismentul salvamarului. Dacă un turist este somat să iasă din apă și refuză, amenda propusă poate ajunge până la 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă salvamarul îți spune că nu mai ai ce căuta în apă, nu prea mai merge cu „mai stau puțin”. Dacă proiectul va fi adoptat, încăpățânarea poate costa serios.

Nici părinții sau adulții care au în grijă minori nu scapă de reguli. Dacă aceștia permit unui copil să intre în apă într-o zonă în care scăldatul este interzis sau într-o perioadă în care există o astfel de interdicție, amenda poate ajunge tot până la 3.000 de lei. Așadar, cei care merg la plajă cu cei mici ar trebui să fie atenți la semnele de pe plajă, la delimitările din apă și, bineînțeles, la indicațiile salvamarilor.

Și administratorii plajelor pot primi o lovitură serioasă

Propunerea nu se oprește însă la turiști. Și administratorii zonelor de îmbăiere sau ai sectoarelor de plajă ar avea o serie de obligații clare. Aceștia ar trebui să se ocupe de delimitarea corespunzătoare a zonelor de îmbăiere și să se asigure că regulile și limitele sunt vizibile pentru cei care ajung la plajă.

Iar dacă nu respectă obligațiile prevăzute în proiect, sancțiunile pot fi mult mai mari. În cazul administratorilor, amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei.

Important de știut: aceste amenzi nu se aplică în acest moment. Este vorba despre o propunere legislativă, iar proiectul nu a devenit încă lege.

L551/2026 a fost înregistrat la Senat, care este prima Cameră sesizată, și se află în procedură parlamentară. Proiectul a fost trimis către comisiile de specialitate, iar Comisia pentru administrație publică are termen pentru raport până pe 15 septembrie. Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil proiectului, în timp ce Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ.

Pentru ca regulile să intre efectiv în vigoare, proiectul trebuie să treacă de procedura parlamentară, să fie promulgat și apoi publicat în Monitorul Oficial.

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