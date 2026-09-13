BANC | Bulă își conduce soția la gară

BANC | Bulă își conduce soția la gară
BANC | Bulă își conduce soția la gară
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CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil pentru această duminică! În prim-plan este, bineînțeles, celebrul Bulă, care reușește să aibă o explicație savuroasă chiar și atunci când își conduce soția la gară.

– Unde mergi Bulă?
– O conduc pe soția mea la gară.
– Și de ce ești supărat?
– Dacă mă vede vesel, nu mai pleacă!!!

BANC | Bulă își conduce soția la gară

BANC | Bulă își conduce soția la gară

Alt banc cu Bulă

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:
– Domnule, unde-i leul?
– La leoaică, doamnă.
– Și cât sta la leoaica?
– Cam o oră, doamnă.
– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.
Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:
– Si cât stă tigrul la tigroaică?
– Două ore, doamnă.
– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.
În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:
– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!
– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă, amantul soției lui Ștrulă

– Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea?
– O clipă, stai să văd exact…
Bulă răsfoiește un carnețel și răspunde:
– Da, Ștrulă, m-am culcat.
– Să știi că nu-mi place.
– O clipă, stai să văd… Nici mie

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.
Examinatorul îi spune:
— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?
Candidatul stă pe gânduri:
— Păi… reduc viteza.
— Nu e suficient. Ce faceți?
— Trag puțin dreapta.
— Nu aveți loc. Ce faceți?
— Frânez.
— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?
Tipul zâmbește:
— O chem pe sora mea.
— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!
— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

VEZI ȘI: BANC | Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta: „Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer”
BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării

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