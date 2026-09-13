BANC | Bulă își conduce soția la gară

CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil pentru această duminică! În prim-plan este, bineînțeles, celebrul Bulă, care reușește să aibă o explicație savuroasă chiar și atunci când își conduce soția la gară.

– Unde mergi Bulă?

– O conduc pe soția mea la gară.

– Și de ce ești supărat?

– Dacă mă vede vesel, nu mai pleacă!!!

Alt banc cu Bulă

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă, amantul soției lui Ștrulă

– Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea?

– O clipă, stai să văd exact…

Bulă răsfoiește un carnețel și răspunde:

– Da, Ștrulă, m-am culcat.

– Să știi că nu-mi place.

– O clipă, stai să văd… Nici mie

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

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BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării