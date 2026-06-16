BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bulă şi Bubulina plângeau pe peronul gării. Bulă pleca în delegaţie, ea la părinţi, în sat.

Mare le-a fost mirarea când, după 2 zile, s-au întâlnit pe litoral, la greci.

Alte bancuri haioase

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

Papagalul deștept

Un om intră într-un magazin de animale și vede un papagal la ofertă.

— De ce e atât de ieftin?

Vânzătorul răspunde:

— A stat înainte într-un bar și a învățat un limbaj mai… colorat.

Omul îl cumpără totuși și îl duce acasă.

Cum intră în sufragerie, papagalul spune:

— Ce casă urâtă!

Omul îl bagă puțin în frigider și îl scoate.

Papagalul tace.

După câteva minute vede soția:

— Ce femeie urâtă!

Înapoi în frigider.

Mai târziu vin fiicele:

— Ce fete urâte!

Iar în frigider.

Seara vin câțiva musafiri. Papagalul se uită la toți și tace. La final intră și preotul satului.

Papagalul îl privește atent și spune:

— Bună seara, părinte! Dumneavoastră iar ați scăpat?

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