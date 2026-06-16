Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării

BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 07:12
BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bulă şi Bubulina plângeau pe peronul gării. Bulă pleca în delegaţie, ea la părinţi, în sat.

Mare le-a fost mirarea când, după 2 zile, s-au întâlnit pe litoral, la greci.

Alte bancuri haioase

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.
Examinatorul îi spune:
— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?
Candidatul stă pe gânduri:
— Păi… reduc viteza.
— Nu e suficient. Ce faceți?
— Trag puțin dreapta.
— Nu aveți loc. Ce faceți?
— Frânez.
— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?
Tipul zâmbește:
— O chem pe sora mea.
— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!
— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

Papagalul deștept

Un om intră într-un magazin de animale și vede un papagal la ofertă.
— De ce e atât de ieftin?
Vânzătorul răspunde:
— A stat înainte într-un bar și a învățat un limbaj mai… colorat.
Omul îl cumpără totuși și îl duce acasă.
Cum intră în sufragerie, papagalul spune:
— Ce casă urâtă!
Omul îl bagă puțin în frigider și îl scoate.
Papagalul tace.
După câteva minute vede soția:
— Ce femeie urâtă!
Înapoi în frigider.
Mai târziu vin fiicele:
— Ce fete urâte!
Iar în frigider.
Seara vin câțiva musafiri. Papagalul se uită la toți și tace. La final intră și preotul satului.
Papagalul îl privește atent și spune:
— Bună seara, părinte! Dumneavoastră iar ați scăpat?

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul începutului de săptămână | Acum 40 de ani…
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | Acum 40 de ani…
BANCUL ZILEI | Câinele inteligent
Bancuri
BANCUL ZILEI | Câinele inteligent
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde...
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind din memorie seria „Harry Potter” colegilor de suferință
Adevarul
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un frate pentru mine”
Click.ro
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui...
ULTIMA ORĂ
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun ...
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam ...
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam una întreagă, se ducea bugetul de concediu”
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia ...
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia la un capitol uriaș
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Vezi toate știrile