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Prognoza meteo azi, 2 august 2026. Căldură extremă în vestul țării: termometrele vor indica 40 de grade în mai multe orașe

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 2 august 2026. Căldură extremă în vestul țării: termometrele vor indica 40 de grade în mai multe orașe
Prognoza meteo azi, 2 august 2026. Sursa foto: arhivă Cancan.ro
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Ziua de duminică aduce noi temperaturi caniculare! Potrivit meteorologilor ANM, vestul țării va fi afectat de un val de aer fierbinte. În Satu Mare, Bihor și Arad, temperaturile vor crește și mai mult, iar disconfortul termic va fi accentuat. Află mai multe detalii!

Vremea de azi în România

Țara nu scapă de caniculă! Duminică, 2 august, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală va trece de 80 de unități în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei și în vestul și sudul Olteniei.

În județele Satu Mare, Bihor și Arad, temperaturile vor fi extreme și comparabile cu recordurile primei decade ale lunii august. Maximele zilei vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade Celsius. În Bihor și Arad, termometrele vor indica temperaturi de 39-40 de grade Celsius. Temperaturile minime vor coborî până la 19 și 25 de grade, nopțile fiind tropicale. Cele mai ridicate valori în cursul nopții vor fi în Dealurile de Vest.

În restul țării, va fi cald și canicula se va resimți izolat. Temperaturile maxime de duminică vor urca până la 27 și 30 de grade Celsius pe litoral și 35 de grade în zonele de câmpie și de deal. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 12 și 19 grade Celsius, cu 22 de grade pe litoral. Aici, noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi senin, înnorat în a doua parte a zilei la munte. Izolat vor fi averse slabe și cantitățile de apă acumulate vor atinge 2-5 l/mp. Se vor semnala și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab spre moderat.

Vremea de azi pe litoral

Cerul va fi senin, iar înnorările vor apărea după-amiaza și spre seară. Vor apărea averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și temperaturile se vor menține ridicate.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi senin. În a doua parte a zilei vor fi înnorăro și izolat vor cădea averse slabe. Se vor acumula 2-5 l/mp de apă. Vântul va sufla slab și vor fi prezente descărcările electrice. Temperaturile vor fi ridicate.

Vremea de azi în București

După o noapte cu minime de 16-18 grade Celsius, Capitala va avea parte de temperaturi ridicate. Disconfortul termic va fi ridicat și ITU atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Maxima zilei va atinge 33-34 de grade Celsius, iar minima va coborî până la 16 sau 19 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: ziua de duminică va fi caniculară, cu o maximă de 36 de grade Celsius. Minima serii va coborî până la 17 grade Celsius și vântul va adia cu 10 km/h.
  • Timișoara: ziua se vor înregistra 40 de grade Celsius și noaptea 22 de grade. Vântul va sufla cu 19 km/h.
  • Iași: 37 de grade pe timp de zi și 18 grade Celsius pe timpul nopții. Vântul va adia cu 15 km/h.
  • Constanța: maxima zilei va fi de 27 de grade Celsius și minima de 21 de grade. Rafalele de vânt vor atinge 19 km/h.
  • Craiova: ziua va fi călduroasă, cu o maximă de 36 de grade. Noaptea, termometrele vor indica 19 grade Celsius, potrivit vremearomania.com. Rafalele de vânt vor atinge 23 km/h.
  • Brașov: pe timp de zi, termometrele vor indica 30 de grade și pe timp de noapte 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 12 km/h.

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