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Dieta Luminiței Anghel. Artista a slăbit 30 de kilograme, după ce a renunțat la două alimente

De: Emanuela Cristescu 02/08/2026 | 07:20
Dieta Luminiței Anghel. Artista a slăbit 30 de kilograme, după ce a renunțat la două alimente
Dieta care i-a schimbat viața Luminiței Anghel. A slăbit 30 de kilograme: „Unele au funcţionat, altele nu”
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Puțini își mai amintesc perioada în care Luminița Anghel se lupta cu kilogramele în plus. Astăzi, artista afișează o siluetă care întoarce priviri, însă transformarea nu a venit peste noapte și nici fără sacrificii. În spatele celor 30 de kilograme pierdute se ascund reguli stricte, multă ambiție și o decizie pe care nu a mai încălcat-o.

Ani întregi, artista a încercat să găsească formula care să funcționeze pentru ea. A trecut prin mai multe regimuri alimentare, a avut perioade în care rezultatele apăreau rapid, dar și momente în care cântarul părea că refuză să mai coboare, indiferent de eforturile făcute. Atunci și-a dat seama că are nevoie de o schimbare completă, nu doar de o dietă de câteva zile.

Cum a slăbit Luminița Anghel

Primul pas a fost să renunțe aproape complet la pâine. Dulciurile au devenit o raritate, iar băuturile carbogazoase au dispărut din rutina ei. În plus, și-a impus o regulă pe care spune că o respectă cu sfințenie: după ora șase seara nu mai mănâncă nimic. Toate aceste schimbări au făcut diferența și au ajutat-o să ajungă la greutatea pe care și-o dorea.

Dieta care i-a schimbat viața Luminiței Anghel. A slăbit 30 de kilograme: „Unele au funcţionat, altele nu”
Dieta care i-a schimbat viața Luminiței Anghel. A slăbit 30 de kilograme: „Unele au funcţionat, altele nu”

Artista a povestit că, dintre toate regimurile încercate de-a lungul timpului, unul a reușit să o scoată din perioada în care slăbirea se blocase complet.

“Nici măcar de ziua mea nu mâncam dulciuri, evitam consumul de pâine şi rar îmi permiteam câte un capriciu de genul paste, fiindcă îngraşă foarte mult”, a spus Luminița Anghel.

Luminița Anghel a spus că nu crede în promisiunile spectaculoase și că nu există scurtături atunci când vine vorba despre slăbit. Din experiența ei, răbdarea și echilibrul cântăresc mai mult decât orice dietă-minune.

“Nu recomand dietele draconice şi nici nu cred în dietele care îţi promit o slăbire rapidă. Am testat pe mine orice tip de dietă. Unele au funcţionat, altele nu. Dintre toate dietele, dieta Dukan, bazată pe proteină animală, a funcţionat în cazul meu. Nu am ţinut-o ca la carte, cu stricteţe, ci doar câteva săptămâni, până ce am început să deblochez acul de pe cântar, pentru că la un moment dat s-a întâmplat un blocaj.

Începusem să slăbesc, apoi, indiferent ce făceam, nu mia puteam să dat jos nici un kilogram. În schimb, nu mai mănânc după şase seara, recomand scoaterea pâinii din alimentaţie cu desăvârşire, a băuturilor carbogazoase. Important este să fii relaxat mental şi să ai răbdare să vezi rezultate, pentru că dacă te încrâncenezi şi te oboseşti să găseşti soluţii imediate, nu vei avea rezultat”, a povestit Luminița Anghel.

N-a putut să se abțină în sarcină

Artista a povestit și despre perioada în care sarcina i-a schimbat complet relația cu mâncarea. Ea a spus că și-a făcut toate poftele și că nu încearcă să ascundă acel episod din viața ei.

„În timpul sarcinii, am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo, nu îmi este ruşine să recunosc asta. Ca orice femeie care se răsfaţă în timpul sarcinii, am mâncat tot ce mi-am dorit, dar nu voi mai lăsa vreodată corpul s-o ia razna în aşa fel”, a spus interpreta.

Privind în urmă, Luminița Anghel a spus că cea mai mare victorie nu este cifra de pe cântar, ci faptul că și-a schimbat complet stilul de viață. Cele 30 de kilograme pierdute nu au venit dintr-o soluție miraculoasă, ci din sute de alegeri făcute zi de zi.

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