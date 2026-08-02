Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu și Lora și-au făcut zeci de selfie-uri. Intră în acțiune Top 30 dive care au găsit unghiul perfect

Așa cum v-am obișnuit, daca e weekend, CANCAN.RO vă aduce un nou top de senzație. De data aceasta, avem în prim-plan 30 de dive, surprinse în plină sesiune de selfie-uri, ba la plajă, ba la piscină, chiar și random pe stradă. Deh, când te ia pofta de făcut poze, scoți telefonul și execuți, indiferent de locație!

Astăzi am adunat cele mai savuroase momente în care vedetele au uitat de restul lumii și au intrat în cea mai importantă misiune a verii, poza perfectă. Pentru că, să fim sinceri, vacanța parcă nici nu există dacă n-a fost imortalizată din unghiul potrivit.

Ce nu se vede pe Instagram? Minutele bune în care se caută lumina ideală, schimbările de poziție și răbdarea de fier până când apare cadrul care merită un loc în galerie. În spatele unui selfie aparent spontan se ascunde, de cele mai multe ori, o adevărată producție.

Bianca Drăgușanu, Lora și Adelina Pestrițu, sesiune de selfie-uri

Printre campioanele selfie-urilor se numără și Bianca Drăgușanu, care a transformat plaja în propriul podium de modă. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, întreg, accesorizat cu o pălărie în ton și o pereche de sandale tip gladiator, și-a studiat atent unghiurile înainte să apese pe declanșator. Cu ținuta demnă de o adevărată amazoană, Bianca a demonstrat că și un simplu selfie poate avea aerul unei ședințe foto de revistă.

Adelina Pestrițu a mizat pe imprimeul leopard, care-i șade tare bine. Așezată pe marginea piscinei, bruneta și-a verificat fiecare detaliu în telefon, în căutarea fotografiei perfecte. Outfitul animal print și decorul de vacanță au făcut echipă bună, iar rezultatul a fost, fără îndoială, pregătit direct pentru feed.

Nici Lora n-a ratat ocazia de a-și completa albumul de vacanță. Artista a fost surprinsă pe plajă în timp ce își făcea selfie-uri într-un costum de baie colorat, iar de data aceasta accesoriul principal n-a fost geanta sau pălăria, ci expresiile haioase pe care le încerca în fața camerei.

Galeria foto pe care v-am pregătit-o este de neratat! Toate cele 30 de dive autohtone au căutat cele mai bune unghiuri, pentru ca selfie-urile să iasă ca la carte.

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