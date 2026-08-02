BANC | Bulă și secretul unei căsnicii fericite

E duminică, iar CANCAN ți-a pregătit un banc care să te facă să începi noua săptămână cu zâmbetul pe buze. Dacă lunea se apropie cu pași repezi, o porție zdravănă de râs este exact ce îți trebuie înainte de revenirea la rutina de zi cu zi.

– Bulă, care este secretul căsniciei voastre?

– Facem dragoste de trei ori pe săptămână. Și anume: eu – lunea, miercurea și vinerea. Ea – marțea, joia și sâmbăta. Duminica stăm acasă.

Alt banc memorabil

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.

Bulă răspunde imediat:

— Patru lei și o girafă.

Profesorul oftează:

— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?

— Cinci.

— Cum adică cinci?!

— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.

Profesorul încearcă din nou:

— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?

— Niciuna.

— Greșit. Rămân nouă.

— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.

Profesorul zâmbește:

— De data asta îmi place cum gândești.

Bulă:

— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

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Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt