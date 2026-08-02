Cum arată apartamentul în care s-a mutat fiica lui Răzvan Simion. Ianca a combinat designul modern cu vintage

Fiica lui Răzvan Simion, Ianca Simion, s-a mutat în propria locuință și le-a arătat fanilor primele imagini din apartamentul pe care l-a amenajat exact așa cum și l-a imaginat, iar rezultatul i-a cucerit imediat pe cei care o urmăresc.

După ce a terminat facultatea, Ianca a făcut pasul pe care orice tânăr îl visează: și-a luat propriul spațiu și a început să-l transforme în locul pe care să-l numească „acasă”. Fără opulență sau alegeri extravagante, fiica prezentatorului TV a mizat pe un decor luminos, cald și plin de personalitate.

Din imaginile publicate pe rețelele sociale se observă că apartamentul este amenajat într-un stil inspirat din designul mid-century, cu influențe retro și piese care creează o atmosferă relaxantă. Mobilierul din lemn, nuanțele naturale și lumina care inundă încăperile dau impresia unui loc în care liniștea este la ea acasă.

Cum arată apartamentul fiicei lui Răzvan Simion

Canapeaua în tonuri gri-verzui, covorul cu model tradițional, masa din lemn și scaunele cu împletituri din rattan sunt doar câteva dintre detaliile care atrag imediat atenția. Totul pare atent ales, fără să fie încărcat, iar fiecare colț al locuinței pare să spună câte ceva despre personalitatea Iancăi. Entuziasmată de noul început, tânăra a transmis și un mesaj emoționant despre locul pe care îl construiește pas cu pas.

„Mi casita. Mai lipsesc câteva detalii, dar deja acest loc se simte ca acasă. Aici, fiecare dimineață pare mai liniștită, fiecare seară mai blândă, iar fiecare pas îmi amintește cât de frumos este să construiești un loc care să te reprezinte întru totul. Care să-ți fie refugiu după o zi plină. În sfârșit, spațiul meu a prins contur. Mi-am dorit să mă reprezinte, să fie plin de lumină caldă, linii curate și texturi care spun o poveste, inspirate din stilul mid-century, cu accente retro”, a transmis tânăra în mediul online.

Noul apartament marchează unul dintre cele mai importante momente din viața Iancăi Simion. După anii dedicați studiilor, aceasta începe o etapă în care își construiește propriul drum, iar locuința pe care și-a amenajat-o pare să fie exact refugiul pe care și l-a dorit.

A absolvit facultatea, dar tatăl ei n-a fost prezent

În urmă cu doar câteva săptămâni, fiica lui Răzvan Simion a fost în centrul atenției și după ceremonia de absolvire a Universității de Vest din Timișoara. Atunci, internauții au observat că prezentatorul TV nu a fost prezent la festivitate, iar în mediul online au apărut numeroase comentarii pe această temă. Printre mesajele lăsate la postările Iancăi s-au regăsit și reacții din partea celor care au remarcat absența tatălui ei.

„Ce motiv poți să ai ca părinte, Răzvan, să nu fii alături de copilul tău? Felicitări pentru succes! Totul se datorează mamei tale”; „Succes, fată frumoasă! Cu siguranță iubirea tatălui tău o porți în suflet… și nicio secundă să nu te întristezi pentru cei care îți umbresc bucuria cu mesaje răutăcioase… Răzvan sigur a fost cu sufletul lângă tine”, au fost mesajele primite de Ianca Simion la postare.

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